Порошенко і глава МЗС Туреччини Чавушоглу обговорили зусилля з деокупації Криму і безпеку в Чорноморському регіоні

П'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Сторони обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

Петро Порошенко висловив вдячність турецькій стороні, передусім Президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Мевлют Чавушоглу відзначив визначальний внесок Петра Порошенка як п’ятого Президента України у розвиток та зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.

Читайте також: В окупованому Криму посилилося блокування українських FM-радіосигналів, - правозахисники

Відзначено важливу роль Туреччини у відстоюванні прав кримськотатарського народу, а також обговорено міжнародні зусилля з деокупації Кримського півострова.

Під час розмови сторони обговорили також історичну важливість створення єдиної помісної Православної Церкви України відповідно до вікових прагненнями українського народу.