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Омелян не мав права зменшувати портові збори наказом. Він порушив вимоги Бюджетного кодексу, - НАБУ

Омелян не мав права зменшувати портові збори наказом. Він порушив вимоги Бюджетного кодексу, - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро дали роз'яснення щодо підозри ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну через зниження портових зборів у грудні 2017 року, що призвело до недоотримання 30,4 млн у бюджет.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Адміністративний збір, розмір якого був визначений у Законі України "Про державний бюджет на 2018 рік", не можна було змінювати наказом міністра, а лише через внесення змін до закону про бюджет. Це не примха НАБУ, а вимога Бюджетного кодексу, яку міністр проігнорував. І саме цей факт став приводом для розслідування детективів", - повідомили в бюро.

Слідство впевнене, що ексміністр розумів наслідки своїх дій.

"Адже Міністерство фінансів 4 рази попереджало його про порушення бюджетного законодавства, а також про негативні наслідки. Однак наказ колишній міністр видав. Що в сухому підсумку? Зменшення портових зборів, включно з адміністративним, не стало чинником збільшення кількості суднозаходжень та кількості перевантажених вантажів в українських портах протягом 2018 року. Зрештою, це визнало і Мінінфраструктури, зафіксувавши відповідні факти у своєму звіті, який підписав сам міністр-автор наказу, нині підозрюваний", - резюмували в НАБУ

Читайте: НАБУ хоче судити мене за зниження найвищих у світі портових зборів і зростання доходів галузі, - Омелян

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його в завданні збитків державі через ухвалення рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталася до прем'єр-міністра України про можливість зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаної епідемією коронавірусу. Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

Автор: 

НАБУ (5068) бюджет (2992) Омелян Володимир (1351)


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Топ коментарі
+17
А вот к примеру пенсион с 1 марта выплачивать не проиндексированный вроде то же не имели право, и ни чего, ни кого из ЗЕлёных в буцигарню не тянут.
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23.06.2020 13:56
+14
Інтересно, а Кабмін має право своїми Постановами відміняти окремі положення Законів України? Я про значне урізання пенсій!
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23.06.2020 13:57
+14
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZU-GkrUb19njAmqQkGAmOc8K9ENrCF0AJikEvTTj2UJNGzs7yi1uXb7GoQ7hv8wPP2NnUFOMYxKUgbzJFR6RxKG80Lfd3bLsL2rdrDB0Bmn4ZJshVraVyoeNMnpf2gXA94&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZU-GkrUb19njAmqQkGAmOc8K9ENrCF0AJikEvTTj2UJNGzs7yi1uXb7GoQ7hv8wPP2NnUFOMYxKUgbzJFR6RxKG80Lfd3bLsL2rdrDB0Bmn4ZJshVraVyoeNMnpf2gXA94&__tn__=-]C%2CP-R Юрій Луценко


Підозра НАБУ екс Міністру В. Омеляну, в якій його звинувачують у виконанні рішення Кабміну про скорочення адмінзборів в портах, що призвело до невиконання запланованих доходів Держбюджету - верх непрофесіоналізму.


Ясно, що це переданий детективами привіт з Банкової яскравому опозиціонеру.

Водночас, ця феєрична підозра відкриває великий простір для бурхливої діяльності НАБУ.

Для розминки можна опідозрити торговців на базарах, які допустил зменшення цін на полуницю і черешню

Потім - вручити підозри всім підприємцям, які згідно з постановою КМУ закрили ресторани, торгові, розважальні чи готельні заклади. Це ж теж призвело до зменшення запланованих доходів Держбюджету.




Не забути обшукати в 6 ранку і вручити підозри власникам автозаправок за допущене падіння цін на бензин та дизель, що призвело до падіння податків.
В 7 ранку - догнати митників за падіння доходів енергетичної митниці в звязку з падінням світових цін на нафтопродукти.

Ну і насамкінець - обшуки і арешти двох складів Кабміну та персонально Гончарука і Шмигаля за падіння ВВП, що явно «ухайдокало» нещасний Держбюджет.

Заживемо....
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23.06.2020 14:03
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Правила форума Рада форумчан
А яким макаром їх збільшували?
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23.06.2020 13:54 Відповісти
А вот к примеру пенсион с 1 марта выплачивать не проиндексированный вроде то же не имели право, и ни чего, ни кого из ЗЕлёных в буцигарню не тянут.
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23.06.2020 13:56 Відповісти
Это пока не тянут. Они сами открыли ящик Пандоры, рейтинги падают и уже начали тикать часы отсчитывающие сколько им осталось до аналогичного приговора который следующая власть уж наверняка постарается на них повесить.
По факту у следующей власти нет выбора - им надо показать пиплу в каком ужасном состоянии они принимают страну и виновный уже известен, а проколов там мама не горюй
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23.06.2020 14:02 Відповісти
Что значит на них повесить? Вешают на невиновного, а эти уже себе на реальные сроки наработали. И сроки не малые. Тут даже вопрос не стоит, будут их судить или не будут, вопрос в другом - не дать им сдрыснуть из Украины.
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23.06.2020 14:27 Відповісти
вопрос еще в том: почему вьіполняли по постанове снижение портовьіх тарифов, которое ниже бюджетного закона?
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23.06.2020 14:11 Відповісти
маячня сивої кобили
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23.06.2020 13:56 Відповісти
Особенно забавляет, что сборы уменьшились на 20%, а доход от этих сборов - на менее 1,5%, но "математики" и "экономисты" из НАБУ продолжают утверждать, что уменьшение сборов не приводит и не привело к увеличению судозаходов.
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23.06.2020 14:12 Відповісти
О том же подумал. Повышение портовых сборов уменьшит количество заходов в украинские порты иностранных судов, так как в Черном море и так украинские порты самые дорогие. А значит это приведет к уменьшению этих самых сборов и стагнации бизнеса.
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23.06.2020 14:34 Відповісти
Інтересно, а Кабмін має право своїми Постановами відміняти окремі положення Законів України? Я про значне урізання пенсій!
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23.06.2020 13:57 Відповісти
У нас в стране все имеют любое право, кроме населения. У населения сплошь одни обязанности и не вздумайте про права заикаться - сразу и СБУ и иная 3,14здота набежит и разбираться на Цензоре не будут.)))
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23.06.2020 19:35 Відповісти
Омелян Гиперлупский начудил..натворил...отвечать надо.
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23.06.2020 14:01 Відповісти
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZU-GkrUb19njAmqQkGAmOc8K9ENrCF0AJikEvTTj2UJNGzs7yi1uXb7GoQ7hv8wPP2NnUFOMYxKUgbzJFR6RxKG80Lfd3bLsL2rdrDB0Bmn4ZJshVraVyoeNMnpf2gXA94&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZU-GkrUb19njAmqQkGAmOc8K9ENrCF0AJikEvTTj2UJNGzs7yi1uXb7GoQ7hv8wPP2NnUFOMYxKUgbzJFR6RxKG80Lfd3bLsL2rdrDB0Bmn4ZJshVraVyoeNMnpf2gXA94&__tn__=-]C%2CP-R Юрій Луценко


Підозра НАБУ екс Міністру В. Омеляну, в якій його звинувачують у виконанні рішення Кабміну про скорочення адмінзборів в портах, що призвело до невиконання запланованих доходів Держбюджету - верх непрофесіоналізму.


Ясно, що це переданий детективами привіт з Банкової яскравому опозиціонеру.

Водночас, ця феєрична підозра відкриває великий простір для бурхливої діяльності НАБУ.

Для розминки можна опідозрити торговців на базарах, які допустил зменшення цін на полуницю і черешню

Потім - вручити підозри всім підприємцям, які згідно з постановою КМУ закрили ресторани, торгові, розважальні чи готельні заклади. Це ж теж призвело до зменшення запланованих доходів Держбюджету.




Не забути обшукати в 6 ранку і вручити підозри власникам автозаправок за допущене падіння цін на бензин та дизель, що призвело до падіння податків.
В 7 ранку - догнати митників за падіння доходів енергетичної митниці в звязку з падінням світових цін на нафтопродукти.

Ну і насамкінець - обшуки і арешти двох складів Кабміну та персонально Гончарука і Шмигаля за падіння ВВП, що явно «ухайдокало» нещасний Держбюджет.

Заживемо....
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23.06.2020 14:03 Відповісти
Ну і насамкінець - обшуки і арешти двох складів Кабміну та персонально Гончарука і Шмигаля за падіння ВВП, що явно «ухайдокало» нещасний Держбюджет.


Заживемо....
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23.06.2020 14:04 Відповісти
интерестный факт: как только петики отошли от власти, и перестали "воровать", то всего лишь за год из бюджета Украины пропало 300 млрд. может петики воровали себе в убыток?
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23.06.2020 14:07 Відповісти
А долги выплачивали за счёт каких средств?
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23.06.2020 14:13 Відповісти
Те внутренние и внешние долги, которые выросли за год правления Бубочки на 10%?
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23.06.2020 14:16 Відповісти
Гос долг за 2019 = - 7.9%
ввп + 11.7%
Динамика совокупного государственного долга и ВВП Украины с 2009 по 2020 гг. (млн. грн.)

50,3%-это наименьший показатель с 2013г.
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23.06.2020 14:31 Відповісти
Это все злочынни папередники, ворующие госдолг, а вот Бубочка https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ в 2020 уже сумел на 9,9% его увеличить .
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23.06.2020 14:36 Відповісти
Видите как цифры животворящие с 2019 перенесли вас в 2020.
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23.06.2020 14:48 Відповісти
А зачем мне тяжелое наследие барыжной власти?
Барыги со своим бюджетом, -8% госдолга и ростом номинального ВВП 11,7% за год ушли в небытие и у нас сейчас зеленая Рада и зеленый Кабмин под чутким руководством зеленого ПриЗедента приняли первый в истории человечества зеленый бюджет с дефицитом в пол триллиона гривен (13% ВВП), +10% госдолга и -3,3% ВВП за первый же квартал.
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23.06.2020 14:55 Відповісти
А вы хотите чтобы ввп во всём мире падал,а у нас он рос ?
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23.06.2020 15:21 Відповісти
Только одна небольшая проблема: в мире он начал падать с марта на фоне кризиса, вызванного карантином, а в Украине - с января.
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23.06.2020 15:53 Відповісти
а різке зменшення - з жовтня минулого року. Щоправда, такий собі експерд-на-самокаті минулого понеділка на ІСТV пояснив це падіння наслідком торгівельної війни між США і Китаєм; може. і правда
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23.06.2020 16:03 Відповісти
Рост мирового ВВП в 2019 году будет самым низким за 10 лет - глава МВФhttps://regnum.ru/news/2784741.html# https://regnum.ru/news/2784741.html# https://regnum.ru/news/2784741.html# https://regnum.ru/news/2784741.html# https://regnum.ru/news/2784741.html# https://regnum.ru/pdfnews/2784741.pdf

https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/china.html ПЕКИН , https://regnum.ru/news/2019-11-21.html 21 ноября 2019 , 09:31 - REGNUM Общие потери мирового ВВП за 2019, согласно прогнозам, составят $700 млрд, а рост мировой экономики будет самым низким за последние десять лет. С таким заявлением 21 ноября выступила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции по итогам четвертого круглого стола в формате «один плюс шесть» в Пекине.
«Рост мировой экономики в 2019 году, как мы ожидаем, составит лишь 3% - это минимальная динамика за последнее десятилетие», - сказала глава МВФ.

Она отметила, что рост глобального ВВП тормозили «торговые противоречия» в мире. Из-за этого, по оценкам экспертов МВФ, мировая экономика недосчиталась $700 млрд или 0,8% от ВВП.
Как передавало ИА REGNUM, в начале ноября в Китае оценили потери от торговой войны с США. За 10 месяцев 2019 года https://regnum.ru/news/2771664.html товарооборот между странами снизился, по сравнению с прошлым годом, почти на 15% и составил $447,83 млрд.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2784741.html
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23.06.2020 16:53 Відповісти
И где тут говорится, что в Украине не было падения ВВП в январе и украинская экономика начала падение раньше мировой?
И ты понимаешь, чем отличается замедление роста от падения?
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23.06.2020 16:57 Відповісти
Мы не США и не Германия,то что у них вызывает замедление,у нас вызывает падение.Мы импорто зависящая страна.Так же можно сказать,что по итогам 2019 у нас было замедление роста до 3%,хотя 4 квартал был провальным.
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23.06.2020 17:08 Відповісти
Ясно, Рафик Бубочка совсем не винуватый - это все кризис.
А вот еще несколько циферок ВВП:
2014 - 3 890,10; 2015 - 3 362,24; 2018 - 3 951,34;

2014 - 2 856,70; 2015 - 2 439,44; 2018 - 2 780,15;

2014 - 498,41; 2015 - 385,80; 2018 - 434,17;
Проклятый Порох. Ой, это же ВВП ФРГ, Франции и Норвегии демонстрируют кризис 2015-го.
Но война и кризис точно не могли повлиять на экономику Украины при Порохе.
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23.06.2020 17:18 Відповісти
А они тоже от мвф получали по 15 ярдов?
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23.06.2020 17:28 Відповісти
Богатые страны практически не работают с МВФ, т.к. им все готовы дать в долг.
15 млрд? Смешно. Например, Норвегия в 2015 130 миллиардов за год привлекла.
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23.06.2020 17:37 Відповісти
А зачем им брать,если у них достаточно своих оборотных средств,да и трудности у них временные.

Откуда Норвегия привлекла,из своего же кармана и привлекла,из своего.
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23.06.2020 17:54 Відповісти
У Норвегии "временные трудности" затянулись и еще не закончились - она только в этом году вернется к уровню ВВП "до Майдана".
Зачем брать? Ну, это называют грамотной финансовой политикой.
Скажи, ты действительно не понимаешь, чем отличается кредитный айфончик от, например, госдолга США или долгов Самсунга?
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23.06.2020 18:10 Відповісти
Зачем брать? Ну, это называют грамотной финансовой политикой

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Грамотная финансовая политика,это когда тебе не надо брать в долг,а если и берёшь, то не надо устраивать истерик,это всего лишь финансовый инструмент.
Не надо приплетать сюда США у них своя ,особая финансовая система .
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23.06.2020 18:23 Відповісти
Ясно, не понимаешь. Кредитным айфончиком можно только понтануться перед друзьями и пойти жрать траву с корой деревьев, а компании и развитые государства стараются привлечь столько денег, сколько они смогут переварить и получить прибыль.
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23.06.2020 18:32 Відповісти
Не надо мене учить.Сколько получил прибыли Порошенко за 5 лет я знаю.
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23.06.2020 18:34 Відповісти
Счастливый обладатель кредитного айфона?
Надеюсь, ты понял, что лучше взять кредит на 5 лет и уже сегодня построить гравицапостроительный завод или начать финансирование программы льготного кредитования банановых ферм в заполярных районах, чем 5 лет копить на это деньги?
И каким тут боком Порошенко - не понимаю.
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23.06.2020 18:46 Відповісти
что лучше взять кредит на 5 лет и уже сегодня построить гравицапостроительный завод или начать финансирование программы льготного кредитования банановых ферм в заполярных районах, чем

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Так в том то и дело,что нет этих гиперпулов,а только долги и увеличение благосостояния отдельных мудаков и им подгавкивающих.
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23.06.2020 18:56 Відповісти
Мы говорили про развитые страны, развивающиеся странам международные финансовые организации учат финансовой грамотности и затыкают дыры в бюджете.
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23.06.2020 19:00 Відповісти
Мы вообще-то говорили о росте долгов и ввп.
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23.06.2020 20:24 Відповісти
Последние 12 постов мы говорили о развитых странах и финансовой политике.
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23.06.2020 20:31 Відповісти
Это вы говорили,а я говорил,что чудес в мире не бывает.
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23.06.2020 20:51 Відповісти
долги вьіплачивались, но знаком минус ?
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23.06.2020 14:54 Відповісти
А какой знак должен быть +?
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23.06.2020 15:24 Відповісти
если економика растет, но со знаком минус, то и долги отдаются со знаком минус,
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23.06.2020 17:00 Відповісти
Долги отдаются всегда со знаком минус,но в этом есть свой плюс.
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23.06.2020 17:10 Відповісти
угу. ранее економика бьіла со знаком +, а что такое плюс? єто два "минуса" перекрещенньіе, вот один "минус" прицепился к долгам, а другой остался у економики
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23.06.2020 19:49 Відповісти
нет. они воровали, и клали всё наворованное в бюджет. нынешние клоуны и парикмахеры ничего не крадут, поэтому наполнять бюджет нечем.
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23.06.2020 14:20 Відповісти
Клали они на бюджет.Все их достижения за счёт внешних заимствований.
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23.06.2020 14:34 Відповісти
угу. и ВВП рос за счёт заимствований. тока не нада мне втирать про весь мир. падение ВВП началось задолго до наступления кризиса.
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23.06.2020 15:31 Відповісти
ввп 2014=131805ярд$. ввп 2018=130832ярд$

Так что куда выросло?
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23.06.2020 15:42 Відповісти
З окупованим Донбасом і Кримом? І війна - "нещитаєтца"?
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23.06.2020 16:06 Відповісти
Считается, по этому и не пишу политические глупости, а только цифры и почему они могут быть такие.Омелян не мав права зменшувати портові збори наказом. Він порушив вимоги Бюджетного кодексу, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8511
https://censor.net/user/453053

Те внутренние и внешние долги, которые выросли за год правления Бубочки на 10%?
В связи с изменением курса изменилась доходная часть бюджета.
Внешние долги покрывались,опустили курс для покупки валюты.Опустили курс,пошёл минус от экспорта.
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23.06.2020 16:24 Відповісти
Ого, какой запой, с Виктафедорычем Новый год отметил, лег спать - а уже Бубочка поздравляет.
Пока ты был в запое, в стране началась война и было утрачено более 25% ВВП из-за оккупации и еще до фига из-за последовавшего за этим всем кризиса, а потом ВВП начал расти, например, в 2017 на 20% в год в долларах.
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23.06.2020 16:07 Відповісти
У тебя в голове только запой и остался..
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23.06.2020 16:25 Відповісти
Так https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ рост был в 2016-2019 до прихода Бубочки, запойный алкоголик, или не был? Ты же, как ты утверждаешь, еще цифры помнишь - открой ссылку и посмотри.
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23.06.2020 16:53 Відповісти
Рост был по отношению к предыдущему году,так он был и в 2019.
Вот только в 2014 был минус 28%,в 2015 минус 31%,а потом он начал приростать благодаря поддержке мвф.
Чудес в мире не бывает,даже если вы в них верите.
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23.06.2020 17:00 Відповісти
Аллилуйя, братья, рост появился!
А зачем ты нам 20 минут назад рассказывал, что никакого роста не было?
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23.06.2020 17:02 Відповісти
У тебя в кармане 20 гр.,ты их потратил осталось 5.За 5 лет ты нацарював ещё 14 и в итоге стало 19.На сколько ты стал богаче?
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23.06.2020 17:14 Відповісти
19/5 = 3,8.
В 3,8 раз. А что тебя смущает в этой задаче?
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23.06.2020 17:23 Відповісти
Если только так рассматривать,то в 2019 был рост в 3%,что будет в этом посмотрим в конце года,но это уже другие условия.
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23.06.2020 17:34 Відповісти
В этом году будем опять соревноваться с Зимбабве по темпам падения.
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23.06.2020 17:38 Відповісти
Конечно ведь экономика все 30 лет строилась на залатывании дыр,а не на развитии.
Мы же охотно помогаем Турции,Китаю и Польше,чем себе.
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23.06.2020 17:57 Відповісти
а заем его наполнять, если деньги все равно уходят разным чинушам, которые доказывают, что прожить на 36 тыс грн анриал...в то время когда преподаватели живут на 5000 грн
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23.06.2020 17:42 Відповісти
Ну и что? МОЗ вон Конституцию нарушает, вводя платное за государственное медобслуживание, и внедряя тарифы на него. И ничего, А Гаранту Конституции это даже нравится.
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23.06.2020 14:11 Відповісти
Скажу немного в защиту Омеляна так как несколько лет работал на судне и ходил в Черном море. В Украине самые дорогие портовые сборы, намного дороже чем в Турции и Грузии к примеру. Я бы сказал непомерные. Многие судовладельцы жаловались и в Украину заходить было невыгодно. Например закупать продукты или оснастку судна. Из-за этого страдал бизнес. Если корову больше доить и меньше кормить, это не значит, что она даст больше молока...все через жопу в этой стране
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23.06.2020 14:13 Відповісти
Это целенаправленное вредительство...
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23.06.2020 14:21 Відповісти
важко сперечатися, тим більше коли посудина зайшла в порт, то там ще є команда, в неї є гроші приватні, які теж потратять в країну, ці гроші прямо в економіку вливаються, хоч навіть проституток куплять без чеків
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23.06.2020 15:00 Відповісти
Хто буде відповідати за падіння економіки і ВВП в 2020 році?
1.Порошенко
2.Гройсман
3.Ковід.
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23.06.2020 14:16 Відповісти
Третий пункт самый верный, но не только в 2020-м, но и дальше, если кабмин не разгонят и царька под импичмент не подведут. Но тут уже ближе к американским выборам будет более понятно.)))
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23.06.2020 19:31 Відповісти
Писец, Зеленский не только не занимается реформами в экономике, но и привлекает к уголовной ответственности тех, кто ими занимался.
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23.06.2020 14:18 Відповісти
Нічого дивного, класична ненависть люзерів до тих, кому хоч трохи щось вдається
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23.06.2020 14:34 Відповісти
а не то, чтобы Омелян сильно занимался, но тут-то правда был здравый шаг. Их бы сейчас снизить, чтоб наши порты не обходили стороной, а они Омеляна судят.
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23.06.2020 23:11 Відповісти
Вспомнился мультик про пса: Ну шо, выгнали?А помнишь как ты меня гонял?)))
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23.06.2020 14:18 Відповісти
у тебя ассоциативный ряд, как у того дебила, шо через КПВВ с военным билетом ДыРы шёл.
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23.06.2020 14:23 Відповісти
Да нет, просто мне вспомнились отношения Бальчун-Омелян. Навеяло.
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23.06.2020 14:34 Відповісти
Я так розумію НАБУ корупцію по всій Україні вже поборола і тепер перекфаліфікувались на експертів по бюджетному кодексу.

От цікаво вони свідому доказують свою непотрібність, чи це просто по тупості?
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23.06.2020 14:32 Відповісти
А Коломойше отдать топливо даром привело к переполнению бюджета?
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23.06.2020 14:37 Відповісти
Игорь Валерьичу можно, он знаете ли вложился немало в команду зелебобиков, а потому имеет право отбить бабло.
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23.06.2020 23:18 Відповісти
Ага. Значит Омелян таки правду говорил, что зеленые барыганы его щимят за уменьшение поборов в портах.
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23.06.2020 14:54 Відповісти
потому шо им надо бабки сбивать хоть с кого-то, шоб бюджет наполнить - дырка на 35 миллиардов уже, не шутки
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23.06.2020 23:44 Відповісти
Твари конченые, кАломойша через Центрэнерго, Укрнафту и др предприятия выводит из государства в свой карман МИЛЛИАРДЫ грн!!!! Об этом вандализме уже кричат сотни экономистов!!!! Где СБУ, где прокуратура, где полиция, где ДБР? А ни где, карманные шестерки бородатой пейсатой мрази заняты Порохом, Стерненко, Зверобий, Поярковым и др.
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23.06.2020 15:07 Відповісти
Ни чем эти шестерки не заняты, а только имитируют для лохов и забивают эфир своим враньем. Кто не смотрит телевизор, тот ясно видит, что они тупо пытаются набить карманы, но из-за тупости у них это и не получается.))) Бизнес свои бабки лохам шестерочным не даст.
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23.06.2020 19:27 Відповісти
Дурік зебільний https://censor.net/user/65036-на-https://censor.net/user/65036 намагається туточки повижопуватися... ага
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23.06.2020 16:08 Відповісти
Між іншим, Омелян видав наказ на виконання постанови уряду. Так що хто мав, хто не мав прав - ще потрібно розбиратися.
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23.06.2020 16:17 Відповісти
Эти все НАБУ и прочие органы только даром бюджетные деньги проедают, поскольку борьба с коррупцией до сих пор на бумажке...
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23.06.2020 17:40 Відповісти
Нашли козла отпущения?))) Так пускай с предыдущего главного козла начинают шерстить, с различных "подвижек" законодательства страны, с военного налога, с непонятного АТО, и прочих иных прихотей. А сейчас что? Что там в законодательстве о недокарантине говорится и как трактовать ограничения свобод граждан этой херней?)))
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23.06.2020 19:24 Відповісти
Правильно. Ишь чо удумал - уменьшать что-то. У нас только расти всё должно, особенно по части инфляции, налогов и сборов. По части зарплат, ВВП и экономики есть варианты.
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23.06.2020 22:52 Відповісти
эу! в смысле - "Уменьшение портовых сборов, включая административный, не стало фактором увеличения количества судозаходов и количества перегруженных грузов в украинских портах в течение 2018 года"? они там белены объелись? в статистику заглядывали?

"Стоит упомянуть, что портовые сборы в Украине уже снижались. В 2018 году они снизились на 20% - и даже такое небольшое (держим в уме разницу в 2-4 раза в сравнении с мировыми портами) снижение помогло ощутимо нарастить грузопоток. В том же уже упомянутом «Южном» за 2018 и 2019 годы через порт после понижения сборов прошло почти на 30% больше грузов".
это серьезно НАБУ нас так на лоха разводит? или кого оно разводит?
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23.06.2020 23:42 Відповісти
 
 