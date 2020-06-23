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Новини Люстрація
2 055 80

Зеленський не сформулював свою позицію щодо закону про люстрацію, - представник президента в КС Веніславський

Зеленський не сформулював свою позицію щодо закону про люстрацію, - представник президента в КС Веніславський

В Офісі президента не сформулювали власної позиції стосовно закону про люстрацію.

Сьогодні Велика палата Конституційного суду продовжила розгляд справи щодо конституційності низки положень закону "Про очищення влади". Судді заслухали представників уряду, Верховної Ради та президента у Конституційному суді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, у представника президента Федора Веніславського судді спитали, якою є позиція президента Володимира Зеленського щодо закону про люстрацію. На це Веніславський відповів, що "позиція президента не була сформульована", але висловив свою особисту думку.

Він зазначив, що Венеціанська комісія і Європейський суд з прав людини зазначили, що люстрація є допустимою в демократичному суспільстві. Тому він вважає, що допускається відсторонення від влади осіб, які свого часу допустили дії чи бездіяльність на користь режиму колишнього президента Віктора Януковича. Водночас Веніславський вважає, що відповідальність в даному випадку має бути індивідуальною.

"Якщо людина за своєю посадою мала повноваження для вироблення державної політики у конкретній сфері, то відповідно, ця державна політика не могла дисонувати з політикою тодішнього президента Януковича. Мова йде про політичні посади, які перераховані в статті 3 оспорюваного закону. Я вважаю, що такі люди за самим фактом заняття посад мають бути люстровані, і це є практика демократичних суспільств", - підкреслив Веніславський.

Читайте також: КС у відкритому режимі продовжує розглядати конституційність люстрації

Нагадаємо, Конституційний суд у формі письмового слухання почав розгляд справи про конституційність положення закону "Про очищення влади" 6 липня 2017 року. Законом "Про очищення влади" заборонено призначати на державні посади посадовців середньої та вищої ланки, які займали керівні посади під час президентства Віктора Януковича. Закон набув чинності 16 жовтня 2014 року і застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які обіймали посаду у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені у цей період з відповідної посади за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) КС (1427) люстрація (273) Веніславський Федір (288)


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Топ коментарі
+12
Хоть по одному вопросу у презеленского есть свое мнение?
Зеленский не сформулировал свою позицию относительно закона о люстрации, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 9268
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23.06.2020 16:10
+11
"Какая разница" - очень четкая позиция
Зеленский не сформулировал свою позицию относительно закона о люстрации, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 6890
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23.06.2020 16:18
+10
Зеленский не сформулировал свою позицию относительно закона о люстрации, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 4495
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23.06.2020 16:06
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Зеленский не сформулировал свою позицию относительно закона о люстрации, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 4495
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23.06.2020 16:06 Відповісти
Люстрація це добре, бо всіх хто був причетний до махінацій, фальсифікацій та провальної роботи попередніх урядів та Президентів вдалось усунути від управління країною і допустити до управління нових людей! Тепер потрібно щоб процес призначення нових людей був прозорим і фаховим! Для цього потрібні відкриті і чесні конкурси на яких будуть обирати найкращих кандидатів на посади!
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23.06.2020 16:15 Відповісти
буду знати нах.ра ви обрали Зелю... для відкритих та прозорих конкурсів! Не підкажеш телефончик брата Єрмака? Скучно стало, може куплю посаду міністра?
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23.06.2020 16:52 Відповісти
Зеленського обрали для припинення мародерства порошенка. Для того щоб проводити відкриті конкурси і призначати фахівців потрібно було обирати Гриценка!
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23.06.2020 16:59 Відповісти
Зеленський не сформулював свою позицію щодо закону про люстрацію, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 9004
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23.06.2020 17:07 Відповісти
Народ мудрий, бо він реалізовує Божу волю і якщо так сталось, то так і мало бути! Я б ніколи за Зеленського не проголосував, але проти мародера порошенка і Зеленський став класним кандидатом!
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23.06.2020 17:22 Відповісти
ааа, воля Божа... Он воно як... а чому ж я думав, що ви просто дебіли?
Цікаво, а Боженька Пеці за Томос помстився, чи може ще за щось?
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23.06.2020 17:35 Відповісти
Так Томос ніяк путіну не загрожує! путін в будь яку мить дасть наказ єпископам московського патріархату перейти в ПЦУ в тій кількості щоб у путіна в ПЦУ була більшість голосів і все, путін отримає ще одну підконтрольну церкву! Томос це розвод лохів, він не дав можливості пошатнути московський патріархат в Україні! Тому що фінансово ніхто розбудову ПЦУ не підтримав! порошенко не дав жодної копійчини на підтримку парафій які переходять з УПЦ МП в ПЦУ і ці переходи не стали масовими! Перейшли до ПЦУ тільки фінансово незаможні парафії в розрахунку на кращу долю, парафії без храмів, та парафії де проти місцевого священника давно була сформована опозиція! Дійсно масового переходу фінансово самостійних парафій не відбулось, УПЦ МП не втратило прибутки а лише звільнилось від збиткових активів! За Томос я порошенку дякувати не буду, бо руками бандитів Томос не купляється! От порошенко гнилий у всьому, він навіть на Томос своїх грошей не дав! Ну це гнида з гнид!
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23.06.2020 17:42 Відповісти
Чужі гроші рахують тільки гниди комуняки, а я таких би вішав на смереках. Скільки ти власних коштів дав на ПЦУ?
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23.06.2020 17:52 Відповісти
Як сказав Ісус "істинно, істинно кажу Вам що вдова яка кинула грош на храм, дала більше всіх!"
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23.06.2020 18:08 Відповісти
Не свідчи неправдиво проти ближнього твого.

Не жадай дому ближнього твого, не жадай жони ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані осла його, ані всякої худоби його, ані всього, що у ближнього твого.
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23.06.2020 18:18 Відповісти
тебе кабыздох с твоими высерами на помойку рамблера там тебе анус вылижут и ты чмо приложишься
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23.06.2020 18:04 Відповісти
говоріть українською, хоч на людину будете схожі, а змісту в ваших дописах все одно немає.
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23.06.2020 18:10 Відповісти
Що ти мені за Гриценко треш? НАХ,Я ТИ У ДРУГОМУ ТУРІ проти України проголосував???
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23.06.2020 17:08 Відповісти
Якраз проти України голосували ті хто підтримував мародера порошенка, який злив війну путіну і взагалі ліг під путіна і призначав агентів путіна на посади в Україні. порошенко це путін, повністю підконтрольний путіну мені інколи здавалось що порошенко свідомо ненавидить Україну всім тілом, животною ненавистю і тому наносить Україні такі страшні рани - Іловайськ, Дебальцево, ДАП, 32-й блокпост. Ці речі неможливо було зробити гірше для України ніж це зробив порошенко! порошенко це свідомий та підступний ворог України, тварина яка хоче повного знищення нашої держави! Одне тільки його "цинічні бандери" показало все його гниле нутро!
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23.06.2020 17:26 Відповісти
Ти на Пецю не з'їжджай, проти України голосували такі дебіли як ти. А тепер, коли "херой" Іловайська став НГШ, насолоджуйся.
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23.06.2020 17:32 Відповісти
Я Хомчаком більш задоволений ніж Муженком, військові навчання обрели хоч якийсь зміст! Перестали формувати танкові та жіночі роти в десанті! Перестали з понтонів стріляти Градами! Менше ідіотизму, це вже покращення!
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23.06.2020 17:44 Відповісти
Я і не сумнівався, що справжнім винуватцем Іловайського котла ти будеш задоволений...
Ви кацапи так легко палитесь...
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23.06.2020 17:50 Відповісти
Не суніваються тільки люди з обмеженим "кругозором" тому що їх ніщо не ********* на сумніви! А Хомчак поки не засуджений як Назаров, формально має право обіймати посаду НачГенштабу. Хоча мені Хомчак теж не дуже, але краще ніж провальний Муженко!
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23.06.2020 18:19 Відповісти
звісно, у вас же паскуд генерал, що намагався допомогти оточеним - злодій, а той що завів у оточення і втік, так він нічого собі, може і покерувати ГШ...
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24.06.2020 16:35 Відповісти
Вирок, що набув законної сили про Назарову виклади! Балоболка галіма.
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24.06.2020 16:35 Відповісти
За скільки твій Хомчак кинув на убой добровольців заради звільнення в Зугресі заводу Ахметова? Чому порушив наказ Києва не лізти до Іловайську?
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23.06.2020 18:02 Відповісти
В Зугресі немає заводу Ахметова, і Зугрес зовсім в іншу сторону від Іловайська. Тому я коли чую Зугрес в контексті Іловайська я розумію що людина взагалі не в темі. Хомачк виконував розпорядження Генштабу, наскільки я розумію і звільнення Іловайська було потрібно бо Іловайськ це ключова залізнична станція на шляху Ясинувата (Донецьк)-Ростов на Дону. Тому без контролю над Іловайськом неможливо було зупинити поставки зброї залізницею терористам! Від Іловайська до кордону залізниця не має жодного мостового переходу через річку чи через яри, тому неможливо було просто підірвати заліницю і цим унеможливити пересування ворожих поїздів з технікою, тому потрібно було брати Іловайськ і утримувати, тут все дуже просто! В Зугресі є електростанція, може вона належить Ахметову. Але Іловайськ від Зугреса дуже далеко! Більш важлива та потужна електростанція Ахметова в Старобешево і ЗСУ її просрали. Якби була потреба охороняти електростанції, оборона точилась би навколо Старобешевської ГРЕС, як основної в Донецькій області! Але Старобешево взагалі ніхто не обороняв, його терористи зайняли без бою! Тому мені здається що тема про "заводи Ахметова" це дурна вигадка ідіотів!
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23.06.2020 18:25 Відповісти
угу, карту лапоть купи... Ну дуже, ну дуже далеко!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1 Зуївська ТЕС , може не завод, але це на справу не впливає.
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23.06.2020 18:30 Відповісти
15 км, від Іловайська по мапі до Зугреса, по дорозі більше 20км. Це в умовах активних бойових дій зовсім не поруч! Тим більше що в Старобешево ТЕС в рази більша за Зуєвську і її ніхто не обороняв від слова зовсім!
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23.06.2020 18:46 Відповісти
Так 15 і це ніщо! Вони коли із оточення виходили по 30-40 км пройшли...
Відео із Хомчаком, де він у бій маршеву колону кинув, а потім ховався у лісосмузі і втік із ночником із поля бою, теж Пеця знімав?
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24.06.2020 16:07 Відповісти
о еще одно вылезло голосовавшее за писюнькового пианиста.. как только докажите мородерство... соглашусь... а если нет я бы тебя и твоего избаранника с удовольствием бы прететянул палкой со спины до самой жопы.. да не плохо бы вас за языки подвешать
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23.06.2020 18:03 Відповісти
Тільки дебілам потрібно доводити те що вже давно всім зрозуміло! В жовті 2014 року порошенко зупиняє фінансування будівництва корветів ВМСУ і направляє ці гроші на свій завод Лєнінська кузня, на виробництво МБАК Гюрза-М, які є повністю нікчемними в морському бою і непотрібні ні за які гроші! Ось приклад мародерства! Хочете ще? порошенко ставить на ремонт флагман ВМСУ Гетьман Сагайдачний, це єдиний бойовий корабель ВМСУ! Ремонт відбувається через завод порошенка Лєнінська кузня, але через те що Лєнінська кузня фізично в Києві, а фрегат в Одесі і доставити фрегат в Київ неможливо, то орендується сухий док на найбільшому державному Іллічівському судноремонтному заводі, який і мав виконувати ці роботи, але порошенко віддав підряд своїй компанії! Ремонт відбвається майже роки, це неймовірно довго і непотрібно, але порошенко хоче грошей! Ремонт можна було виконати на плаву силами команди та рембригад, без вивода фрегата в простой, без послаблення оборони військово-морської бази в Одесі! Але ж для порошенко головне це гроші і тому малюють побільше робіт, щоб ремонтувати якомога довше і щоб порошенку було більше грошей! В цей час, коли фрегат Сагайдачний в сухому доці на ремонті і не може виконувати бойові завдання, порошенко посилає свої без ракетної зброї нікчемні МБАК Гюрза-М в Креченську протоку, де їх розстрілюють і беруть штурмом російські пірати, бо в катерів ВМСУ не було захисту і прикриття від фрегата ВМСУ та від авіації ЗСУ. Достатньо? Можу ще! Можу накидувати безкінечно, бо діяльність порошенка це суцільний кримінал та афери! "Коля хороший парєнь" пам'ятаєте? Коли Бурісма Миколи Злочевського поставили газу без оплати на заводи порошенка на десятки мільйонів доларів? Це хабар на десятки мільйонів доларів! Це не мародерство під час війни? А що роблять з мародерами під час війни? Розстрілюють!
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23.06.2020 18:34 Відповісти
ну так получается что вы дебилы не можете этого доказать со всей вашей сворой.. ты и впрямь думаешь что кто то будет читать более одной строки то что ты настрочил с дуру
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23.06.2020 18:38 Відповісти
Кожна строка мого допису стане окремим звинуваченням порошенка. Зараз порошенка просто затримують за будь яким звинуваченням, а судити його будуть ще більше 20 років! Ще попереду слідство по вкраденим в 2008 році 10 млрд. доларів рефінансування НБУ, в час коли порошенко був Головою Ради НБУ.
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23.06.2020 18:47 Відповісти
Головне, щоби тебе до того часу вилікували.
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24.06.2020 16:33 Відповісти
точно он башкой ударился... "стане окремим звинуваченням" оно уже прокурор... общались бы дальше оно бы рассказало что держит лапу на конституции и сейчас будет принимать присягу президента
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25.06.2020 08:40 Відповісти
Угу, гнида кацапська, **** православна Новінський, збудує вам "корвет"...
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24.06.2020 16:33 Відповісти
Слышь, придурок, а можно поконкретнее про Преступления Порошенко?
Ну там липецкую фабрику, базу "Ивушка" или томос?
Не бойся, говори!
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24.06.2020 16:11 Відповісти
по приказу Порошенко подонки из "альфы" убили Олега Мужчиля
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25.06.2020 09:34 Відповісти
Этого пацифиста?
Під час обшуків спецслужба вилучила вісім саморобних вибухових пристроїв, чотири кілограми тротилу, автоматичну зброю, понад сорок гранат і близько двох тисяч патронів, а також компоненти вибухових пристроїв і засобів ураження.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-61 [61] .
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25.06.2020 09:58 Відповісти
простите, но мы ведь понимаем, что "спецслужбы" это обыкновенные подонки на службе у бандитов ?
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25.06.2020 11:19 Відповісти
Дедаваевастиков сразу заметно! Они засегда вместо "я" говорят "мы". Поцелуй от меня Путина и поздравь с избранием!
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25.06.2020 15:24 Відповісти
а куда его забрали ? разве оно не ***** ?
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25.06.2020 17:23 Відповісти
к сожалению прав тот, кто выжил, жаль, что только один ублюдок сдох со стороны бандитов в форме ...
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25.06.2020 11:27 Відповісти
"прав"
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25.06.2020 11:28 Відповісти
про приказ я конечно сам сделал вывод, но факт
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25.06.2020 09:35 Відповісти
кроме того, разве Порошенко не выдавал фсб людей ?
или это нормально ?
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25.06.2020 09:37 Відповісти
Шо, Валера Жидков не успел текст написать? Или Ермак успел его сжечь?
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23.06.2020 16:55 Відповісти
Поясніть Бубочці, що люстрація - це не те, що його так налякало.
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23.06.2020 16:07 Відповісти
те-те..))))....нехай ще й тверде мило повикидає )))))
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23.06.2020 16:19 Відповісти
А так старався...

Зеленский не сформулировал свою позицию относительно закона о люстрации, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 7292
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23.06.2020 16:07 Відповісти
следи за рукой_______________Зеленский не сформулировал свою позицию относительно закона о люстрации, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 3333
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23.06.2020 16:24 Відповісти
Зеленский не сформулировал...
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23.06.2020 16:08 Відповісти
ну не шмагла. "беее... меее... дякую. дуже дякую."
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23.06.2020 16:12 Відповісти
Будьте добры сформулируйте хоть одну твердую позицию президента по какому нибудь вопросу их просто нет, так о чем разговор
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23.06.2020 16:09 Відповісти
Дьопйош Зеленский:
- Завтра пойдем попрошайничать. Барон упорно называет это инвестфорумом.
- С соседнего табора приезжали инвестняни. Пропали три курицы и лошадь.
- Пропало три килограмма золотых зубов. Барон говорит мыши съели.
- Прибился к табору какой-то блуждающий грузин. Считает себя Карлсоном и все время бебекает.
- Решили, если Коля не выиграет выборы главы центральной кибитки, закроем все его харчевни. Выдали ещё пакет лимонов.
- Приезжала бабушка. Странно, почему-то у нее борода.
- Бабушка все время просила чтобы ей вернули какую-то банку
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23.06.2020 16:09 Відповісти
Хоть по одному вопросу у презеленского есть свое мнение?
Зеленский не сформулировал свою позицию относительно закона о люстрации, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 9268
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23.06.2020 16:10 Відповісти
Це так, але...я кщо відверто, я сумую за перлами Бімби! Ото було джерело сміху!
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23.06.2020 16:53 Відповісти
Как и по всем другим политическим вопросам и направлениям, потому что он болото, а какие у болота могут быть принципы и позиции?
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23.06.2020 16:10 Відповісти
А оно хоть какую-то позицию четко сформулировало?
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23.06.2020 16:10 Відповісти
та оно само это слово не сможет прочесть в слух....с первого раза )))))
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23.06.2020 16:17 Відповісти
"Какая разница" - очень четкая позиция
Зеленский не сформулировал свою позицию относительно закона о люстрации, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 6890
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23.06.2020 16:18 Відповісти
У этого позиционера уже локти стерты, и колени не заживают. А вы про "позицию". Не надо так с много раз пострадавшим...
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23.06.2020 16:11 Відповісти
Не Сформулировал , - Это как , не Додумался , не смог Осмыслить или не Постижимо.Какое то ЗНО.
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23.06.2020 16:14 Відповісти
ну ваще то... судебная система должна работать в соответствии с законами, а не с позицией президента, Зеля тут ничего не должен
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23.06.2020 16:15 Відповісти
Зеленського люстрували за дурні жарти. Лишився якийсь огризок. Яка там позиція. Навіть Лєнка втекла.
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23.06.2020 16:15 Відповісти
Ага, блеет как всегда что-то нечленораздельное, а толкователь мычания заболел.
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23.06.2020 16:15 Відповісти
зелибобы рыгов отмазывают
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23.06.2020 16:16 Відповісти
шо он там не сделал??? )))) абалдеть...
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23.06.2020 16:16 Відповісти
Зеленський не має позиції. Чи й не новина.
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23.06.2020 16:18 Відповісти
чёто сразу его прототипа напомнило )))))))
Зеленский не сформулировал свою позицию относительно закона о люстрации, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 3319

...
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23.06.2020 16:20 Відповісти
абырвалг, короче.
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23.06.2020 16:34 Відповісти
Шо за кіпіш?! Краще хай помовчить-за розумного приймуть!
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23.06.2020 16:21 Відповісти
Все верно,надо Миру то что надо
И если карантин,так Карантин
Но возникает как всегда преграда
Везде найдется идиот,да не один....
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23.06.2020 16:22 Відповісти
От пристали : сформулируй свою позицию по закону , рост больных коронавирусом, война на Донбассе , экономика в ж..пе , вконце концов Ленку проведать надо .Попожжей заходите , тут товар качественный привезли , а они в двери всё стучат и стучат .
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23.06.2020 16:29 Відповісти
Говорил в кино,на сцене ты красиво
Голобородька наш ты рулевой
Эпоху бедности разрушил одной ты левой
И это было круто,Мировое Диво...
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23.06.2020 16:30 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТ = "какая разница" (срака чи задніца)
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23.06.2020 16:32 Відповісти
Крыза минет папизже...
Ян Миколайович Азиров...
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23.06.2020 16:35 Відповісти
Не нравится ему закон о люстрации, а то иначе как? Его друзья ведь позже тоже пойдут под эту планку.
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23.06.2020 16:37 Відповісти
Украина может попасть под Санкции Конгресса в связи с делом Коломойского в Прокуратуре США....
Вот это поворот.....,значит что то нашли более серьезное....
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23.06.2020 16:40 Відповісти
Люстрацию надо было проводить в начале 90-х. Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, а еще раньше Германия смело и быстро провели не просто люстрацию, а и посадили правящих тогда коммунистов. У нас политика тогда была "а кто же их посадит". И до сих пор коммуняки с комсомольцами правят. Не нашлось в Украине своего Гавела, Ландсбергиса, Валенсы. Оставили коммуняк-комсомольцев у корыта. Все умилялись Кравчуком - дал Незалежнисть. Да он что хочешь продаст и во что хотите перекрасится, лишь бы быть при власти. Вот и стал главный идеолог КПУ президентом. А, значит, никого из бывших и не тронули. Себе и комсомольцам раздали банки (Тигипко, Ющенко, Матвиенко), газ-уголь-заводы-параходы (Тимошенко, Лазаренко, Кравчук, Кучма и их ближайшие родственники), людям - бумажки (сертификаты). Сейчас еще эту всю братию второй-третьей волны (Януковичей) признают пострадавшими от украинского народа. Маразм. Закусили удила и понеслось, пока клоуны при власти.
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23.06.2020 17:33 Відповісти
У Президента всегда есть что сформулировать

Зеленський не сформулював свою позицію щодо закону про люстрацію, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 481
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23.06.2020 19:49 Відповісти
 
 