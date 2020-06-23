У соцмережах з'явилися шахраї, які "збирають кошти" для допомоги потерпілим унаслідок обвалення будинку на Позняках

У мережі активізувалися шахраї, які збирають кошти нібито для постраждалих в результаті обвалення будинку на Позняках у Києві.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила спікерка ДСНС Світлана Водолага, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, в наш час трапляються випадки, коли на людському горі наживаються інші. ... В соціальних мережах, час від часу, почали з'являтися пости з номерами карток для збору коштів для допомоги", - йдеться в повідомленні.

За словами Водолаги, в мережі збирають кошти для допомоги дівчині Анастасії, яка втратила всю сім'ю в результаті трагедії. Анастасія ж не знає, хто займається збором коштів для неї.

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"Для тих, хто вирішить використовувати трагедію Анастасії для власної наживи, попереджаю: у нас є номери всіх карток тих, хто дійсно допомагає дівчинці", - підсумувала речниця ДСНС.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.