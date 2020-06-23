Паводок в Івано-Франківській області: підтоплено 73 населені пункти, зруйновано шість мостів, - поліція. ФОТОрепортаж
На Івано-Франківщині станом на 12:30 23 червня через негоду підтоплено 73 населені пункти, в 11 районах затоплені 450 домогосподарств.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 12:30 23 червня підтоплено 73 населені пункти, в одинадцяти районах затоплені 450 домогосподарств, а також зруйновано 6 дерев'яних мостів і частково розмиті дороги", - йдеться в повідомленні.
Найбільше від опадів постраждали Верховинський район, Коломийський, Калуський, Тисменицький, Долинський, Рожнятівський і Косівський.
Крім того, 3 села залишилися без світла в Тисменицькому районі.
Поліцейські з рятувальниками продовжують ліквідовувати наслідки стихії на Івано-Франківщині.
Топ коментарі
+14 Шрек Баблокат
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Один із найбільш постраждалих регіонів - Верховинський район на Івано-Франківщині. Щоб доставляти продовольство в деякі населені пункти, які виявилися заблокованими стихією, рятувальники використовують гелікоптер.
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Сильні зливи накрили майже всі області України. Багато регіонів пішли під воду через рекордні опади. Зокрема, постраждав і Подільський район Одеської області.
Напередодні там пройшла сильна злива, за три години випала рекордна кількість опадів. Внаслідок цього з берегів вийшла річка Великий Куяльник, частково затопленими виявилися три села - Поплавка, Качурівка і Оброчне. Про це https://dumskaya.net/news/na-severe-odesskoy-oblasti-vypalo-rekordnoe-koli-118573/ повідомляє місцеве видання «Думская».
Через паводок постраждали десятки домогосподарств, залило поля і городи, загинула худоба. Також рекордна кількість опадів розмила багато доріг і зруйнувала міст, який з'єднує Поплавку з центром Куяльницької ОТГ.
- Это причинно-следственная связь, Ватсон!
- В смысле, Шерлок?
- где рубят лес, там и паводок, Ватсон!
а дощів і справді занадто багато, вже місяць погода ніяка
а ліси як я зрозумів рубають одесити чи сумчани, ну місцеві ж доступу до квитків не мають
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