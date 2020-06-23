Розгляд справи про вимагання в італійського бізнесмена в Рівному понад $100 тисяч відкладався судом п'ять разів, - Марчук

Справа стосовно двох членів злочинного угруповання, підозрюваних у вимаганні понад 100 тисяч доларів США в італійського бізнесмена, зараз перебуває в суді.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслан Марчук.

"У березні поточного року досудове розслідування було завершено і справу направлено до Рівненського міського суду", - повідомив Марчук. Він так само уточнив, що розгляд цієї справи відкладали п'ять разів за заявами адвокатів підсудних у зв'язку з пандемією і запровадженням карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен злодій у законі має певний вплив у тому чи іншому регіоні. Буває, що і в кількох, - Марчук

Нагадаємо, в лютому минулого року В'ячеслав Аброськін, який на той момент обіймав посаду першого заступника глави Нацполіції, повідомив, що в Рівному працівники Департаменту стратегічних розслідувань затримали лідера злочинного угруповання, яке діяло на території Рівненської області з 2011 року, і його спільника. Пізніше він оприлюднив інформацію про те, що громадянин Італії Джоржио Морана погодився давати свідчення проти рівненського кримінального авторитета "Федора".