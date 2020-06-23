Паводок в Івано-Франківській області: підтоплено 73 населені пункти, зруйновано шість мостів, - поліція. ФОТОрепортаж

На Івано-Франківщині станом на 12:30 23 червня через негоду підтоплено 73 населені пункти, в 11 районах затоплені 450 домогосподарств.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:30 23 червня підтоплено 73 населені пункти, в одинадцяти районах затоплені 450 домогосподарств, а також зруйновано 6 дерев'яних мостів і частково розмиті дороги", - йдеться в повідомленні.

Найбільше від опадів постраждали Верховинський район, Коломийський, Калуський, Тисменицький, Долинський, Рожнятівський і Косівський.

Крім того, 3 села залишилися без світла в Тисменицькому районі.

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Поліцейські з рятувальниками продовжують ліквідовувати наслідки стихії на Івано-Франківщині.

















