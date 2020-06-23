Кличко: "Питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабмін"

Питання компенсації пільгового проїзду в громадському транспорті мер Києва Віталій Кличко винесе на розгляд уряду вже в цей четвер, під час спільної наради в Кабінеті Міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Під час зустрічі з ветеранами АТО Кличко заявив: "Місто повинно відстоювати інтереси ветеранів АТО. Ті, хто зареєстровані в столиці, можуть оформити собі картку киянина. Я розумію, що ветерани з інших міст можуть це сприйняти, як несправедливе ставлення. Тому пільги повинні забезпечувати на рівні держави. Але сьогодні більшість з них не компенсуються. Тому питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабінет Міністрів".

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Кличко зазначив, що місто неодноразово зверталося до уряду врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, влада Києва звернулася до обласних, міських, селищних та сільських рад із проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їхніх громад, що мають пільги.

За словами мера столиці, минулого року держава компенсувала столиці усього 20 відсотків коштів за наданні населенню пільги. Цього року – нічого.

"Кошти ці потрібні для функціонування громадського транспорту. Зараз він – збитковий. Місто щороку надає дотації комунальному громадському транспорту, аби він не зупинився. Ми маємо платити зарплатні працівникам транспортних підприємств. Купувати новий транспорт. Здійснювати ремонти. І на це все потрібні чималі кошти", – підкреслив Кличко.

Мер столиці зазначив, що питання компенсації пільгового проїзду в громадському транспорті він винесе на розгляд уряду вже в цей четвер, під час спільної наради в Кабінеті Міністрів.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня Київ вимушено змінює умови проїзду для пільговиків.

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