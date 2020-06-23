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Новини Агресія Росії проти України Паспорти РФ для ОРДЛО
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Командування окупаційних військ РФ починає в ОРДЛО "нову хвилю" примусової паспортизації, - розвідка

Командування окупаційних військ РФ починає в ОРДЛО

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ відновлює заходи щодо примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, командири з'єднань і частин окупантів уточнюють дані про наявність паспортів РФ у найманців серед місцевих жителів і членів їхніх сімей та інформацію про надання ними документів для отримання російського громадянства.

Від початку липня ц.р. командування окупаційних військ має намір відновити організовані виїзди зазначеної категорії до відділів з питань міграції МВС РФ у Ростовській області Росії, які були призупинені у квітні ц.р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі активно використовують на передових позиціях і в "сірій зоні" прибулих з РФ снайперів, - розвідка

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Командование оккупационных войск РФ начинает в ОРДЛО "новую волну" принудительной паспортизации, - разведка - Цензор.НЕТ 8224
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23.06.2020 14:31 Відповісти
тільки український хай забируть, і туди вам дорога
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23.06.2020 14:38 Відповісти
То нічого. Вава все порЕшаєт. Кацапи ЗАдоволені.
"Двойное гражданство от Зеленского. Шаг в нужную сторону, но скрытые угрозы для Донбасса остаются"
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23.06.2020 15:19 Відповісти
Вот на які мені цей туалетний папір?
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23.06.2020 16:01 Відповісти
Пока Вова будет надеяться заглянуть в глаза ***** на очередном Нормандском формате, ***** завершит паспортизацию Лугандона и быстренько организует там "референдум" по типу крымского. На этом в истории с ОРДЛО будет поставлена точка и этот вопрос исчезнет из украинской и мировой политики к удовольствию обоих Вов и их коллег по этому самому формату
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23.06.2020 16:16 Відповісти
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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23.06.2020 16:29 Відповісти
Можу вам сказати, що не треба забагато зусиль, щоб ці нашилюді побігли за кацапськими аусвайсами. Моя знайома з Донецька, щоб підти на пенсію у 55 років одержала цей клятий пачпорт з дохлою куркой, але український заникала. По ньому й займається "продуктовим туризмом". Те ж саме творять з номерними знаками на авто. На дірявих доїзжають до КПВВ, потім чіпляють наші і пруть далі. Отакий він непростий і винахідливий "народ Донбаса"!
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23.06.2020 17:28 Відповісти
 
 