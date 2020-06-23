Порошенко і глава МЗС Туреччини Чавушоглу обговорили зусилля з деокупації Криму і безпеку в Чорноморському регіоні
П'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Сторони обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.
Петро Порошенко висловив вдячність турецькій стороні, передусім Президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.
Мевлют Чавушоглу відзначив визначальний внесок Петра Порошенка як п’ятого Президента України у розвиток та зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.
Відзначено важливу роль Туреччини у відстоюванні прав кримськотатарського народу, а також обговорено міжнародні зусилля з деокупації Кримського півострова.
Під час розмови сторони обговорили також історичну важливість створення єдиної помісної Православної Церкви України відповідно до вікових прагненнями українського народу.
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И в чем новость?
С кем еще Крым обсуждать, не с клоуном же...
Позно пэтя пить боржоми,когда срок не за горами корячится.
Очень интересна забота о вековых стремления украинского народа в создании ПЦУ турецкого чиновника-мусульманина. Может быть это потому, что эта церковь - ПСУ - подчинена другому чиновнику этого же государства, бывшему офицеру, давшему присягу на верность Турции.
Таких нужно ВСУ на много больше хотя бы штук 40. Это была бы ударная мощь в небе.
вот же **** фигляр парашенка.
Знают люди все на свете:
Порошенко -Президент,
А ЗЕльонкин - пипидент !
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
Вопрос: кто и главное - зачем заменил весьма энергичного и б/м опытного Пороха на вяловатого и малоопытного Зе? Ответ - украинский народ в лице украинских избирателей - не предлагать.
Цена амерской нефти WTI 41,19 дол, цена росс нефти Юралс - 45,29 долл.... Как страшно жить!!!!
РАБссия 4 место в Мире 2012 год...4 триллиона долларов...
РАБссия 2019 год 18 место в мире и годовой бюджет 212 млрд долляров...
Крым и Донбасс боком вы\лезли....
А сколько в ней э-э-э вр... недостаточно достоверной информации
РАБссия 4 место в Мире 2012 год...4 триллиона долларов...
РАБссия 2019 год 18 место в мире
ВВП по номиналу РФ в 2012 6 место в мире 2,087 трлн долл, в 2018 - 1,658 трн долл, 11-е место в мире. В 2019- незначит рост, 1,3% в рублях, в долларах лень пересчитывать
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:RUSEU:ITA&hl=ru&dl=ru
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
и годовой бюджет 212 млрд долляров...
Ну и с какого будуна к ВВП приплетен годовой бюджет? он стал больше или меньше, с чем сравнивать?
Крым и Донбасс боком вы\лезли....
В основном боком вылезло РФ падение цены нефти с 110 дол в 2012 до 65 дол в 2019, санкции ест не добавили денег. Но по сравнению с нефтью санкции намного меньше влияют.
Что случилось? Кто обидел?
Его интересует только собственное эго и спасение своего зада от нависшей угрозы тюремного заключения.
Зе проводит после Пороха следующий этап ликвидации независимости Украины в пользу "западных партнеров", управляем теми же "западными партнерами", потому не думаю, что Пороху что-то серьезно грозит. Похоже будут борьба нанайских мальчиков.
Разве что в связи внутриамерскими разборками, в которые Порох сдуру влез. Но в этом случае он после ноября станет неинтересен - до новых амерских выборов ))))
Где оно прячется, чем занимается кроме перестановки судей и глав ОГА?
Оно президент или кадровик у ермака?
Решать Порох не может - гос должностью не вышел. Это называется "тусуется".
короче занимается дипломатией на государственном уровне,
Это тусовка, что тоже часть дипломатии, но не на госуровне - укр оппозиция не имеет оф статуса. Полагаю, Порох мельтишит чтоб прикрыли если сажать будут - его резоны просты и понятны
Полагаю, что Порох - не вполне самостоятельная фигура, он подвязан к вмешательству в штатовские выборы, потому и его телодвижения - часть танца, где он только один из участников. Но это - мои домыслы.
Деркача давно пора арестовать за гос.измену.
Лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Сторони обговорили внутрішню ситуацію в Україні, передусім у контексті реформування системи правосуддя та забезпечення верховенства права.
Петро Порошенко подякував німецькій стороні за підтримку позиції щодо недопущення вибіркового правосуддя та політично-вмотивованого переслідування опонентів, захисту свободи слова в Україні.