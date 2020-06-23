УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13926 відвідувачів онлайн
Новини
1 533 3

У соцмережах з'явилися шахраї, які "збирають кошти" для допомоги потерпілим унаслідок обвалення будинку на Позняках

У соцмережах з'явилися шахраї, які

У мережі активізувалися шахраї, які збирають кошти нібито для постраждалих в результаті обвалення будинку на Позняках у Києві.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила спікерка ДСНС Світлана Водолага, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, в наш час трапляються випадки, коли на людському горі наживаються інші. ... В соціальних мережах, час від часу, почали з'являтися пости з номерами карток для збору коштів для допомоги", - йдеться в повідомленні.

За словами Водолаги, в мережі збирають кошти для допомоги дівчині Анастасії, яка втратила всю сім'ю в результаті трагедії. Анастасія ж не знає, хто займається збором коштів для неї.

Також читайте: Під завалами частково обваленого будинку на Позняках загиблих більше немає, - ДСНС

"Для тих, хто вирішить використовувати трагедію Анастасії для власної наживи, попереджаю: у нас є номери всіх карток тих, хто дійсно допомагає дівчинці", - підсумувала речниця ДСНС.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

У соцмережах зявилися шахраї, які збирають кошти для допомоги потерпілим унаслідок обвалення будинку на Позняках 01

Автор: 

вибух (4461) Київ (19469) шахрайство (1082) обвалення (121) Водолага Світлана (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Соц сети же) нет что бы отложить телефон, все сидят днями и ночами поглощают массу ненужной информации. Почему не нужной? Да потому что бы информация стала нужной, она должна повториться и заучиться. По сему мотая ленту в интсте или фб, вы можете узреть, как мимо протекает ваша жизнь, так же как эта лента. А жулики были и будут.
показати весь коментар
23.06.2020 14:59 Відповісти
Я не подаю милостыню ибо во первых мне самому нужны деньги на алкоголь (с)
показати весь коментар
23.06.2020 15:12 Відповісти
Тю так вот на цензоре была статья про парня Руслана Гончара на которого обрушилась мраморная плита в штатах. Сообщили что нужно 300 000 баксов прямо здесь на цензоре, дня четыре назад. вотссылка: https://censor.net/news/3203293/ukraintsa_pridavilo_mramornymi_plitami_v_ssha_na_lechenie_nujno_300_tysyach
Но элементарный поиск выводит на страничку фонда, который ведёт упомянутый в тексте цензора, пастор и сумма которая нужна для лечения 49000 долларов из которых на сегодня собрано 42000. https://www.gofundme.com/f/389eqf-ruslan-honchar-recovery-fund?utm_source=customer&utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link-tip
А на момент когда я интересовался вопросом 4 дня назад было собрано 37 000. Кому ещё 250 000 штук собираем?
показати весь коментар
23.06.2020 15:13 Відповісти
 
 