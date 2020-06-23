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Розгляд справи про вимагання в італійського бізнесмена в Рівному понад $100 тисяч відкладався судом п'ять разів, - Марчук

Розгляд справи про вимагання в італійського бізнесмена в Рівному понад $100 тисяч відкладався судом п'ять разів, - Марчук

Справа стосовно двох членів злочинного угруповання, підозрюваних у вимаганні понад 100 тисяч доларів США в італійського бізнесмена, зараз перебуває в суді.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслан Марчук.

"У березні поточного року досудове розслідування було завершено і справу направлено до Рівненського міського суду", - повідомив Марчук. Він так само уточнив, що розгляд цієї справи відкладали п'ять разів за заявами адвокатів підсудних у зв'язку з пандемією і запровадженням карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен злодій у законі має певний вплив у тому чи іншому регіоні. Буває, що і в кількох, - Марчук

Нагадаємо, в лютому минулого року В'ячеслав Аброськін, який на той момент обіймав посаду першого заступника глави Нацполіції, повідомив, що в Рівному працівники Департаменту стратегічних розслідувань затримали лідера злочинного угруповання, яке діяло на території Рівненської області з 2011 року, і його спільника. Пізніше він оприлюднив інформацію про те, що громадянин Італії Джоржио Морана погодився давати свідчення проти рівненського кримінального авторитета "Федора".

Автор: 

здирство (284) Рівне (573) Марчук Руслан (6)


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бедный итальянец столкнулся с ривенской коза нострой, во главе с доном Федором
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23.06.2020 15:07 Відповісти
Такого в Италии уже 70 лет нет.
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23.06.2020 15:20 Відповісти
Мне кажется что вы можете многое не знать про Италию) там мафиози такие кланы выстроили, что Федор и не знает такого)
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23.06.2020 16:54 Відповісти
 
 