Зеленський не сформулював свою позицію щодо закону про люстрацію, - представник президента в КС Веніславський
В Офісі президента не сформулювали власної позиції стосовно закону про люстрацію.
Сьогодні Велика палата Конституційного суду продовжила розгляд справи щодо конституційності низки положень закону "Про очищення влади". Судді заслухали представників уряду, Верховної Ради та президента у Конституційному суді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, у представника президента Федора Веніславського судді спитали, якою є позиція президента Володимира Зеленського щодо закону про люстрацію. На це Веніславський відповів, що "позиція президента не була сформульована", але висловив свою особисту думку.
Він зазначив, що Венеціанська комісія і Європейський суд з прав людини зазначили, що люстрація є допустимою в демократичному суспільстві. Тому він вважає, що допускається відсторонення від влади осіб, які свого часу допустили дії чи бездіяльність на користь режиму колишнього президента Віктора Януковича. Водночас Веніславський вважає, що відповідальність в даному випадку має бути індивідуальною.
"Якщо людина за своєю посадою мала повноваження для вироблення державної політики у конкретній сфері, то відповідно, ця державна політика не могла дисонувати з політикою тодішнього президента Януковича. Мова йде про політичні посади, які перераховані в статті 3 оспорюваного закону. Я вважаю, що такі люди за самим фактом заняття посад мають бути люстровані, і це є практика демократичних суспільств", - підкреслив Веніславський.
Нагадаємо, Конституційний суд у формі письмового слухання почав розгляд справи про конституційність положення закону "Про очищення влади" 6 липня 2017 року. Законом "Про очищення влади" заборонено призначати на державні посади посадовців середньої та вищої ланки, які займали керівні посади під час президентства Віктора Януковича. Закон набув чинності 16 жовтня 2014 року і застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які обіймали посаду у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені у цей період з відповідної посади за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.
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Цікаво, а Боженька Пеці за Томос помстився, чи може ще за щось?
Не жадай дому ближнього твого, не жадай жони ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані осла його, ані всякої худоби його, ані всього, що у ближнього твого.
Ви кацапи так легко палитесь...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1 Зуївська ТЕС , може не завод, але це на справу не впливає.
Відео із Хомчаком, де він у бій маршеву колону кинув, а потім ховався у лісосмузі і втік із ночником із поля бою, теж Пеця знімав?
Ну там липецкую фабрику, базу "Ивушка" или томос?
Не бойся, говори!
Під час обшуків спецслужба вилучила вісім саморобних вибухових пристроїв, чотири кілограми тротилу, автоматичну зброю, понад сорок гранат і близько двох тисяч патронів, а також компоненти вибухових пристроїв і засобів ураження.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-61 [61] .
или это нормально ?
- Завтра пойдем попрошайничать. Барон упорно называет это инвестфорумом.
- С соседнего табора приезжали инвестняни. Пропали три курицы и лошадь.
- Пропало три килограмма золотых зубов. Барон говорит мыши съели.
- Прибился к табору какой-то блуждающий грузин. Считает себя Карлсоном и все время бебекает.
- Решили, если Коля не выиграет выборы главы центральной кибитки, закроем все его харчевни. Выдали ещё пакет лимонов.
- Приезжала бабушка. Странно, почему-то у нее борода.
- Бабушка все время просила чтобы ей вернули какую-то банку
...
И если карантин,так Карантин
Но возникает как всегда преграда
Везде найдется идиот,да не один....
Голобородька наш ты рулевой
Эпоху бедности разрушил одной ты левой
И это было круто,Мировое Диво...
Ян Миколайович Азиров...
Вот это поворот.....,значит что то нашли более серьезное....