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Шмигаль доручив розробити комплекс невідкладних заходів з ліквідації наслідків негоди в західних областях України

Шмигаль доручив розробити комплекс невідкладних заходів з ліквідації наслідків негоди в західних областях України

Питання ліквідації наслідків негоди в західних областях України буде розглянуто на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбудеться 25 червня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

В рамках підготовки до проведення засідання Денис Шмигаль доручив Міністру екології та природних ресурсів Роману Абрамовському, Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

"Комісія розгляне питання про надання допомоги постраждалим районам. Також, очікується підняття рівня води на Дністрі. Ми маємо заздалегідь підготуватись до можливих наслідків", - сказав Денис Шмигаль

Також читайте: Паводок в Івано-Франківській області: підтоплено 73 населені пункти, зруйновано шість мостів, - поліція. ФОТОрепортаж

За інформаціє ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, у Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та у Стрийському районі Львівської області.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено "червоний" рівень небезпеки.

Також дивіться: Чернівцям загрожує затоплення через паводок на Пруті: жителів просять бути готовими до евакуації, - ОДА. ВIДЕО

Автор: 

повінь (172) паводок (233) Чечоткін (87) Шмигаль Денис (4574) Абрамовський Роман (58)


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Топ коментарі
+3
Шмыгаль поручил написать реферат по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины
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23.06.2020 16:04
+1
опять спишут и раздеребанят 100 млн грн под Авакова..
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23.06.2020 15:57
+1
Миллиард давайте, мы уже в землю зарыли на неотложные меры, домик, путевка, машина.
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23.06.2020 16:00
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опять спишут и раздеребанят 100 млн грн под Авакова..
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23.06.2020 15:57 Відповісти
Шмигаль абсолютно нефаховий керівник виконавчої влади в Україні! Поручив розробити комплекс заходів - це повна дурня! Прем'єр міністр як керівник колегіального органу - кабміну, має поставити на голосування Кабінету Міністрів України рішення про направлення в зону стихійного лиха піздрозділи ДСНС, Національну Гвардію, Національну Поліцію України та Збройні Сили України для ліквідації наслідків повенів! А вже кількість і перелік сил та засобів які будуть направлятись в зону стихійного лиха потрібно визначити під час роботи Комісії з надзвичайних ситуацій яка має відбувтись сьогодні ввечері тобто через пару годин після рішення Кабінету міністрів України! Шмигаль дає доручення міністру екології, а до чого тут екологія, якщо мова йде про надзвичайну ситуацію? Міністр екології в нас командує ДСНС, НГУ, та поліцією? Чи це таке прохання до Авакова щоб той щось вирішував, але формально направлене міністру екології? Якщо Шмигаль боїться викликати Авакова і дати йому кізди за те що досі нікуя не робиться, то нам такий керівник Вищого органу виконавчої влади - не потрібен! Якщо Зеленський не може примусити Авакова працювати і Прем'єр міністр не може примусити Авакова працювати, то хто має пінати Авакова щоб той рухався? Саакашвілі? Так може Президентом призначимо Саакашвілі?
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23.06.2020 16:24 Відповісти
про направлення в зону стихійного лиха піздрозділи ДСНС, Національну Гвардію, Національну Поліцію України та Збройні Сили України для ліквідації наслідків повенів!

яким чином ?
з лопатами розширювати стічні канави ?
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23.06.2020 17:26 Відповісти
Рішенням Кабінету Міністрів України, як вищого органу виконавчої влади в Україні! У ДСНС, НГУ та ЗСУ є купа будівельної спецтехніки яка може працювати в складних умовах, є навчені і підготовлені кадри для виконання робіт будь якої сладності! Це не прем'єр має розповідати їм що потрібно робити, це вони мають сказати що потрібно зробити, що вони зроблять і які додаткові сили і засоби їм потрібні! Вже на місці повені мають бути керівники областних підрозіділів ДСНС, НГУ, НПУ та ЗСУ і вони на місці мають вирішувати з залученням фахівців будівельників що можна зробити в кожному конретному випадку! Якщо місцеві керівники цих державних структур нічого досі не зробили, то їх потрібно вигнати накуй і призначити нових, які переймаються за долю держави і своєї області і знаходяться в курсі всіх події які відбуваються! Чи були проведені оперативні наради в райадміністраціях, обладміністраціях? Чи були присутні на них керівники ДСНС, НГУ, НПУ та ЗСУ? Хай нададуть свою оцінку ситуації в вигляді докладу! Всіх їх потрібно заслухати прямо на місці подій в райцентрі де відбувається повінь і тут же потрібно видати розпорядження про їх службову невідповідність і наказати міністру МВС та міністру оборони звільнити керівників та командирів регіональних підрозділів та структур! Де управління СБУ в Івано-Франківьскій області, що вони скажуть по ситуації! Що відбувається, хто які рішення прийняв, або не прийняв, хто проїпав з берегоукріплювальними роботами, скільки грошей і коли списали на ці фейкові роботи? Кого будемо саджати? Арештовувати потрібно прямо на нараді в райцентрі - всіх голів сільрад де вода прорвала дабми або підмила дороги та споруди, всіх керівників РДА які не контролювали стан доріг та споруд біля річок! Влада має бути владою, а не Шмигалєм який дає розпорядження незрозумілокому, міністру екології, млять! Пістець, Шмигалю самому не соромно від того яким ідіотом він виглядає в очах українців?
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23.06.2020 17:35 Відповісти
Не понимаю.....
Какого народ из бюджета должен помогать районам, где местные чинуши и силовики рубили лес, который сдерживал все эти катастрофы?
Логично сначала провести аудит и исследование, почему и по чьей вине произошла катастрофа! Конфисковать их активы для компенсации пострадавшим...
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23.06.2020 15:58 Відповісти
Аудит и исследования будут проводить тоже чинуши. А ворона вороне актив не выклюет
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23.06.2020 16:05 Відповісти
Миллиард давайте, мы уже в землю зарыли на неотложные меры, домик, путевка, машина.
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23.06.2020 16:00 Відповісти
Шмыгаль поручил написать реферат по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины
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23.06.2020 16:04 Відповісти
кто эти все долбоебы у власти? (риторический)

баньте , админы ...похер.
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23.06.2020 16:14 Відповісти
Прекращайте писать пустые новости.
Наши власть предержащие занимаются ручным управлением страны, один школы открывает, другой дал поручение сделать то что и так без него должно быть сделано, в чём состоит информационное сообщение????
Это не уровень премьера или главы государства.
Премьер подменяет собой главу МНС?

Или если премьер не даст поручение подготовить что то там то никто ничего не подготовит????? Наши министры, главы служб и администраций получают зарплату и имеют горы ОБЯЗАННОСТЕЙ. Пусть каждый делает свою работу тихо без шуму, без пыли и быстро.
А вот такие новости попахивают азиатчиной, похвала начальнику и придача ему важности.
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23.06.2020 16:15 Відповісти
п.1.Комплексу заходів.

Митникам на Західному кордоні потерти очі і перестати вважати ліс-кругляк "дровами"..
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23.06.2020 17:24 Відповісти
 
 