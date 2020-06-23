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Ми проводимо оперативний аналіз щодо використання коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом, - Марчук
Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції проводить оперативний аналіз щодо того, як чиновниками розподіляються кошти, виділені на боротьбу з коронавірусом, щоб упередити факти розкрадань і нецільового використання.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслан Марчук.
"Ми проводимо оперативний аналіз. У разі появи ризикових дій чиновників, де ми будемо вбачати нецільове використання, розкрадання цих коштів, звичайно, будемо реагувати. Якщо ми отримаємо таку інформацію, ми в установленому порядку поінформуємо органи досудового розслідування. Нехай ухвалюють відповідне рішення і розслідують. Поки таких фактів немає", - сказав Марчук.
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https://hromadske.ua/posts/27-mlrd-grn-na-rahunki-policiyi-chomu-groshi-z-fondu-borotbi-z-koronavirusom-peredayut-mvs 2,7 млрд грн на рахунки поліції: чому гроші з фонду боротьби з коронавірусом передають МВС?
"У квітні 2020 року Верховна Рада переписала бюджет на поточний рік, створивши у ньому фонд боротьби з коронавірусом. Очікувалося, що гроші з фонду мають спрямувати на медичні закупівлі та доплати медпрацівникам. Сьогодні, 19 червня, бюджетний комітет Верховної Ради підтримав виділення 2,7 млрд гривень з цього фонду на Міністерство внутрішніх справ.
Додаткове фінансування потреб МВС, пов'язане з коронавірусом, виділяється вже не вперше. У квітні 2020 року, коли Рада створювала фонд боротьби з коронавірусом, МВС стало єдиним правоохоронним відомством, фінансування якого вирішили збільшити. Зростання видатків на МВС загалом склало близько 195,2 мільйона гривень або 0,2% від загального обсягу видатків на відомство. Водночас, видатки на решту правоохоронних органів скоротили на сотні мільйонів гривень....Навесні збільшення видатків на МВС пояснювали тим, що працівники відомства, як і лікарі, постійно взаємодіють з людьми, тому потребують додаткових засобів захисту. Зараз так само."