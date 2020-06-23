Фракція "ЄС" вимагає від Кабміну негайно виділити кошти на боротьбу з наслідками повені в західних областях України
Фракція "Європейська Солідарність" вимагає негайно провести позачергове засідання Кабміну і виділити з резервного фонду бюджету кошти для боротьби з повінню і ліквідації наслідків стихійного лиха в західних областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Влада проґавила чергову кризу – масштабне стихійне лихо охопило вже 8 областей України. Зокрема, Івано-Франківська та Чернівецька області потерпають від повені: зруйновано десятки кілометрів доріг, знищено дамби та мости, затоплені десятки сіл, пошкоджено сотні будинків, постраждали домогосподарства тисяч українців. Цілі села залишись відрізаними від цивілізації і наразі покинуті на поталу негоді", - йдеться в повідомленні.
Фракція наголошує, що досі не виділені кошти для боротьби з масштабними повенями, які загрожують всьому регіону.
"На початку весни Верховна Рада виділила понад 64 мільярди гривень для боротьби з коронавірусною хворобою, однак за три місяці влада використала лише 1% від цієї суми. Натомість, в розпал епідемії вони виділяють десятки мільярдів з фонду протидії коронавірусу начебто "на ремонт доріг"", - підкреслюють в політсилі.
Фракція партії "Європейська Солідарність" вимагає терміново виділити з резервного фонду бюджету кошти для протидії стихійного лиха в західних областях, ліквідації наслідків повені і надання допомоги громадянам, які постраждали від стихії.
"Крім того, кошти, які влада безпідставно вилучила з фонду боротьби COVID-19 та передала на "ремонт доріг", мають бути негайно спрямовані у місцеві бюджети для швидкої і ефективної боротьби з повенями", - підсумували в "Європейській Солідарності".
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Аж 25 воров)))
Ну да, обратились в небесную канцелярию, чтобы те устроили дожди))))
чому від вибухів газу гибнуть нащі громадяни?
хто продав захистні маски?
як ви серите?
чому після кінця епохи бідності закінчились усі гроші?
хто малював вам бюджет?
хотіли бі ви взяти участь у експерименті та прожити місяц на зарплату котра вже "небідність"
чому нові обличча так схожі на стари пики поплічників януковича?
скільки ще бюджетних коштів ви маєте злити коломойському?
чому ви нівелювали закон про імпічмент, чого ви боїтесь?
Партия песиков требует прекратить это безобразие, а-то оно само прекратится.
Главное гавкнуть...
когда засоряли обводные стоки мусором
не поддерживались стоки и прочее
все застроили без учёта чп
теперь жалуетесь
как львов с мусором
ни в одном городе нет генерального плана
в г.сумы на месте планируемого стадиона на заливной ул
построили жилой дом круто
Одни требуют регулярно что то от других. А потом ********. Как вы все надоели!!!
Из-за таких 73% на нас смотрят и ржут.
ТОбто "ліквідовувати наслідки" просто зарано..
Але піарщики Пєті вже волають -"ЗЕ,П...ЄЦ,ДАвай бабло!!! ))