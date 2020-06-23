До кінця дня експертиза визначить, які із секцій обваленої багатоповерхівки в Києві остаточно непридатні для проживання, - заступник голови КМДА Пантелеєв

Заступник голови Київської державної міської адміністрації Петро Пантелеєв заявив, що протягом поточного дня буде завершена експертиза, за результатами якої буде визначено, які із секцій столичної багатоповерхівки, в якій стався вибух, остаточно непридатні для проживання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Пантелеєв в ефірі "Україна 24".

"Насамперед будівлю буде взято під цілодобову охорону, щоб не допустити можливого мародерства... Вже розпочалося обстеження, яке ми плануємо завершити до кінця доби - обстеження стану п'ятої секції постраждалої будівлі (шоста була зруйнована вибухом. - Ред.) та будівлі на вул. Григоренка, 41. Попередньо ми можемо говорити, що їхній стан задовільний. Є ймовірність того, що мешканців п'ятої секції повернуть додому, буде відновлено водопостачання. Щодо шостої секції також будуть висновки комісії, які київська влада виконуватиме. Є ймовірність того, що вона непридатна для подальшого проживання і потрібен її демонтаж", - сказав він в ефірі "Україна 24" у вівторок удень.

Зі свого боку голова ДСНС України Микола Чечоткін повідомив, що рятувальну операцію завершено, і питання про подальшу долю будівлі вирішуватиме київська влада.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.