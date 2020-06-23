Частина персоналу харківського диспансеру відмовилася працювати з хворими на COVID-19 і звільняється: погодилися лікувати пацієнтів лише 16 медиків, - директорка
У Харківському обласному диспансері радіаційного захисту, який з понеділка почав приймати на лікування хворих з COVID-19, не вистачає лікарів, а також молодшого і середнього медперсоналу, повідомила директорка медустанови Ірина Пирогова.
"Нам потрібно ще хоча б п’ять анестезіологів, хоча б п’ять терапевтів і десь по 20-25 середнього та молодшого персоналу для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли так само від напруги", - сказала Пирогова журналістам у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, після того, як стало відомо, що диспансер планується відкрити для лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією, частина персоналу подала заяви на звільнення, погодилися працювати з такими пацієнтами лише 15-16 медиків.
"На жаль, відмовилося дуже багато лікарів. Ті, які мали працювати в бригадах, майже 15 осіб. У нас були бригади, в яких були анестезіолог, терапевт, дві медсестри та санітарка... Спочатку погодилися працювати майже 70 осіб. А на сьогодні, виходить, людей 15-16", - сказала Пирогова.
Вона повідомила, що за добу до диспансеру надійшло 12 хворих із COVID-19 (із них одна людина перебуває в реанімації).
Пирогова також зазначила, що проблема кадрів у диспансері наразі стоїть дуже гостро.
"Ми всім телефонуємо. Є пропозиція інтернів на роботу медсестрами, є пропозиція - буде випуск медичних сестер медучилища, теж направляти їх на роботу, зрозуміло, що за погодженням. З лікарями поки що проблема дуже складна", - сказала Пирогова.
У прес-службі Харківської облдержадміністрації повідомили, що департамент охорони здоров'я знає про дефіцит кадрів у диспансері радіаційного захисту і вирішує питання про залучення медиків із інших закладів.
"Керівництво Департаменту охорони здоров'я ХОДА відстежує ситуацію у диспансері радіаційного захисту населення. З в. о. директора диспансеру радіаційного захисту населення департамент охорони здоров’я у постійному контакті. Заяви, які вже написали деякі співробітники диспансеру, вивчають юристи. Також наразі вирішується питання залучення медиків із інших лікувальних закладів для роботи з хворими на COVID-19, які надходять до диспансеру радіаційного захисту", - сказали у прес-службі ХОДА.
Нагадаємо, вранці 22 червня під стінами Харківської обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення по вулиці Новгородській почалася акція на знак протесту проти відкриття диспансеру для прийому громадян, інфікованих коронавірусною хворобою. Пізніше відбулася сутичка.
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https://glavred.info/politics/reyting-zelenskogo-segodnya-zelenskomu-ne-doveryayut-50-ukraincev-poslednie-novosti-10181756.html
Зеленскому не доверяет половина украинцев - опрос
Баланс доверия к президенту за год снизился с +34,1% до -8,9%.
да там вообще цифры - жах...
Также стало известно, что еще более негативными стали показатели баланса доверия/недоверия у Нацбанка (-44,6%), Кабмина (-54,3%) и Верховной Рады (-55,4%)
Кроме того, наименьший уровень доверия среди украинцев имеет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), его отрицательный баланс составляет -62,8%.
Баланс доверия к прокуратуре составляет -61%, к Государственному бюро расследований (ГБР) -58%, к Национальной полиции -42,8%, к Службе безопасности Украины (СБУ) -34,1%.
Стоит отметить, что позитивный баланс доверия имеют только Вооруженные силы Украины, этот показатель в отношении ВСУ составляет 32,4%.
https://www.youtube.com/watch?v=875yVsr0dwc https://www.youtube.com/watch?v=875yVsr0dwc
думали их работа будет бабло с пациентов трясти....
а тут эпидемия и риск...
-дружище, ты устроился пожарником работать, ну как тебе, наравится?
- да зашибись...и оплата и на карман за огнетушители собирать...НО КАК ПОЖАР-ХОТЬ УВОЛЬНЯЙСЯ....))
только пиз*еть в интернете не лечить тяжелобольных.
запомните дебилы, никто , никому ничего не обязан, никто никому клятвы не давал.
за риск надо медработникам платить, страховать не языком а реально. создавать человеческие условия для работы. только правящие зеленые имбецилы могут вонь разводить и брать медработников на слабо))))
И курсы не смогут подготовить быстро специалистов -эпидемиологов, так что не надо киздеть тут, грамотный ты наш. Не надо оправдывать поступки негодяев от медицины, в сложный момент предавших людей, лечить которых они обязались не жалея себя.
Якби влада не нагнітала паніку з політичною метою, то й не мали б такого стану. А так: як аукнеться, так і відгукнеться. Зелені не вміють прораховувати результат своїх дій на крок вперед. Або навпаки: все вони прекрасно розрахували і саме такий результат їм і потрібний.
История одной лжи. 19.06 Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Естественно мы сказали что нет проплат еще за март.. И нежные нервы Минздрава не выдержали ...
Результат - не 300%, а 70% и не с марта а с сентября и не выплачивают, а выплатят ...
"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.
21.06.2020 12:55
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