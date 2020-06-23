Командування окупаційних військ РФ починає в ОРДЛО "нову хвилю" примусової паспортизації, - розвідка
За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ відновлює заходи щодо примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Зокрема, командири з'єднань і частин окупантів уточнюють дані про наявність паспортів РФ у найманців серед місцевих жителів і членів їхніх сімей та інформацію про надання ними документів для отримання російського громадянства.
Від початку липня ц.р. командування окупаційних військ має намір відновити організовані виїзди зазначеної категорії до відділів з питань міграції МВС РФ у Ростовській області Росії, які були призупинені у квітні ц.р.
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"Двойное гражданство от Зеленского. Шаг в нужную сторону, но скрытые угрозы для Донбасса остаются"
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!