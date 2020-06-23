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Новини
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Вихід Вакарчука негативно вплине на рейтинги "Голосу", але тільки в короткостроковій перспективі, - лідерка партії Рудик

Вихід Вакарчука негативно вплине на рейтинги

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що складання депутатських повноважень Святославом Вакарчуком негативно вплине на рейтинги партії в короткостроковій перспективі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку політик висловила в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це абсолютно точно вплине негативно на рейтинги "Голосу" в короткостроковій перспективі. Ми це розуміємо, тому що багато людей є, які голосували за нас через те, що нашим лідером був Слава", - зазначила Рудик.

Водночас депутат припускає, що ситуація з рейтингами вирівняєтьс.

"Але також я абсолютно точно впевнена, що ці люди голосували не тільки за Славу, вони голосували за цінності, які він представляє, за ідеї, які він представляє, і за той перелік людей, яких він веде за собою. Цей перелік людей не змінився, наші цінності не змінилися і наше бажання й прагнення робити зміни в країні не змінилися. І якщо ми зможемо це показати, і покажемо, що ми продовжуємо активно працювати в парламенті, я впевнена, що ситуація вирівняється", - сказала Рудик.

Також читайте: Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений з'їздом партії, це призведе до втрати мандата

Політик також зазначила, що з моменту, коли партія "Голос" зайняла більш активну позицію, її рейтинги почали підвищуватися.

"Вони (рейтинги. - Ред.) знизилися з часу парламентських виборів приблизно до лютого. З березня, коли ми почали виказувати свою позицію більш активно, вони пішли вгору. На жаль, зараз я очікую, що можливе падіння, але ми бачили вже тоді, що тренд ішов угору. Це значить, що ми робили все правильно. Будемо продовжувати робити все правильно", - заявила Рудик.

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+8
А он и есть рыг.
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23.06.2020 15:47
+7
Порошенко всех подберёт .И ОПЗЖ-тоже,Как рыгов после донецкого Хряка.
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23.06.2020 15:44
+6
Слабаком виявився Славко... Здався без бою...
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23.06.2020 15:45
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Смешно! бред .....фсё уже пропало! Слази, приехали....соросята капут.
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23.06.2020 15:42 Відповісти
Их полно и во власти, и в ЕС, и в слугах...
Спрут!
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23.06.2020 15:44 Відповісти
Выявлять, проявлять...убирать и в дальнейшем запрет в госструктуры всем кто на финансировании иностранных организаций - агенты влияния, работающие или скорее отрабатывающие на хозяев внешнего управления в интересах СОВСЕМ не Украины!
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23.06.2020 15:56 Відповісти
Поддерживаю.
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23.06.2020 15:58 Відповісти
Порошенко всех подберёт .И ОПЗЖ-тоже,Как рыгов после донецкого Хряка.
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23.06.2020 15:44 Відповісти
А он и есть рыг.
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23.06.2020 15:47 Відповісти
Так оно и было мини-порошенко...
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23.06.2020 15:51 Відповісти
То-то и оно... Была слабая надежда на обновление. Отличное от "профессиональной имитации" Порошенко и "тупой профанации" а-ля Зеленский, а Слава Вакарчук так всем нагадил! Обидно...
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23.06.2020 17:01 Відповісти
Странно, а по опросам к рыгам бегут от слуг?) Хм))
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23.06.2020 19:12 Відповісти
Слабаком виявився Славко... Здався без бою...
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23.06.2020 15:45 Відповісти
виявився? чи був завжди?
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23.06.2020 16:03 Відповісти
И это уже второй раз. Вероятно он достиг своей максимальной высоты - быть лидером группы. На более не способен
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23.06.2020 17:04 Відповісти
Ладно б сам... Он всех сдал, кто надеялся на хоть какие-то, но не имитационные реформы, европейского образца! Всех сдал, без боя...
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23.06.2020 17:12 Відповісти
Да и так уже 2%, куда еще ниже то.
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23.06.2020 15:46 Відповісти
не треба займатися тим, до чого немає хисту.
От співає він добре - нехай це робить й надалі.
Теж саме стосується коміка з 95 кварталу
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23.06.2020 15:48 Відповісти
пришёл и ушёл... какпеснюспел, по- английски, не прощаясь, быстро, шоб не успели спросить "шоонсделал?"
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23.06.2020 15:49 Відповісти
А что цензор уже политкорректно переобулся? Бутусов, разминай....
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23.06.2020 15:52 Відповісти
Какой кал...
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23.06.2020 15:53 Відповісти
Найрозумніший шоу-мен від влади. Дулю показав всім - та й повернувся до своєї звичної стезі.
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23.06.2020 15:56 Відповісти
Клоуни-невдахи)))
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23.06.2020 16:10 Відповісти
Вихід Вакарчука негативно вплине на рейтинги "Голосу", але тільки в короткостроковій перспективі, - лідерка партії Рудик - Цензор.НЕТ 2281
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23.06.2020 16:21 Відповісти
Вакарчук зрозуміло що звалить, бо йому це не цікаво аж ніяк і пішов він по проханню Порошенко. Я в https://lagunaua.com блогах про це писав. Звичайно, хто політикою не цікавляться, їм це все в диковинку
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23.06.2020 16:28 Відповісти
"Голос" пропадет, это понятно. И снова на правом фланге никого...
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23.06.2020 16:35 Відповісти
Свято место пусто не бывает.
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23.06.2020 19:36 Відповісти
а ларчик открывается просто
посмотрел з/п за год меньше суммы
за один концерт вот и все
век мак не родил и голода не было
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23.06.2020 16:51 Відповісти
Вы главно не зашквартесь, как остальные четыре патрии в зраде, и к вам потянутся люди
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23.06.2020 16:54 Відповісти
Вибачте ,а яка різниця між Слугою і Голосом -ніякої ,фактично Голос - це західноукраїнський варіант Слуги ,депутатські списки складались так само через фейсбук і на коліні , і склади фракцій схожі - соросята ,ну а електорат перебіжить до Пороха.
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23.06.2020 17:21 Відповісти
Кіро, ти помиляєшся! "Голос" ОЧИСТИВСЯ від провокатора і дезертира. Це тільки додасть йому популярності.
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23.06.2020 18:04 Відповісти
Какое будущее? Видали и помощнее партии, и где они теперь?
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23.06.2020 18:41 Відповісти
 
 