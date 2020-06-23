До ОАСК надійшов позов щодо правдивості інформації про військові біолабораторії США в Україні
До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов громадської організації "Свідома Україна" до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України та Міністерства оборони США в особі посольства США в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Громадська організація просить суд визнати протиправною бездіяльність МОЗ, МЗС та Посольства США в Україні стосовно відсутності їхніх офіційних заяв щодо визнання чи спростування оприлюдненої в ЗМІ інформації про існування на території України 15 військових біологічних лабораторій США та зобов’язати відповідачів оприлюднити такі заяви.
"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у квітні-травні інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, в програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, у яких розробляється біологічна зброя. У пресслужбі каналу повідомили, що сюжет не мав на меті підігрування російським окупантам.
СБУ закликала політиків не розповсюджувати фейки про іноземні біолабораторії в Україні.
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чісто вброс нав'язаного дискурсу
Да?
Тому що США в першу чергу зацікавлені в процвітанні України і її демократії, а не у якихось власних інтересах.
НЕ можуть біолабораторії,непідконтрольні законодавству Держави бути законними і корисними...
Навіть "тричі погресивні,демократичні і з "хорошими намірами"
Є дані виключно про Львівську і Київську..
А біогенетичні лабораторії "Монсанто"(зараз "Байєр") не мають відношення до Держдепу..
БО це приватний бізнес..
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Всі згадки про данну "організацію".
Нахріна нам потрібні ці прожерливі дармоїди? Щоб розлядати фейкові кацапські позови за наші гроші?
Напишите ещё в Конгресс США, пусть предоставят доказательство высадки астронавтов на луну. А с МКС предоставят фото шарообразной земли. За Нибиру вообще молчу. Говорят образование хорошее быдо....тьху.
где упоминается роль Ермака в украинской политике: https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs