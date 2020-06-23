Частина персоналу харківського диспансеру відмовилася працювати з хворими на COVID-19 і звільняється: погодилися лікувати пацієнтів лише 16 медиків, - директорка

У Харківському обласному диспансері радіаційного захисту, який з понеділка почав приймати на лікування хворих з COVID-19, не вистачає лікарів, а також молодшого і середнього медперсоналу, повідомила директорка медустанови Ірина Пирогова.

"Нам потрібно ще хоча б п’ять анестезіологів, хоча б п’ять терапевтів і десь по 20-25 середнього та молодшого персоналу для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли так само від напруги", - сказала Пирогова журналістам у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, після того, як стало відомо, що диспансер планується відкрити для лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією, частина персоналу подала заяви на звільнення, погодилися працювати з такими пацієнтами лише 15-16 медиків.

"На жаль, відмовилося дуже багато лікарів. Ті, які мали працювати в бригадах, майже 15 осіб. У нас були бригади, в яких були анестезіолог, терапевт, дві медсестри та санітарка... Спочатку погодилися працювати майже 70 осіб. А на сьогодні, виходить, людей 15-16", - сказала Пирогова.

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Вона повідомила, що за добу до диспансеру надійшло 12 хворих із COVID-19 (із них одна людина перебуває в реанімації).

Пирогова також зазначила, що проблема кадрів у диспансері наразі стоїть дуже гостро.

"Ми всім телефонуємо. Є пропозиція інтернів на роботу медсестрами, є пропозиція - буде випуск медичних сестер медучилища, теж направляти їх на роботу, зрозуміло, що за погодженням. З лікарями поки що проблема дуже складна", - сказала Пирогова.

У прес-службі Харківської облдержадміністрації повідомили, що департамент охорони здоров'я знає про дефіцит кадрів у диспансері радіаційного захисту і вирішує питання про залучення медиків із інших закладів.

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"Керівництво Департаменту охорони здоров'я ХОДА відстежує ситуацію у диспансері радіаційного захисту населення. З в. о. директора диспансеру радіаційного захисту населення департамент охорони здоров’я у постійному контакті. Заяви, які вже написали деякі співробітники диспансеру, вивчають юристи. Також наразі вирішується питання залучення медиків із інших лікувальних закладів для роботи з хворими на COVID-19, які надходять до диспансеру радіаційного захисту", - сказали у прес-службі ХОДА.

Нагадаємо, вранці 22 червня під стінами Харківської обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення по вулиці Новгородській почалася акція на знак протесту проти відкриття диспансеру для прийому громадян, інфікованих коронавірусною хворобою. Пізніше відбулася сутичка.