Вихід Вакарчука негативно вплине на рейтинги "Голосу", але тільки в короткостроковій перспективі, - лідерка партії Рудик

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що складання депутатських повноважень Святославом Вакарчуком негативно вплине на рейтинги партії в короткостроковій перспективі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку політик висловила в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це абсолютно точно вплине негативно на рейтинги "Голосу" в короткостроковій перспективі. Ми це розуміємо, тому що багато людей є, які голосували за нас через те, що нашим лідером був Слава", - зазначила Рудик.

Водночас депутат припускає, що ситуація з рейтингами вирівняєтьс.

"Але також я абсолютно точно впевнена, що ці люди голосували не тільки за Славу, вони голосували за цінності, які він представляє, за ідеї, які він представляє, і за той перелік людей, яких він веде за собою. Цей перелік людей не змінився, наші цінності не змінилися і наше бажання й прагнення робити зміни в країні не змінилися. І якщо ми зможемо це показати, і покажемо, що ми продовжуємо активно працювати в парламенті, я впевнена, що ситуація вирівняється", - сказала Рудик.

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Політик також зазначила, що з моменту, коли партія "Голос" зайняла більш активну позицію, її рейтинги почали підвищуватися.

"Вони (рейтинги. - Ред.) знизилися з часу парламентських виборів приблизно до лютого. З березня, коли ми почали виказувати свою позицію більш активно, вони пішли вгору. На жаль, зараз я очікую, що можливе падіння, але ми бачили вже тоді, що тренд ішов угору. Це значить, що ми робили все правильно. Будемо продовжувати робити все правильно", - заявила Рудик.