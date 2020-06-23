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До кінця дня експертиза визначить, які із секцій обваленої багатоповерхівки в Києві остаточно непридатні для проживання, - заступник голови КМДА Пантелеєв

До кінця дня експертиза визначить, які із секцій обваленої багатоповерхівки в Києві остаточно непридатні для проживання, - заступник голови КМДА Пантелеєв

Заступник голови Київської державної міської адміністрації Петро Пантелеєв заявив, що протягом поточного дня буде завершена експертиза, за результатами якої буде визначено, які із секцій столичної багатоповерхівки, в якій стався вибух, остаточно непридатні для проживання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Пантелеєв в ефірі "Україна 24".

"Насамперед будівлю буде взято під цілодобову охорону, щоб не допустити можливого мародерства... Вже розпочалося обстеження, яке ми плануємо завершити до кінця доби - обстеження стану п'ятої секції постраждалої будівлі (шоста була зруйнована вибухом. - Ред.) та будівлі на вул. Григоренка, 41. Попередньо ми можемо говорити, що їхній стан задовільний. Є ймовірність того, що мешканців п'ятої секції повернуть додому, буде відновлено водопостачання. Щодо шостої секції також будуть висновки комісії, які київська влада виконуватиме. Є ймовірність того, що вона непридатна для подальшого проживання і потрібен її демонтаж", - сказав він в ефірі "Україна 24" у вівторок удень.

Зі свого боку голова ДСНС України Микола Чечоткін повідомив, що рятувальну операцію завершено, і питання про подальшу долю будівлі вирішуватиме київська влада.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

вибух (4461) КМДА (2371) обвалення (121) Пантелеєв Петро (84)


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а что, педалик еще может какими то пригодными назвать?)
вот пусть сам туда переезжает на велосипеде
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23.06.2020 14:45 Відповісти
це шо??? розгуйарєний дом залишуть обітайємим з такою от діркою?! Нєожиданнойє архітєктурнойє рєшенійє!!! Гауді нєрвно куріт в под'єздє (С)
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23.06.2020 14:58 Відповісти
Блин, идиоты
ВЕСЬ ДОМ НАДО СНОСИТЬ , т к у него уже нет стоимости

Как люди продадут квартиры в жтом доме? Кто им оплатить потери стоимости недвижимости ? МОЖЕТ ХОЗЯИН КИЕВГАЗА - БОЙКО ?
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23.06.2020 15:02 Відповісти
В смысле "весь дом"? Если в доме 8 секций, к примеру, все сносить? А зачем? Скорей всего пострадала только одна секция. Допускаю, что могли пострадать и соседние. Но зачем сносить весь дом? Возможно, даже и эта секция подлежит восстановлению. Фундамент, и нижние этажы вряд ли пострадали. Было бы желание - восстановить можно. Другое дело, что могут захотеть снести дом и построить на его месте высотку в 20 этажей.
Кстати, вчера слушал какого-то юриста. Ситуация очень интересная. Получается, что если не найдут крайнего, то людям никто ничего не должен. Компенсации от правительства или из городского бюджета могут быть жестом доброй воли, а не обязанностью.
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23.06.2020 18:06 Відповісти
Этот дом потерял свою нормальную рыночную стоимость
В жтом доме квартиры не будут покупать

ТО ЕСТЬ УЩЕРБ НАНЕСЁН ВСЕМ ЖИЛЬЦАМ
ВЫВОД - предоставить равноценное жильё жильцам , а дом оставить для государственных или муниципальных квартир или отселенческих
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23.06.2020 18:27 Відповісти
Поверьте, никто оттуда выезжать не будет. Ничего этот дом в стоимости не потерял. Чем этот дом отличается от соседних? Там Эпицентр и Метро через дорогу, рынок, торговые центры, супермаркеты и метро в 10 минутах ходьбы. Единственное, что временно будут доставлять неудобство работы по разборке поврежденной секции.
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23.06.2020 18:39 Відповісти
Ну да. Якщо бубачка не захоче з власного фонду виділити грошей - то люди можуть нічого і не отримати. Зараз ніхто нікому нічого не винен.
Тіки податки треба сплачувати
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23.06.2020 20:05 Відповісти
Справедливости ради, оказывается это не сейчас придумали. После приватизации мы являемся собственниками жилья и сами несем за него ответственность, как сказал эксперт на радио.
Ну а фонд под такие цели в стране уже создали. "Для борьбы с коронавирусом" называется . Какая разница, что строить: дорогу или дом? Главное деньги осваивать.
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23.06.2020 20:19 Відповісти
 
 