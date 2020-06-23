Ми проводимо оперативний аналіз щодо використання коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом, - Марчук

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції проводить оперативний аналіз щодо того, як чиновниками розподіляються кошти, виділені на боротьбу з коронавірусом, щоб упередити факти розкрадань і нецільового використання.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслан Марчук.

"Ми проводимо оперативний аналіз. У разі появи ризикових дій чиновників, де ми будемо вбачати нецільове використання, розкрадання цих коштів, звичайно, будемо реагувати. Якщо ми отримаємо таку інформацію, ми в установленому порядку поінформуємо органи досудового розслідування. Нехай ухвалюють відповідне рішення і розслідують. Поки таких фактів немає", - сказав Марчук.

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