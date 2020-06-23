Колишнього президента Киргизстану Атамбаєва засудили до 11 років з конфіскацією майна за корупцію
Суд у Бішкеку визнав колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва винним в корупції у справі про незаконне звільнення з-під варти кримінального авторитета Азіза Батукаєва.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".
"Суд постановив визнати Алмазбека Атамбаєва винним в організації корупції і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років і два місяці з позбавленням державних нагород та конфіскацією майна", - зачитав вирок суддя Першотравневого суду Бішкека Емільбек Каіпов.
Суд також позбавив Атамбаєва державних нагород і конфіскував його майно - 5 автомобілів, земельні ділянки, компанії, рахунки і цінні папери.
Обвинувачення просило для колишнього президента 15 років позбавлення волі.
Кримінальний авторитет Азіз Батукаєв відбував тривалий термін ув'язнення в колонії, в 2013 році був звільнений за станом здоров'я і виїхав до Чечні. Парламентська комісія того ж року встановила, що про його звільнення клопотав колишній омбудсмен Киргизстану, а до виїзду Батукаєва були причетні високопоставлені чиновники.
Атамбаєв був затриманий у серпні 2019 року. Силовикам довелося штурмувати резиденцію, яку захищали прихильники політика. При штурмі загинула 1 людина і постраждали ще 70.
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Браво!
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На "нет" и суда нет.
У тебя, ещё и галюны...
Сажать коррупционеров поголовно с конфискацией и запретом пожизненно на госслужбу.
А ещё с Узбекистана и Таджикистана!
И тогда - если будет на воля всемилостивого и всемогущщего Аллаха - заживём как таджики.
Ну или хотя бы как кыргызы.
Янелох идет по его стопам..
точ в точ как уже сейчас в самом начале срока поступает янелох..