До ОАСК надійшов позов щодо правдивості інформації про військові біолабораторії США в Україні

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов громадської організації "Свідома Україна" до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України та Міністерства оборони США в особі посольства США в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Громадська організація просить суд визнати протиправною бездіяльність МОЗ, МЗС та Посольства США в Україні стосовно відсутності їхніх офіційних заяв щодо визнання чи спростування оприлюдненої в ЗМІ інформації про існування на території України 15 військових біологічних лабораторій США та зобов’язати відповідачів оприлюднити такі заяви.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні-травні інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, в програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, у яких розробляється біологічна зброя. У пресслужбі каналу повідомили, що сюжет не мав на меті підігрування російським окупантам.

СБУ закликала політиків не розповсюджувати фейки про іноземні біолабораторії в Україні.

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