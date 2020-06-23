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Новини Коронавірус і карантин
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Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів: вони будуть, - Шмигаль

Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів: вони будуть, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз немає підстав говорити, що місцеві вибори в Україні восени не відбудуться.

"Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів. Я наполягаю на тому, що вони будуть", - сказав прем'єр в інтерв'ю телеканалу "Перший Західний", передає Цензор.НЕТ.

З іншого боку, продовжив він, епідемічна ситуація в усьому світі непрогнозована, не можна виключати жодних сценаріїв.

"Імовірність, що в нашому житті будуть зміни, в тому числі пов'язані з виборами, існує. Жоден уряд у світі сьогодні не прогнозує довше, ніж на 100 днів. Але сьогодні ми повноцінно готуємося до виборів, кошти виділені, з Центральною виборчою комісією ми постійно працюємо", - сказав він.

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Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня. Рішення про проведення виборів Верховна Рада має ухвалити не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Виборчий процес стартує за 50 днів до виборів. За даними Центральної виборчої комісії, на проведення виборів необхідно 2,252 млрд грн, тоді як у бюджеті на виборчий процес заплановано 1 млрд грн. ЦВК закликала уряд і парламент передбачити додаткове фінансування в розмірі 1,252 млрд грн.

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) Шмигаль Денис (4574) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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23.06.2020 14:28 Відповісти
Воєнний стан унеможливлює будь які вибори, а ситуація на фронті наближається до критичної і потребує негайної реакції з боку Президента та Верховної Ради України! Бійці на фронті не можуть постійно перебувати під обстрілами без права відкривати вогонь зі всіх видів зброї! У нас є потужна зброя і солдати та офіцери ЗСУ мають конституційне право бути захищеними в окопах всією потужністю наявних сил та засобів ЗСУ! Штучне стримування ЗСУ від нанесення масштабних ударів по ворогу призводить до того що бійці в окопах перебувають в смертельній небезпеці без будь якого зрозумілого пояснення для чого і як довго це все буде продовжуватись! Затягування війни це смерть для країни, про це писав ще Сунь Цзи! Тому влада України має зробити все можливе щоб в максимально короткий термін звільнити окуповані території, або перевести бойові дії на територію агресора!
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23.06.2020 14:39 Відповісти
Не будут!
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23.06.2020 14:30 Відповісти
вопрос - ну для выборов конечно - кто за этот год стал лучше жить и шо у него конкретно изменилось в лучшую сторону - просто интересно - может мы индейцы, смотрим на жизнь, со скепсисом ?
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23.06.2020 14:31 Відповісти
мертветчуку стало жить лучше и веселее - скорешался с фекаломойским и моникой!
шмарий и прочая опзж-братия расцвела пышным цветом при монике, судя по всему шмарий бабло нашел под свою секту... а вы говорите, ничего конкретно не изменилось в лучшую сторону
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23.06.2020 14:43 Відповісти
500 тищ нових робочих місць вже було
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23.06.2020 14:37 Відповісти
да кому нах нужны эти выборы?))))
говно зеленое хочет еще и на местах рулить, бардак разводить еще и на местном уровне.
интересно, какой дебил будет голосовать зеленых шмарклей?))))
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23.06.2020 15:19 Відповісти
слАга народу к выборам готов !!! )))))
Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів: вони будуть, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1447

...
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23.06.2020 15:23 Відповісти
Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів: вони будуть, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9555
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23.06.2020 15:24 Відповісти
 
 