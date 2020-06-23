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Кличко: "Питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабмін"

Кличко:

Питання компенсації пільгового проїзду в громадському транспорті мер Києва Віталій Кличко винесе на розгляд уряду вже в цей четвер, під час спільної наради в Кабінеті Міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Під час зустрічі з ветеранами АТО Кличко заявив: "Місто повинно відстоювати інтереси ветеранів АТО. Ті, хто зареєстровані в столиці, можуть оформити собі картку киянина. Я розумію, що ветерани з інших міст можуть це сприйняти, як несправедливе ставлення. Тому пільги повинні забезпечувати на рівні держави. Але сьогодні більшість з них не компенсуються. Тому питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабінет Міністрів".

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Кличко зазначив, що місто неодноразово зверталося до уряду врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, влада Києва звернулася до обласних, міських, селищних та сільських рад із проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їхніх громад, що мають пільги.

За словами мера столиці, минулого року держава компенсувала столиці усього 20 відсотків коштів за наданні населенню пільги. Цього року – нічого.

"Кошти ці потрібні для функціонування громадського транспорту. Зараз він – збитковий. Місто щороку надає дотації комунальному громадському транспорту, аби він не зупинився. Ми маємо платити зарплатні працівникам транспортних підприємств. Купувати новий транспорт. Здійснювати ремонти. І на це все потрібні чималі кошти", – підкреслив Кличко.

Мер столиці зазначив, що питання компенсації пільгового проїзду в громадському транспорті він винесе на розгляд уряду вже в цей четвер, під час спільної наради в Кабінеті Міністрів.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня Київ вимушено змінює умови проїзду для пільговиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безкоштовний проїзд за посвідченням УБД з 1 липня призупинять у Києві

Автор: 

Київ (19469) Кличко Віталій (3512) пільги (438) транспорт (1393)


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Топ коментарі
+6
Этот вопрос давно и однозначно решен законодательно. Боксер до сих пор этого не знает?
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23.06.2020 16:25
+5
этинзон, воровать надо меньше, тогда и денег на зарплату работягам - хватать будет..
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23.06.2020 16:15
+4
Треба винести на всенародний референдум зарплатню і пенсії суддів, прокурорів, парламентарів і всіх можновладців, і клерків, а не продаж паїв зароблених горбом селянина який не має права розпоряджатись на свій погляд.
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23.06.2020 16:28
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этинзон, воровать надо меньше, тогда и денег на зарплату работягам - хватать будет..
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23.06.2020 16:15 Відповісти
Частнинки устраивают перестрелки за маршруты, снижают цены по сравнени с городским транспортом, а этот упырь с подельниками никак не нажрется.
Когда ты уже подавишься, ворюга?
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23.06.2020 16:20 Відповісти
Коли Верховна рада приймала закон про пільги ,кабмін разом зі шмигалем у носі колупались.
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23.06.2020 16:22 Відповісти
Усе вірно. За великим рахунком, той, хто надає пільгу, повинен за неї і платити.
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23.06.2020 16:23 Відповісти
Пільги надала Верховна Рада,а кабмін зі шмигалем повинен виконувать і сплачувати ці пільги а не щось там вирішувать.
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23.06.2020 16:32 Відповісти
Этот вопрос давно и однозначно решен законодательно. Боксер до сих пор этого не знает?
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23.06.2020 16:25 Відповісти
Этот вопрос нужно пересматривать. Никаких бесплатных проездов и услуг быть не должно. Хотите помочь льготникам? Помогите деньгами. А они пусть сами определяют на чем им добираться.
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23.06.2020 17:56 Відповісти
По этому поводу есть решение КС Украины - любые отмены или ущемление прав на пользованием льгот - НЕ ЗАКОННО и отмененено или уменьшено даже через закон не может !
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23.06.2020 22:35 Відповісти
Не слышал о подобном решении. Но скорей всего Вы путаете. Естественно КС посчитает антиконституционным отмену льгот в отдельно взятом регионе. Но льготные категории определяются законами. Ими же они и отменяются. Так что на законодательном уровне решается все. Кроме того ни КС, ни сами льготники уж точно не будут против монетизации льгот. Это нормальная практика развитых стран.
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24.06.2020 00:29 Відповісти
Вы СОВЕРШЕНО НЕ ПРАВЫ.
"Указанными положениями Закона № 3551 предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним (статья 12), лицам с инвалидностью вследствие войны (статья 13), участникам войны (статья 14), лицам, на которых распространяется действие Закона № 3551 (статья 15), лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 16).
Суд подчеркнул, что государство не может отказаться от обязательства относительно социальной защиты лиц, которые уже исполнили свой долг перед государством по защите его суверенитета и территориальной целостности."

Льготы УЖЕ ДАНЫ, они даны ЗА УЖЕ ВЫПОЛНЕННЫЙ "ДОЛГ" - государство уже НИКАК НЕ МОЖЕТ их отменить или ограничить !!! ДАЖЕ через законы !!!!
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24.06.2020 16:23 Відповісти
Треба винести на всенародний референдум зарплатню і пенсії суддів, прокурорів, парламентарів і всіх можновладців, і клерків, а не продаж паїв зароблених горбом селянина який не має права розпоряджатись на свій погляд.
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23.06.2020 16:28 Відповісти
Ніхто не заважає віталі разом зі шмигалем піти в ООС і отримати пільги.
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23.06.2020 16:40 Відповісти
Оне не могут........ Оне правят....... Оне облечины "Высоким доверием народа".... Твари((((((
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23.06.2020 17:20 Відповісти
Шмигалю ніхто ніякого довір"я не давав.Навіть самокатчику ніхто не дозволяв відміняти пільги.
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23.06.2020 18:04 Відповісти
Овощебаза повторяет 1 в 1 историю Овоща 1, при Юле ввели учёт пенсов на УЗ выдавая 0грн. талоны и компенсируя проезд, но пришёл Овощ 1 и через год долг КабМина перед УЗ был больще 1 Лярда.
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23.06.2020 17:12 Відповісти
Укрзализныця- согласен) Автобус-троллейбус-трамвай-метро - тоже согласен. Технически возможно)) Но?????????? Как реализовать проезд "льготников" в маршрутках????? У них нет "учтенных билетов"! и оне не могут адекватно посчитать льготы(((((((((((
Безоплатный проезд льготников передусмотрен ( и в маршрутках) ЗАКОНАМИ Украины....
На Законы Украины, принятые ВР Украины НИ ОДИН "МЕСТНЫЙ" (городской, областной, сельский и т.д.) Царек посягнуть НЕ ИМЕЕТ ПРАВА............. О чем еще может идти разговор???
Виталя хочет "компенсацию"??? Хай идет в ВР и утрясает этот вопрос в бюджетном комитете) При чаем здесь ветераны, пенсионеры, инвалиды и т.д ?????????????????
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23.06.2020 17:30 Відповісти
Как Вы далеки от народа. ********* в своём Киеве, А ведь за Русановскими дачами тоже жизнь идёт.
Безоплатный проезд льготников передусмотрен ( и в маршрутках) ЗАКОНАМИ Украины..
"Ежели теперича мы одна семья - все долАри поровну, на то мы и родня"
Меняю ВСЕ льготы которыми я имею право пользоваться на 50, нет мало, 100 гривен.
Если Вас везёт безоплатно маршрутка - где то такой же самый льготник едет на велосипеде. Льгота есть Кличко: "Питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабмін" - Цензор.НЕТ 7521 общественного транспорта нет. Кличко: "Питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабмін" - Цензор.НЕТ 7521 Такси и велик.
Право на субсидию есть коммунальных платежей нет.
Не страдайте за всех ветеранов, пенсионеров, инвалидов.
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23.06.2020 22:18 Відповісти
Ок. Может Вы и правы) Но "страдать" за Виталика, и ему подобных, я тоже не буду.
В данном случае я не "страдаю", как Вы написали, а просто ссылаюсь на действующие Законы Украины)) Если я не прав, всегда готов выслушать Ваше мнение)))
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24.06.2020 10:32 Відповісти
P.S. Для Черниговской области (...за Русановскими садами....) у Вас очень интересный флаг)))
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24.06.2020 10:36 Відповісти
Насправді безкоштовного проїзду не повинно бути, а повинна бути монетизація пільг.
Тобто гроші треба давати не перевізникам за с пальця висосані цифри перевезених пасажирів, а пільговикам, а вони вже самі будуть вирішувати - заплатити за проїзд, чи пройтись пішки.
Інакше нам не побороти "мертві души" в паперах.
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23.06.2020 17:30 Відповісти
одне не зрозуміло - нафіга ж в збитковому транспорті безкоштовний Wi-Fi працює?
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23.06.2020 17:39 Відповісти
Ты не понял. От киевских АТОшников он не отказывается. К тому же требует решения этого вопроса на государственном уровне. Что не так?
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24.06.2020 00:35 Відповісти
Все я нормально понял. Вопрос-же не о Киевских, Черниговских, Николаевских, Одесских и т.п..... АТОшниках, а о ВСЕХ Гражданах Украины, которым это право дано ЗАКОНАМИ Украины............
Вопрос его решен (законодательно) уже достаточно давно. А он хочет денюжек. И получить их под "благовидным" предлогом. Типа-это не я, это народ требует............
А Вы возьмите "убыточный" коммунальный транспорт и, хотя-бы прикидочно, посчитайте рекламу на машинах и остановках-станциях. И прикиньте ежемесячную цену этой рекламы))) Где эти денежки деваються????????? Расходяться по различным "прокладкам" ((((( Как-то так
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24.06.2020 10:50 Відповісти
Да причем здесь, что хочет он? Если государство предусмотрело льготы, то оно на них и деньги должно выделять. А так получается, что они хотят быть красивыми за чужой счет. Реклама рекламой, а транспорт транспортом. Бюджет города абсолютно ничего не потеряет (даже заработает), если вообще отменит городские автобусы. Зачем гонят автобус, если там всего пару человек платит за проезд. Городу дешевле им такси вызвать. Какой в этом смысл? Должна быть монетизация льгот. Положен тебе бесплатный проезд, пусть государство выделяет на это деньги, а ты сам решишь, нужно ли тебе ехать в другой конец города купить колбасу на 10 грн дешевле (образно) или купить ее по месту, тем самым сэкономив время и деньги. И транспорт разгрузится, и у пенсов денег больше останется.
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25.06.2020 01:44 Відповісти
 
 