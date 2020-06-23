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Новини Коронавірус і карантин
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Кожен злодій у законі має певний вплив у тому чи іншому регіоні. Буває, що і в кількох, - Марчук

Кожен злодій у законі має певний вплив у тому чи іншому регіоні. Буває, що і в кількох, - Марчук

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України разом зі слідчими органами працює над новим алгоритмом документування організованих груп та їхніх лідерів, в зв'язку з ухваленням нового закону про відповідальність за злочини, вчинені злочинними спільнотами.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслан Марчук.

"Законопроєкт дає визначення поняттю "злодій у законі" і вводить кримінальну відповідальність для таких осіб, визначає відповідальність за злочини, вчинені злочинним спільнотами й організацію або участь у сходці", - зазначив Марчук.

За його словами, закон дозволить запровадити адекватні правові механізми протидії організованій злочинності, виключити уникнення кримінальної відповідальності представниками вищої ланки, а відповідно і продовження їхньої злочинної практики, запобігти в'їзду в Україну злодіїв у законі і кримінальних авторитетів з пострадянських держав, де з ними суттєво посилено боротьбу.

"Цього року правоохоронними підрозділами було затримано 5 злодіїв у законі. З них один перебував у розшуку за кримінальним злочином, скоєним на території іншої держави, інші були затримані за порушення правил перебування в Україні. Так, вони поміщені в пункти тимчасового перебування іноземців. Але це не вирішує проблему. Ми ж розуміємо, що вони приїхали за підробленими документами не для того, щоб влаштуватися на роботу", - підкреслив начальник ДСР.

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Він також додав, що нині на території України постійно перебувають приблизно 15 злодіїв у законі.

"Говорити, що Україна розділена між злодіями в законі, не можна. Однак кожен злодій у законі має певний вплив у тому чи іншому регіоні. Буває, що і в кількох. Він призначає своїх довірених осіб, які контролюють кримінальні процеси і злочинні групи, що функціонують у регіоні з метою отримання злочинного доходу та перерахування частини коштів у так званий общак, - розповів він. - Але ці процеси перерозподілу сфер впливу відбуваються постійно, що призводить найчастіше до конфліктів. На це ми теж реагуємо, щоб не допускати ситуацій, в яких можуть бути постраждалі.

Він також додав, що ще в період розробки законопроєкту скасувалася велика кількість запланованих "сходок" і зараз частина злодіїв у законі готується до виїзду з України.

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15173) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Марчук Руслан (6)


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Топ коментарі
+1
а не вор - не имеет - а еще - они не одни управляют - капитаны очевидности - не более
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23.06.2020 14:34
+1
Имеют влияние на воров, делайте выводы. То есть у нас везде воры, во всех отраслях.
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23.06.2020 14:42
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а бывает что и в государстве имеет влияние )
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23.06.2020 14:33 Відповісти
а бывает и не имеет)))))))
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23.06.2020 14:34 Відповісти
) одно з обох двох.
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23.06.2020 14:36 Відповісти
а не вор - не имеет - а еще - они не одни управляют - капитаны очевидности - не более
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23.06.2020 14:34 Відповісти
Своих бизнеспартнеров кинуть решили..?
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23.06.2020 14:41 Відповісти
Имеют влияние на воров, делайте выводы. То есть у нас везде воры, во всех отраслях.
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23.06.2020 14:42 Відповісти
"вори" в законі у нас це ті що в ТОПових та ВІПових кабінетах- а більшість інших , у них на підтанцовке та разом мутять бабло, та тероризують непокірних...
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23.06.2020 14:47 Відповісти
Дожили. Уже в некоторых районах воров нехватает...
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23.06.2020 14:50 Відповісти
со слов марчука , следует понимать , что вор ( или авторитет ) совершивший любое преступление неподсуден ( как суддя или депутат ) , не страна , а отстойник и малина
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23.06.2020 19:35 Відповісти
 
 