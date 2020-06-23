Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів: вони будуть, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз немає підстав говорити, що місцеві вибори в Україні восени не відбудуться.

"Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів. Я наполягаю на тому, що вони будуть", - сказав прем'єр в інтерв'ю телеканалу "Перший Західний", передає Цензор.НЕТ.

З іншого боку, продовжив він, епідемічна ситуація в усьому світі непрогнозована, не можна виключати жодних сценаріїв.

"Імовірність, що в нашому житті будуть зміни, в тому числі пов'язані з виборами, існує. Жоден уряд у світі сьогодні не прогнозує довше, ніж на 100 днів. Але сьогодні ми повноцінно готуємося до виборів, кошти виділені, з Центральною виборчою комісією ми постійно працюємо", - сказав він.

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Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня. Рішення про проведення виборів Верховна Рада має ухвалити не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Виборчий процес стартує за 50 днів до виборів. За даними Центральної виборчої комісії, на проведення виборів необхідно 2,252 млрд грн, тоді як у бюджеті на виборчий процес заплановано 1 млрд грн. ЦВК закликала уряд і парламент передбачити додаткове фінансування в розмірі 1,252 млрд грн.