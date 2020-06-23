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Новини Хабарники
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ВРП відсторонила суддю райсуду Харкова, затриману під час одержання $4 тис. хабаря

ВРП відсторонила суддю райсуду Харкова, затриману під час одержання $4 тис. хабаря

Вища рада правосуддя на засіданні у вівторок розглянула клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді одного з районних судів Харкова.

Про це повідомляється на офіційній сторінці САП у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вища рада правосуддя задовольнила клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про тимчасове відсторонення судді одного з районних судів міста Харкова, викритої на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди, від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Суддя відсторонена на час досудового розслідування.

Як зазначено в проєкті порядку денного засідання, опублікованому на офіційному сайті ВРП, Холодницький просив тимчасово відсторонити суддю Дзержинського райсуду Харкова Ірину Грищенко. Грищенко є заступником голови Дзержинського райсуду.

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Як повідомлялося, 27 травня детективи НАБУ спільно з СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю під час отримання 4 тис. доларів. За даними слідства, в обмін на цю суму суддя запропонувала адвокату обвинуваченого винести постанову про повернення його підзахисному понад $30 тис., вилучених у нього в ході досудового розслідування.

Після одержання неправомірної вигоди суддя винесла відповідну постанову про задоволення клопотання захисту.

28 травня судді повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

19 червня їй було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 168 тис. грн.

ВРП відсторонила суддю райсуду Харкова, затриману під час одержання $4 тис. хабаря 01
ВРП відсторонила суддю райсуду Харкова, затриману під час одержання $4 тис. хабаря 02

Автор: 

суддя (1583) Харків (5605) Холодницький Назар (661) Вища рада правосуддя (582)


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Удивительно. Она была наверное их конкурирующей мафиозной группировки.
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23.06.2020 15:22 Відповісти
Нет... "Антикоррупционерам" надо как-то затушевать "подвиг в 14 тысяч грн. в Бюджет"! Имитация, господа, имитация борьбы, не более того... А судья... Ну не повезло, монетку кидали, выпало на нее за весь судейский корпус пострадать... ПО СУТИ НИ-ЧЕ-ГО не меняется!
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23.06.2020 17:05 Відповісти
"Дзержинский райсуд". Мова точно йде про Україну 2020 р.?
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23.06.2020 15:31 Відповісти
Точное название! Потому что декоммунизация не отменяет необходимость реформ
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23.06.2020 15:59 Відповісти
Попалась, бедняжка, видимо не поделилась с вышестоящим судьей. Это месть судейской мафии.
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23.06.2020 17:01 Відповісти
 
 