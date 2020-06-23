Імпортний паритет у ціноутворенні на енергоносії – загальноєвропейська практика, - директор ExPro Ukraine Кобаль
Формування ціни на енергоносії за принципом імпортного паритету з урахуванням витрат на доставку є загальноєвропейською практикою.
Про це заявив директор консалтингової компанії ExPro Ukraine Геннадій Кобаль.
"Де-факто зараз газ імпортується чи продається в Україні з прив’язкою до цін на хабі. І навіть внутрішньоукраїнські покупці газу, навіть якщо, наприклад, український споживач з українською видобувною компанією підписує договір на купівлю газу, там так само вказується паритет, тобто ціна в Європі плюс доставка", - пояснив Кобаль.
Він також наголосив – всі енергетичні ринки торгуються з прив’язкою до ринкових цін у Європі. І ціна газу включає його ціну на хабі та вартість доставки.
"Це ціна на газ, це є доставка і, грубо кажучи, маржа постачальника", - повідомив Кобаль.
Методика "Роттердам+" діяла у 2016-2018 роках для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії для промислових споживачів. Методика базувалася на ціні вугілля на європейському хабі ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) та забезпечила прозоре та об'єктивне ціноутворення. Економічну обґрунтованість і законність формули "Роттердам+" та врахування доставки підтвердили Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) та Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. З січня 2020 року в Україні діє методика імпортного паритету при ціноутворенні на природний газ. Його ціна складається з вартості газу на найбільшому європейському хабі TTF, вартості транспортування газу й торгівельної надбавки НАК "Нафтогаз України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1096010060771298?__cft__[0]=AZWBqipwxZ_TaUXWV6dt30l9QUoW4BLm6AOSbtFn8cotU-aBDV8qnfDCBTpWAnVWJxDqLfWlGeSmi8GhotwG_kEJfA83g7sWx1xzh2-w5YUsGFvA89vuX9LVcQeKB0apqKI&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Интервью с министром энергетики Буславец.
Длинный рассказ о том, что в энергетике самый страшный кризис за 20 лет и все плохо, потому пани министерка будет спасать ШАХТЕРОВ БЛД! А чо не энергетиков?
Ну реально, Это как имея проблемы с ожирением в стране, заняться поддержкой производителей удобрений. В принципе логика есть, но нет.
Самый страшный кризис в отрасли - так кто виноват? А х..р его знает, ни одной фамилии министр не называет. Даже предыдущего министра.
Какие решерия привели к кризису? А хер его знает - министр жалуется на зеленую энергетику, а больше видать проблем и нет.
Я считаю нашей энергетике с такими министрами пздц -
https://thepage.ua/ua/interview/intervyu-z-vo-ministra-energetiki-olgoyu-buslavec?fbclid=IwAR32ZWAtx9fgnwJWO8z-CpGt6Hmwxc4z1kgbJXgzxESAgYSvFUTHYYbvgg0
Я вообще не голосовал от перестановки кроватей в борделе ничего не меняется
А видя сегодняшнее развитие собітий понимаю в какую клоаку нас опускает єта шобла ЗЕ сброда мальчиков и девочек на побегушках в колнео локтевой позе
То тебе так кажется.
По закону президентом становится не тот, кто наберет определённое количество голосов, а тот, кто наберёт больше голосов.
По факту ты помог быдлу выбрать ЗЕ
А про бордели Юле расскажи )))
і шоб не раздєляться на мєжрєлігіозной почвє, аб'йедінімся под сенью Гундяєва ?
А какая разніца, єслі уліца Гітлєра ілі Лєніна заасфальтіравана ?
Им Беня сказал, что Роттердам+ ворует у них деньги из розеток, они и поверили.
А Беня ж врать не станет. Зачем ему ?
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3703738646319189?__cft__[0]=AZUlySuT8IeJIzdBADFeYbshJ2heBQ1TFMcHF9pZ56Jbu3f2yB-04***************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·
Укрнафта победила в конкурсе «подарок Бене». Компания провела аукцион и продала компаниям Коломойского 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Рыночные цены на сегодня около 40 долларов. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. Но как известно, если где-то убыло, то где-то прибыло. А за такое «прибыло» можно еще долго финансировать говорящие головы, которые будут рассказывать вам о вредности «корпоративного управления» и пугать угрозами управлением внешним. Хотя нет никакой угрозы внешнего управления, они просто хотят и дальше пиз..ть ваши деньги. Ведь мама любит скорость, а Коломойский любит деньги. И, главное, чтобы ничего не менялось. Для них. А народу скормим истории про страшного Сороса. Хоть ни Сорос, ни Рокфеллер ни другой рептилоид никогда не приватизировали ничего в Украине за бесценок и не сидели на потоках гос компаний. И да, нельзя менять такой менеджмент Укрнафты. Кто еще лучше позаботиться об интересах Коломойского. Вот такая она, эпоха борьбы с коррупцией.
алень, что зараз торгуется на биржах 42 дол так это цена августа а не июня
https://ru.investing.com/currencies/wti-usd
где ты видел сегодня спотовые цены на нефть 40 дол?
считается это нарушением договра и не предоставление услуг электроснабжения, если мы собираемся по европейским стандартам платить.
Що там ,наприклад"Зелений тариф" конкурує на рівних з іншими,а не компенсується кредит ОЛігарху на побудову сонячної електростанції за рахунок завищеного у рази тарифу..
Там неможливе призначення "енергетичного мінічстра" з кола маріонеток того самого олігарха...
ГЄнє Кобалю РЕКОМЕНДУЮ ПІТИ НА,,,УЙ разом з скурвленим на амінь директором КНДІСЕ....