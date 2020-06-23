Фракція "ЄС" вимагає від Кабміну негайно виділити кошти на боротьбу з наслідками повені в західних областях України

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає негайно провести позачергове засідання Кабміну і виділити з резервного фонду бюджету кошти для боротьби з повінню і ліквідації наслідків стихійного лиха в західних областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Влада проґавила чергову кризу – масштабне стихійне лихо охопило вже 8 областей України. Зокрема, Івано-Франківська та Чернівецька області потерпають від повені: зруйновано десятки кілометрів доріг, знищено дамби та мости, затоплені десятки сіл, пошкоджено сотні будинків, постраждали домогосподарства тисяч українців. Цілі села залишись відрізаними від цивілізації і наразі покинуті на поталу негоді", - йдеться в повідомленні.

Фракція наголошує, що досі не виділені кошти для боротьби з масштабними повенями, які загрожують всьому регіону.

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"На початку весни Верховна Рада виділила понад 64 мільярди гривень для боротьби з коронавірусною хворобою, однак за три місяці влада використала лише 1% від цієї суми. Натомість, в розпал епідемії вони виділяють десятки мільярдів з фонду протидії коронавірусу начебто "на ремонт доріг"", - підкреслюють в політсилі.

Фракція партії "Європейська Солідарність" вимагає терміново виділити з резервного фонду бюджету кошти для протидії стихійного лиха в західних областях, ліквідації наслідків повені і надання допомоги громадянам, які постраждали від стихії.

"Крім того, кошти, які влада безпідставно вилучила з фонду боротьби COVID-19 та передала на "ремонт доріг", мають бути негайно спрямовані у місцеві бюджети для швидкої і ефективної боротьби з повенями", - підсумували в "Європейській Солідарності".

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