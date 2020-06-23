У соцмережах з'явилися шахраї, які "збирають кошти" для допомоги потерпілим унаслідок обвалення будинку на Позняках
У мережі активізувалися шахраї, які збирають кошти нібито для постраждалих в результаті обвалення будинку на Позняках у Києві.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила спікерка ДСНС Світлана Водолага, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, в наш час трапляються випадки, коли на людському горі наживаються інші. ... В соціальних мережах, час від часу, почали з'являтися пости з номерами карток для збору коштів для допомоги", - йдеться в повідомленні.
За словами Водолаги, в мережі збирають кошти для допомоги дівчині Анастасії, яка втратила всю сім'ю в результаті трагедії. Анастасія ж не знає, хто займається збором коштів для неї.
"Для тих, хто вирішить використовувати трагедію Анастасії для власної наживи, попереджаю: у нас є номери всіх карток тих, хто дійсно допомагає дівчинці", - підсумувала речниця ДСНС.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но элементарный поиск выводит на страничку фонда, который ведёт упомянутый в тексте цензора, пастор и сумма которая нужна для лечения 49000 долларов из которых на сегодня собрано 42000. https://www.gofundme.com/f/389eqf-ruslan-honchar-recovery-fund?utm_source=customer&utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link-tip
А на момент когда я интересовался вопросом 4 дня назад было собрано 37 000. Кому ещё 250 000 штук собираем?