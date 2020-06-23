Кличко: "Питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабмін"
Питання компенсації пільгового проїзду в громадському транспорті мер Києва Віталій Кличко винесе на розгляд уряду вже в цей четвер, під час спільної наради в Кабінеті Міністрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Під час зустрічі з ветеранами АТО Кличко заявив: "Місто повинно відстоювати інтереси ветеранів АТО. Ті, хто зареєстровані в столиці, можуть оформити собі картку киянина. Я розумію, що ветерани з інших міст можуть це сприйняти, як несправедливе ставлення. Тому пільги повинні забезпечувати на рівні держави. Але сьогодні більшість з них не компенсуються. Тому питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабінет Міністрів".
Кличко зазначив, що місто неодноразово зверталося до уряду врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, влада Києва звернулася до обласних, міських, селищних та сільських рад із проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їхніх громад, що мають пільги.
За словами мера столиці, минулого року держава компенсувала столиці усього 20 відсотків коштів за наданні населенню пільги. Цього року – нічого.
"Кошти ці потрібні для функціонування громадського транспорту. Зараз він – збитковий. Місто щороку надає дотації комунальному громадському транспорту, аби він не зупинився. Ми маємо платити зарплатні працівникам транспортних підприємств. Купувати новий транспорт. Здійснювати ремонти. І на це все потрібні чималі кошти", – підкреслив Кличко.
Мер столиці зазначив, що питання компенсації пільгового проїзду в громадському транспорті він винесе на розгляд уряду вже в цей четвер, під час спільної наради в Кабінеті Міністрів.
Раніше повідомлялося, що з 1 липня Київ вимушено змінює умови проїзду для пільговиків.
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Когда ты уже подавишься, ворюга?
"Указанными положениями Закона № 3551 предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним (статья 12), лицам с инвалидностью вследствие войны (статья 13), участникам войны (статья 14), лицам, на которых распространяется действие Закона № 3551 (статья 15), лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 16).
Суд подчеркнул, что государство не может отказаться от обязательства относительно социальной защиты лиц, которые уже исполнили свой долг перед государством по защите его суверенитета и территориальной целостности."
Льготы УЖЕ ДАНЫ, они даны ЗА УЖЕ ВЫПОЛНЕННЫЙ "ДОЛГ" - государство уже НИКАК НЕ МОЖЕТ их отменить или ограничить !!! ДАЖЕ через законы !!!!
Безоплатный проезд льготников передусмотрен ( и в маршрутках) ЗАКОНАМИ Украины....
На Законы Украины, принятые ВР Украины НИ ОДИН "МЕСТНЫЙ" (городской, областной, сельский и т.д.) Царек посягнуть НЕ ИМЕЕТ ПРАВА............. О чем еще может идти разговор???
Виталя хочет "компенсацию"??? Хай идет в ВР и утрясает этот вопрос в бюджетном комитете) При чаем здесь ветераны, пенсионеры, инвалиды и т.д ?????????????????
Безоплатный проезд льготников передусмотрен ( и в маршрутках) ЗАКОНАМИ Украины..
"Ежели теперича мы одна семья - все долАри поровну, на то мы и родня"
Меняю ВСЕ льготы которыми я имею право пользоваться на 50, нет мало, 100 гривен.
Если Вас везёт безоплатно маршрутка - где то такой же самый льготник едет на велосипеде. Льгота есть общественного транспорта нет. Такси и велик.
Право на субсидию есть коммунальных платежей нет.
Не страдайте за всех ветеранов, пенсионеров, инвалидов.
В данном случае я не "страдаю", как Вы написали, а просто ссылаюсь на действующие Законы Украины)) Если я не прав, всегда готов выслушать Ваше мнение)))
Тобто гроші треба давати не перевізникам за с пальця висосані цифри перевезених пасажирів, а пільговикам, а вони вже самі будуть вирішувати - заплатити за проїзд, чи пройтись пішки.
Інакше нам не побороти "мертві души" в паперах.
Вопрос его решен (законодательно) уже достаточно давно. А он хочет денюжек. И получить их под "благовидным" предлогом. Типа-это не я, это народ требует............
А Вы возьмите "убыточный" коммунальный транспорт и, хотя-бы прикидочно, посчитайте рекламу на машинах и остановках-станциях. И прикиньте ежемесячную цену этой рекламы))) Где эти денежки деваються????????? Расходяться по различным "прокладкам" ((((( Как-то так