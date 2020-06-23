У найближчі три дні на заході України очікується високий дощовий паводок, - ДСНС

Із 23 до 25 червня очікується високий дощовий паводок у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"23-25 червня внаслідок значних та сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.). На Тисi на 1,0 – 1,5м; Пруті на 1,5 – 2,5 м; Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики 2,5 - 3,5 м", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники попереджають про можливе затоплення прирічкових ділянок у Чернівцях, Івано-Франківську та Чернівецькій області.

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