УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13883 відвідувача онлайн
Новини
4 204 19

До ОАСК надійшов позов щодо правдивості інформації про військові біолабораторії США в Україні

До ОАСК надійшов позов щодо правдивості інформації про військові біолабораторії США в Україні

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов громадської організації "Свідома Україна" до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України та Міністерства оборони США в особі посольства США в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Громадська організація просить суд визнати протиправною бездіяльність МОЗ, МЗС та Посольства США в Україні стосовно відсутності їхніх офіційних заяв щодо визнання чи спростування оприлюдненої в ЗМІ інформації про існування на території України 15 військових біологічних лабораторій США та зобов’язати відповідачів оприлюднити такі заяви.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні-травні інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, в програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, у яких розробляється біологічна зброя. У пресслужбі каналу повідомили, що сюжет не мав на меті підігрування російським окупантам.

СБУ закликала політиків не розповсюджувати фейки про іноземні біолабораторії в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп підписав указ про призупинення дії деяких типів віз до кінця 2020 року

Автор: 

позов (493) США (22840) Окружний адмінсуд Києва (539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Коломойский пытается гадить Америке через свой gовноканaл.
показати весь коментар
23.06.2020 14:25
+7
https://vk.com/svidoma_ukraina?w=address-4969405_2292
https://vk.com/svidoma_ukraina?w=address-4969405_2292 ВКонтакте


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsvidoma_ukraina%3Fw%3Daddress-4969405_2292&psig=AOvVaw0N5NTTT-107n8JeZ_n-cOv&ust=1592997817788000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDbrbvpl-oCFQAAAAAdAAAAABAP Свідома Україна- Сознательная Украина |

Всі згадки про данну "організацію".

Нахріна нам потрібні ці прожерливі дармоїди? Щоб розлядати фейкові кацапські позови за наші гроші?
показати весь коментар
23.06.2020 14:31
+6
воєнная лабораторія СеШеА - це як савєцкій комфорт: і нє комфорт, і нє совєцкій...
чісто вброс нав'язаного дискурсу
показати весь коментар
23.06.2020 14:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
воєнная лабораторія СеШеА - це як савєцкій комфорт: і нє комфорт, і нє совєцкій...
чісто вброс нав'язаного дискурсу
показати весь коментар
23.06.2020 14:19 Відповісти
Лабораторий не видно, значит их нет, как и коронавируса.
Да?
показати весь коментар
23.06.2020 14:23 Відповісти
Та немає в Україні жодних американських біолабораторій, а якщо і є - то вони супер-корисні.
Тому що США в першу чергу зацікавлені в процвітанні України і її демократії, а не у якихось власних інтересах.
показати весь коментар
23.06.2020 14:21 Відповісти
Самое удивительное то, что эти "супер-корисні" лаборатории запрещены в самих США.
показати весь коментар
23.06.2020 14:24 Відповісти
маячня якоїсь хворої на голову людини..

НЕ можуть біолабораторії,непідконтрольні законодавству Держави бути законними і корисними...
Навіть "тричі погресивні,демократичні і з "хорошими намірами"
показати весь коментар
23.06.2020 14:28 Відповісти
Ты не понял сарказма в его посте.
показати весь коментар
23.06.2020 14:30 Відповісти
Коломойский пытается гадить Америке через свой gовноканaл.
показати весь коментар
23.06.2020 14:25 Відповісти
15 біолабораторій США в Україні -це АБСУРД..

Є дані виключно про Львівську і Київську..

А біогенетичні лабораторії "Монсанто"(зараз "Байєр") не мають відношення до Держдепу..
БО це приватний бізнес..
показати весь коментар
23.06.2020 14:26 Відповісти
https://vk.com/svidoma_ukraina?w=address-4969405_2292
https://vk.com/svidoma_ukraina?w=address-4969405_2292 ВКонтакте


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsvidoma_ukraina%3Fw%3Daddress-4969405_2292&psig=AOvVaw0N5NTTT-107n8JeZ_n-cOv&ust=1592997817788000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDbrbvpl-oCFQAAAAAdAAAAABAP Свідома Україна- Сознательная Украина |

Всі згадки про данну "організацію".

Нахріна нам потрібні ці прожерливі дармоїди? Щоб розлядати фейкові кацапські позови за наші гроші?
показати весь коментар
23.06.2020 14:31 Відповісти
О...альтернативщиной завоняло.
Напишите ещё в Конгресс США, пусть предоставят доказательство высадки астронавтов на луну. А с МКС предоставят фото шарообразной земли. За Нибиру вообще молчу. Говорят образование хорошее быдо....тьху.
показати весь коментар
23.06.2020 14:35 Відповісти
"1+1" - це не тільки коломойський, а і медведчук на паях. А медведчук = *****. Тому для них важливо прокукурікати, а там хоч і нехай ранок не настане. Нехай назвуть хоч одну адресу цієї американської біологічної лабораторії на нашій території. А між тим, нам така лабораторія потрібна для вирішення проблем зі створення вакцин у випадках аналогічних нинішній пандемії корона-вірусу.
показати весь коментар
23.06.2020 14:39 Відповісти
"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні. Топто це як дупа - дупа є, а слова не має. А що може зробити влада яка профукала і розікрала кредити МВФ і влізла в бргову яму в 82 млрд. доларів? Скаже дядько Сем - Треба роздути пандемію від Білла Гейтса і влада візьме під козірець і скаже -О єз!.
показати весь коментар
23.06.2020 14:54 Відповісти
Чем больше будет присутствия США, тем лучше Украине и плохо для раше!!!!
показати весь коментар
23.06.2020 14:58 Відповісти
Претензия абсурдная, и поэтому ОАД Киева обязательно примет к рассмотрению этот бред, вместо того, чтобы послать их куда подальше.
показати весь коментар
23.06.2020 15:11 Відповісти
Откуда берутся идиоты?
показати весь коментар
23.06.2020 15:16 Відповісти
Раніше були таємні тюрми,зараз таємні лабораторії.Працюють кацапські пропагандони,трудяться,не покладаючи рук...
показати весь коментар
23.06.2020 15:22 Відповісти
"Сознательная Украина", ОПЗЖ, "Партия Шария" - это все кремлевские технологии подрыва мирного порядка в Украине. И курируются эти технологии из ОПУ. Каму интересно посмотрите эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским,
где упоминается роль Ермака в украинской политике: https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs
показати весь коментар
23.06.2020 17:10 Відповісти
Головне, щоб можна було прив'язати до цього Порошенка. Тоді - чергова справа на радість зеленському
показати весь коментар
23.06.2020 20:04 Відповісти
 
 