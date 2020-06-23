ВРП відсторонила суддю райсуду Харкова, затриману під час одержання $4 тис. хабаря

Вища рада правосуддя на засіданні у вівторок розглянула клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді одного з районних судів Харкова.

Про це повідомляється на офіційній сторінці САП у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вища рада правосуддя задовольнила клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про тимчасове відсторонення судді одного з районних судів міста Харкова, викритої на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди, від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Суддя відсторонена на час досудового розслідування.

Як зазначено в проєкті порядку денного засідання, опублікованому на офіційному сайті ВРП, Холодницький просив тимчасово відсторонити суддю Дзержинського райсуду Харкова Ірину Грищенко. Грищенко є заступником голови Дзержинського райсуду.

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Як повідомлялося, 27 травня детективи НАБУ спільно з СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю під час отримання 4 тис. доларів. За даними слідства, в обмін на цю суму суддя запропонувала адвокату обвинуваченого винести постанову про повернення його підзахисному понад $30 тис., вилучених у нього в ході досудового розслідування.

Після одержання неправомірної вигоди суддя винесла відповідну постанову про задоволення клопотання захисту.

28 травня судді повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

19 червня їй було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 168 тис. грн.



