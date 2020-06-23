Шмигаль доручив розробити комплекс невідкладних заходів з ліквідації наслідків негоди в західних областях України

Питання ліквідації наслідків негоди в західних областях України буде розглянуто на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбудеться 25 червня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

В рамках підготовки до проведення засідання Денис Шмигаль доручив Міністру екології та природних ресурсів Роману Абрамовському, Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

"Комісія розгляне питання про надання допомоги постраждалим районам. Також, очікується підняття рівня води на Дністрі. Ми маємо заздалегідь підготуватись до можливих наслідків", - сказав Денис Шмигаль

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За інформаціє ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, у Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та у Стрийському районі Львівської області.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено "червоний" рівень небезпеки.

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