Омелян не мав права зменшувати портові збори наказом. Він порушив вимоги Бюджетного кодексу, - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро дали роз'яснення щодо підозри ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну через зниження портових зборів у грудні 2017 року, що призвело до недоотримання 30,4 млн у бюджет.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Адміністративний збір, розмір якого був визначений у Законі України "Про державний бюджет на 2018 рік", не можна було змінювати наказом міністра, а лише через внесення змін до закону про бюджет. Це не примха НАБУ, а вимога Бюджетного кодексу, яку міністр проігнорував. І саме цей факт став приводом для розслідування детективів", - повідомили в бюро.

Слідство впевнене, що ексміністр розумів наслідки своїх дій.

"Адже Міністерство фінансів 4 рази попереджало його про порушення бюджетного законодавства, а також про негативні наслідки. Однак наказ колишній міністр видав. Що в сухому підсумку? Зменшення портових зборів, включно з адміністративним, не стало чинником збільшення кількості суднозаходжень та кількості перевантажених вантажів в українських портах протягом 2018 року. Зрештою, це визнало і Мінінфраструктури, зафіксувавши відповідні факти у своєму звіті, який підписав сам міністр-автор наказу, нині підозрюваний", - резюмували в НАБУ

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Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його в завданні збитків державі через ухвалення рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталася до прем'єр-міністра України про можливість зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаної епідемією коронавірусу. Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.