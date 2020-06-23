Омелян не мав права зменшувати портові збори наказом. Він порушив вимоги Бюджетного кодексу, - НАБУ
У Національному антикорупційному бюро дали роз'яснення щодо підозри ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну через зниження портових зборів у грудні 2017 року, що призвело до недоотримання 30,4 млн у бюджет.
Про це йдеться в повідомленні НАБУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Адміністративний збір, розмір якого був визначений у Законі України "Про державний бюджет на 2018 рік", не можна було змінювати наказом міністра, а лише через внесення змін до закону про бюджет. Це не примха НАБУ, а вимога Бюджетного кодексу, яку міністр проігнорував. І саме цей факт став приводом для розслідування детективів", - повідомили в бюро.
Слідство впевнене, що ексміністр розумів наслідки своїх дій.
"Адже Міністерство фінансів 4 рази попереджало його про порушення бюджетного законодавства, а також про негативні наслідки. Однак наказ колишній міністр видав. Що в сухому підсумку? Зменшення портових зборів, включно з адміністративним, не стало чинником збільшення кількості суднозаходжень та кількості перевантажених вантажів в українських портах протягом 2018 року. Зрештою, це визнало і Мінінфраструктури, зафіксувавши відповідні факти у своєму звіті, який підписав сам міністр-автор наказу, нині підозрюваний", - резюмували в НАБУ
Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його в завданні збитків державі через ухвалення рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.
До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталася до прем'єр-міністра України про можливість зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаної епідемією коронавірусу. Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По факту у следующей власти нет выбора - им надо показать пиплу в каком ужасном состоянии они принимают страну и виновный уже известен, а проколов там мама не горюй
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZU-GkrUb19njAmqQkGAmOc8K9ENrCF0AJikEvTTj2UJNGzs7yi1uXb7GoQ7hv8wPP2NnUFOMYxKUgbzJFR6RxKG80Lfd3bLsL2rdrDB0Bmn4ZJshVraVyoeNMnpf2gXA94&__tn__=-]C%2CP-R Юрій Луценко
Підозра НАБУ екс Міністру В. Омеляну, в якій його звинувачують у виконанні рішення Кабміну про скорочення адмінзборів в портах, що призвело до невиконання запланованих доходів Держбюджету - верх непрофесіоналізму.
Ясно, що це переданий детективами привіт з Банкової яскравому опозиціонеру.
Водночас, ця феєрична підозра відкриває великий простір для бурхливої діяльності НАБУ.
Для розминки можна опідозрити торговців на базарах, які допустил зменшення цін на полуницю і черешню
Потім - вручити підозри всім підприємцям, які згідно з постановою КМУ закрили ресторани, торгові, розважальні чи готельні заклади. Це ж теж призвело до зменшення запланованих доходів Держбюджету.
Не забути обшукати в 6 ранку і вручити підозри власникам автозаправок за допущене падіння цін на бензин та дизель, що призвело до падіння податків.
В 7 ранку - догнати митників за падіння доходів енергетичної митниці в звязку з падінням світових цін на нафтопродукти.
Ну і насамкінець - обшуки і арешти двох складів Кабміну та персонально Гончарука і Шмигаля за падіння ВВП, що явно «ухайдокало» нещасний Держбюджет.
Заживемо....
Заживемо....
ввп + 11.7%
Динамика совокупного государственного долга и ВВП Украины с 2009 по 2020 гг. (млн. грн.)
50,3%-это наименьший показатель с 2013г.
Барыги со своим бюджетом, -8% госдолга и ростом номинального ВВП 11,7% за год ушли в небытие и у нас сейчас зеленая Рада и зеленый Кабмин под чутким руководством зеленого ПриЗедента приняли первый в истории человечества зеленый бюджет с дефицитом в пол триллиона гривен (13% ВВП), +10% госдолга и -3,3% ВВП за первый же квартал.
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/china.html ПЕКИН , https://regnum.ru/news/2019-11-21.html 21 ноября 2019 , 09:31 - REGNUM Общие потери мирового ВВП за 2019, согласно прогнозам, составят $700 млрд, а рост мировой экономики будет самым низким за последние десять лет. С таким заявлением 21 ноября выступила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции по итогам четвертого круглого стола в формате «один плюс шесть» в Пекине.
«Рост мировой экономики в 2019 году, как мы ожидаем, составит лишь 3% - это минимальная динамика за последнее десятилетие», - сказала глава МВФ.
Она отметила, что рост глобального ВВП тормозили «торговые противоречия» в мире. Из-за этого, по оценкам экспертов МВФ, мировая экономика недосчиталась $700 млрд или 0,8% от ВВП.
Как передавало ИА REGNUM, в начале ноября в Китае оценили потери от торговой войны с США. За 10 месяцев 2019 года https://regnum.ru/news/2771664.html товарооборот между странами снизился, по сравнению с прошлым годом, почти на 15% и составил $447,83 млрд.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2784741.html
И ты понимаешь, чем отличается замедление роста от падения?
РафикБубочка совсем не винуватый - это все кризис.
А вот еще несколько циферок ВВП:
2014 - 3 890,10; 2015 - 3 362,24; 2018 - 3 951,34;
2014 - 2 856,70; 2015 - 2 439,44; 2018 - 2 780,15;
2014 - 498,41; 2015 - 385,80; 2018 - 434,17;
Проклятый Порох. Ой, это же ВВП ФРГ, Франции и Норвегии демонстрируют кризис 2015-го.
Но война и кризис точно не могли повлиять на экономику Украины при Порохе.
15 млрд? Смешно. Например, Норвегия в 2015 130 миллиардов за год привлекла.
Откуда Норвегия привлекла,из своего же кармана и привлекла,из своего.
Зачем брать? Ну, это называют грамотной финансовой политикой.
Скажи, ты действительно не понимаешь, чем отличается кредитный айфончик от, например, госдолга США или долгов Самсунга?
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Грамотная финансовая политика,это когда тебе не надо брать в долг,а если и берёшь, то не надо устраивать истерик,это всего лишь финансовый инструмент.
Не надо приплетать сюда США у них своя ,особая финансовая система .
Надеюсь, ты понял, что лучше взять кредит на 5 лет и уже сегодня построить гравицапостроительный завод или начать финансирование программы льготного кредитования банановых ферм в заполярных районах, чем 5 лет копить на это деньги?
И каким тут боком Порошенко - не понимаю.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Так в том то и дело,что нет этих гиперпулов,а только долги и увеличение благосостояния отдельных мудаков и им подгавкивающих.
Так что куда выросло?
https://censor.net/user/453053
Те внутренние и внешние долги, которые выросли за год правления Бубочки на 10%?
В связи с изменением курса изменилась доходная часть бюджета.
Внешние долги покрывались,опустили курс для покупки валюты.Опустили курс,пошёл минус от экспорта.
Пока ты был в запое, в стране началась война и было утрачено более 25% ВВП из-за оккупации и еще до фига из-за последовавшего за этим всем кризиса, а потом ВВП начал расти, например, в 2017 на 20% в год в долларах.
Вот только в 2014 был минус 28%,в 2015 минус 31%,а потом он начал приростать благодаря поддержке мвф.
Чудес в мире не бывает,даже если вы в них верите.
А зачем ты нам 20 минут назад рассказывал, что никакого роста не было?
В 3,8 раз. А что тебя смущает в этой задаче?
Мы же охотно помогаем Турции,Китаю и Польше,чем себе.
1.Порошенко
2.Гройсман
3.Ковід.
От цікаво вони свідому доказують свою непотрібність, чи це просто по тупості?
"Стоит упомянуть, что портовые сборы в Украине уже снижались. В 2018 году они снизились на 20% - и даже такое небольшое (держим в уме разницу в 2-4 раза в сравнении с мировыми портами) снижение помогло ощутимо нарастить грузопоток. В том же уже упомянутом «Южном» за 2018 и 2019 годы через порт после понижения сборов прошло почти на 30% больше грузов".
это серьезно НАБУ нас так на лоха разводит? или кого оно разводит?