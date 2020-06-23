Командування окупаційних військ РФ починає в ОРДЛО "нову хвилю" примусової паспортизації, - розвідка

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ відновлює заходи щодо примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, командири з'єднань і частин окупантів уточнюють дані про наявність паспортів РФ у найманців серед місцевих жителів і членів їхніх сімей та інформацію про надання ними документів для отримання російського громадянства.

Від початку липня ц.р. командування окупаційних військ має намір відновити організовані виїзди зазначеної категорії до відділів з питань міграції МВС РФ у Ростовській області Росії, які були призупинені у квітні ц.р.

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