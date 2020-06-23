Колишнього президента Киргизстану Атамбаєва засудили до 11 років з конфіскацією майна за корупцію

Суд у Бішкеку визнав колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва винним в корупції у справі про незаконне звільнення з-під варти кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

"Суд постановив визнати Алмазбека Атамбаєва винним в організації корупції і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років і два місяці з позбавленням державних нагород та конфіскацією майна", - зачитав вирок суддя Першотравневого суду Бішкека Емільбек Каіпов.

Суд також позбавив Атамбаєва державних нагород і конфіскував його майно - 5 автомобілів, земельні ділянки, компанії, рахунки і цінні папери.

Обвинувачення просило для колишнього президента 15 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрезиденту Киргизстану Атамбаєву висунули обвинувачення у вбивстві та інших особливо тяжких злочинах

Кримінальний авторитет Азіз Батукаєв відбував тривалий термін ув'язнення в колонії, в 2013 році був звільнений за станом здоров'я і виїхав до Чечні. Парламентська комісія того ж року встановила, що про його звільнення клопотав колишній омбудсмен Киргизстану, а до виїзду Батукаєва були причетні високопоставлені чиновники.

Атамбаєв був затриманий у серпні 2019 року. Силовикам довелося штурмувати резиденцію, яку захищали прихильники політика. При штурмі загинула 1 людина і постраждали ще 70.