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У найближчі три дні на заході України очікується високий дощовий паводок, - ДСНС

У найближчі три дні на заході України очікується високий дощовий паводок, - ДСНС

Із 23 до 25 червня очікується високий дощовий паводок у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"23-25 червня внаслідок значних та сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.). На Тисi на 1,0 – 1,5м; Пруті на 1,5 – 2,5 м; Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики 2,5 - 3,5 м", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники попереджають про можливе затоплення прирічкових ділянок у Чернівцях, Івано-Франківську та Чернівецькій області.

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дощі (108) негода (757) паводок (233) погода (789) ДСНС (5110)


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Швидше рубайте залишків лісів ! Європі потрібна деревина !
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23.06.2020 15:47 Відповісти
Наше майбутнє, це лисі гори з краєвидом пустелі Калахарі і чорношкірі жителі Карпат з трембітою з в'єтнамського бамбуку, дивляться вниз як бурно шумить брудна вода в річці співають на мові місцевого діалекту банту щасливу пісню - Най жиє олігархія Malaika, nakupenda Malaika....
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23.06.2020 18:29 Відповісти
 
 