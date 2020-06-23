Україна й Угорщина проведуть під головуванням Кулеби та Сійярто перше за сім років засідання спільної комісії, - МЗС
У Києві в четвер, 25 червня, відбудеться четверте засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Це буде перше засідання комісії за майже сім років.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.
Засідання відбудеться під головуванням міністрів закордонних справ України та Угорщини Дмитра Кулеби і Петера Сійярто.
"Очікується, що сторони обговорять розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, розглянуть низку спільних економічних і транспортних проєктів, покращення прикордонної та транскордонної інфраструктури, пожвавлення співпраці в аграрній сфері, а також у сфері енергетики та охорони навколишнього середовища", - повідомили в МЗС.
Зазначимо, між Україною і Угорщиною зберігаються непрості політичні відносини. Зокрема, Угорщина продовжує блокувати вступ України в НАТО, вимагаючи від українського уряду вирішення питання мови і освіти угорської нацменшини.
Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.
Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.
Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.
В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".
Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.
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ви це вмієте краще
де там про зближення з ЄС?
чья партия были наблюдателем на оккупендуме в Крыму?
тут гурілки нема
Не напомните, а какое из этих двух государств воевало на территории другого в качестве союзника Гитлера?
Не отдельные добровольческие роты, дивизии, а ГОСУДАРСТВО?
В акті Чернігівської обласної комісії зі встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників у Корюківці від 17 грудня 1943 року вказано, що 1 і 2 березня 1943 року вбито 6700 осіб (понад 700 дітей), спалено 1290 будинків, вціліло лише 10 цегляних. Донині вдалося встановити поіменно тільки 1893 жертвиКерівництво Українського інституту національної пам'яті зробило запит щодо відомостей про безпосередніх винуватців Корюківської трагедії до архіву Федеральної служби безпеки Росії. В офіційному листі ФСБ Росії зазначається, що масові розстріли мирного населення, знищення населених пунктів Чернігівщини та інші військові злочини на території області з жовтня 1942 до вересня 1943 року здійснювали військовослужбовці угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців.
На цей час замовчується участь у цій каральній операції 399-ї польової жандармерії, яка теж брала в ній безпосередню участь.
Причина замовчування - в тому, що 399-та польова жандармерія складалася переважно з росіян. У них була уніформа, яка нагадувала одяг донських козак
1. Почему открыт только один переход с Венгрией- ЧОП?
все другие переходы на замке - у меня ребята на днях объехали все переходы
Очередь на ЧОП - 3 км
При чем много подрабатывают- занимают очередь , а потом вместо себя ставят машины за 60 евро
Я так понимаю , что и погранцы вместе с Аваковым оттуда получают 😀😳😳
Бо я понимаю , что Кулеба не в курсе цирка на границах - а он выглядит так - словаки и венгры требуют справки- тесты на венгерском и словацком и потому половину авто заворачивает под предлогами неправильно оформленных справок
Где в интернете ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ?
Почему закрыто переход на ЛУЖАНКЕ- БЕРЕГОВО ? Венграм Украины ЧОП не удобен для перехода
І ні на крок від цієї ахінєї, правда, гімно зелене?