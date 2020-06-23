Зеленський не сформулював свою позицію щодо закону про люстрацію, - представник президента в КС Веніславський

В Офісі президента не сформулювали власної позиції стосовно закону про люстрацію.

Сьогодні Велика палата Конституційного суду продовжила розгляд справи щодо конституційності низки положень закону "Про очищення влади". Судді заслухали представників уряду, Верховної Ради та президента у Конституційному суді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, у представника президента Федора Веніславського судді спитали, якою є позиція президента Володимира Зеленського щодо закону про люстрацію. На це Веніславський відповів, що "позиція президента не була сформульована", але висловив свою особисту думку.

Він зазначив, що Венеціанська комісія і Європейський суд з прав людини зазначили, що люстрація є допустимою в демократичному суспільстві. Тому він вважає, що допускається відсторонення від влади осіб, які свого часу допустили дії чи бездіяльність на користь режиму колишнього президента Віктора Януковича. Водночас Веніславський вважає, що відповідальність в даному випадку має бути індивідуальною.

"Якщо людина за своєю посадою мала повноваження для вироблення державної політики у конкретній сфері, то відповідно, ця державна політика не могла дисонувати з політикою тодішнього президента Януковича. Мова йде про політичні посади, які перераховані в статті 3 оспорюваного закону. Я вважаю, що такі люди за самим фактом заняття посад мають бути люстровані, і це є практика демократичних суспільств", - підкреслив Веніславський.

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Нагадаємо, Конституційний суд у формі письмового слухання почав розгляд справи про конституційність положення закону "Про очищення влади" 6 липня 2017 року. Законом "Про очищення влади" заборонено призначати на державні посади посадовців середньої та вищої ланки, які займали керівні посади під час президентства Віктора Януковича. Закон набув чинності 16 жовтня 2014 року і застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які обіймали посаду у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені у цей період з відповідної посади за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.