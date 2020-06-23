Шмигаль доручив розробити комплекс невідкладних заходів з ліквідації наслідків негоди в західних областях України
Питання ліквідації наслідків негоди в західних областях України буде розглянуто на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбудеться 25 червня 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
В рамках підготовки до проведення засідання Денис Шмигаль доручив Міністру екології та природних ресурсів Роману Абрамовському, Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.
"Комісія розгляне питання про надання допомоги постраждалим районам. Також, очікується підняття рівня води на Дністрі. Ми маємо заздалегідь підготуватись до можливих наслідків", - сказав Денис Шмигаль
За інформаціє ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, у Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та у Стрийському районі Львівської області.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено "червоний" рівень небезпеки.
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яким чином ?
з лопатами розширювати стічні канави ?
Какого народ из бюджета должен помогать районам, где местные чинуши и силовики рубили лес, который сдерживал все эти катастрофы?
Логично сначала провести аудит и исследование, почему и по чьей вине произошла катастрофа! Конфисковать их активы для компенсации пострадавшим...
баньте , админы ...похер.
Наши власть предержащие занимаются ручным управлением страны, один школы открывает, другой дал поручение сделать то что и так без него должно быть сделано, в чём состоит информационное сообщение????
Это не уровень премьера или главы государства.
Премьер подменяет собой главу МНС?
Или если премьер не даст поручение подготовить что то там то никто ничего не подготовит????? Наши министры, главы служб и администраций получают зарплату и имеют горы ОБЯЗАННОСТЕЙ. Пусть каждый делает свою работу тихо без шуму, без пыли и быстро.
А вот такие новости попахивают азиатчиной, похвала начальнику и придача ему важности.
Митникам на Західному кордоні потерти очі і перестати вважати ліс-кругляк "дровами"..