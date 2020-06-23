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Фракція "ЄС" вимагає від Кабміну негайно виділити кошти на боротьбу з наслідками повені в західних областях України

Фракція

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає негайно провести позачергове засідання Кабміну і виділити з резервного фонду бюджету кошти для боротьби з повінню і ліквідації наслідків стихійного лиха в західних областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Влада проґавила чергову кризу – масштабне стихійне лихо охопило вже 8 областей України. Зокрема, Івано-Франківська та Чернівецька області потерпають від повені: зруйновано десятки кілометрів доріг, знищено дамби та мости, затоплені десятки сіл, пошкоджено сотні будинків, постраждали домогосподарства тисяч українців. Цілі села залишись відрізаними від цивілізації і наразі покинуті на поталу негоді", - йдеться в повідомленні.

Фракція наголошує, що досі не виділені кошти для боротьби з масштабними повенями, які загрожують всьому регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У найближчі три дні на заході України очікується високий дощовий паводок, - ДСНС

"На початку весни Верховна Рада виділила понад 64 мільярди гривень для боротьби з коронавірусною хворобою, однак за три місяці влада використала лише 1% від цієї суми. Натомість, в розпал епідемії вони виділяють десятки мільярдів з фонду протидії коронавірусу начебто "на ремонт доріг"", - підкреслюють в політсилі.

Фракція партії "Європейська Солідарність" вимагає терміново виділити з резервного фонду бюджету кошти для протидії стихійного лиха в західних областях, ліквідації наслідків повені і надання допомоги громадянам, які постраждали від стихії.

"Крім того, кошти, які влада безпідставно вилучила з фонду боротьби COVID-19 та передала на "ремонт доріг", мають бути негайно спрямовані у місцеві бюджети для швидкої і ефективної боротьби з повенями", - підсумували в "Європейській Солідарності".

Також читайте: Паводок в Івано-Франківській області: підтоплено 73 населені пункти, зруйновано шість мостів, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кабмін (14090) паводок (233) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+8
А де вони були, коли бурштин мили та ліс вирубували? Популісти недолугі!
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23.06.2020 16:25
+7
Вовік, хто наживається на війні?
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23.06.2020 16:27
+6
Судя по каментам, лучше вместо помощи туда видосик запилят. За помощь нарид спасибо не скажет, а видосик заметно дешевле.
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23.06.2020 16:29
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А де вони були, коли бурштин мили та ліс вирубували? Популісти недолугі!
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23.06.2020 16:25 Відповісти
Коли Франц рубав їх ще не було.
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23.06.2020 16:28 Відповісти
Ніяких грошей місцевим бандитам не виділяти, вони всі будуть вкрадені! Навпаки потрібно посадити всіх хто не укріплював дамби та береги, які позмивало під час повені, що нансесло збитків державі та призвело до людських жертв! ДСНС, НГУ та ЗСУ мають приїхати і своїми силами усунути всі наслідки повені, щоб місцеві бандити не отримали жодної копійки державних грошей на подолання наслідків повені!
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23.06.2020 16:34 Відповісти
От все правильно ти все пишеш, але для твоїх забаганок треба щоб кожен селянин мав дохід як в султану Брунея, давай ти до кожного свого геніального плану будеш додавати кошторис.
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23.06.2020 16:36 Відповісти
Точно... Не потрібно "додавати до кутті меду"... Так "ЄС" буде скоро вимагати, щоб Сонце вставало та дощ йшов! Свої "косяки" - суддів продажних, ОПЗЖ-шників - вимагайте викорінити!
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23.06.2020 16:51 Відповісти
Сейчас они не у власти и подобные правонарушения усугубились в 7 раз. И ты зробыло це разом.
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23.06.2020 16:28 Відповісти
Посилання про сім разів, або балабол!
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23.06.2020 16:34 Відповісти
Тогда ты скажи, если "балабол" не ответит - во сколько раз при твоём Зелемойском уменьшилась добыча янтаря и вырубка леса? За что-то же ты его ценишь, как Президента и Верховного главнокомандующего.
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23.06.2020 16:43 Відповісти
https://lmgtfy.com/?q=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%B2+7+%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Специально для тебя
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23.06.2020 16:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gtVy1otwD_0 і осьо тібє чуть-чуть
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23.06.2020 16:59 Відповісти
Нууу, тогда они БПП были, им не положено было
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23.06.2020 16:30 Відповісти
А вы где были когда у вас из под носа леса увозили?
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23.06.2020 16:34 Відповісти
Фракция ес требует от власти срочно их пропиарить
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23.06.2020 16:35 Відповісти
Мабуть там-же і були - бурштин мили та ліс вирубали ..
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23.06.2020 17:20 Відповісти
Дэбилы пиарщики!
Уже считается размер ущерба!
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23.06.2020 16:26 Відповісти
Вовік, хто наживається на війні?
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23.06.2020 16:27 Відповісти
Хто?
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23.06.2020 16:28 Відповісти
Дірєктар ліпєцкай фабрікі шакаладних іздєлій знає хто
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23.06.2020 16:29 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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23.06.2020 16:44 Відповісти
Интересно, долго провисит твой комментарий в этой теме?
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23.06.2020 16:29 Відповісти
Фрікція ЄС може тільки благати.. Вимагають сильні!!
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23.06.2020 16:27 Відповісти
все бабки зиленые ********
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23.06.2020 16:27 Відповісти
От Порошенко... Як квапиться, як квапиться зайняти нішу рятівника - спасителя... Навіть саму Юлю випередив...
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23.06.2020 16:27 Відповісти
Взагалі то повінь ще не закінчилась, може треба щось зробити для попередження прориву дамб?
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23.06.2020 16:28 Відповісти
так і допоможіть,благо грошей у пєці кури не клюють
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23.06.2020 16:29 Відповісти
Зебка, так это Порошенко украл в 2019 году 300 Миллиардов Гривен?
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23.06.2020 16:46 Відповісти
То нехай виділяють місцеві бюджети, коли до різних лісорубів і бурштинокопачів залізуть в кишеню - може в наступний раз зникне бажання так нівечити природу.
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23.06.2020 16:29 Відповісти
Судя по каментам, лучше вместо помощи туда видосик запилят. За помощь нарид спасибо не скажет, а видосик заметно дешевле.
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23.06.2020 16:29 Відповісти
Они требуют ? А кто они ?
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23.06.2020 16:30 Відповісти
третья по численности фракция украинского парламента
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23.06.2020 16:39 Відповісти
))))
Аж 25 воров)))
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23.06.2020 16:44 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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23.06.2020 16:47 Відповісти
Выделить средства из дохода по продаже леса. Кто продавал, тот пусть и платит.
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23.06.2020 16:30 Відповісти
Фракция "ЕС" требует от Кабмина немедленно выделить средства на борьбу с последствиями паводка в западных областях Украины - Цензор.НЕТ 1679
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23.06.2020 16:30 Відповісти
Так правильна вимога.
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23.06.2020 16:31 Відповісти
Якщо вимає фракція Порошенка, то, точно, не дадуть. У них такий зелений принцип не піддаватися вимогам Пороха.
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23.06.2020 16:33 Відповісти
Кто лес в Карпатах вырубал,тот пусть и даёт.Бюджет не резиновый.Каждый год бывают наводнения там.Пусть страхуют имущество,залесяют горы,укрепляют дамбы заранее местные власти.В Украине война.бюджет не резиновый!
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23.06.2020 16:35 Відповісти
Так він помер.
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23.06.2020 16:37 Відповісти
Да им каждый раз выделяют на укрепления берегов и на ликвидацию последствий паводков, только как делается это берегоукрепление (и делается ли вообще).
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23.06.2020 16:38 Відповісти
Там справа зовсім не в лісі, там пісок і гравій добувають чим пришвидчують течію.
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23.06.2020 16:40 Відповісти
Власть допустила очередной кризис©
Ну да, обратились в небесную канцелярию, чтобы те устроили дожди))))
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23.06.2020 16:37 Відповісти
хто наживается на паводках?
чому від вибухів газу гибнуть нащі громадяни?
хто продав захистні маски?
як ви серите?
чому після кінця епохи бідності закінчились усі гроші?
хто малював вам бюджет?
хотіли бі ви взяти участь у експерименті та прожити місяц на зарплату котра вже "небідність"
чому нові обличча так схожі на стари пики поплічників януковича?
скільки ще бюджетних коштів ви маєте злити коломойському?
чому ви нівелювали закон про імпічмент, чого ви боїтесь?
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23.06.2020 16:37 Відповісти
Прошёл дождь.
Партия песиков требует прекратить это безобразие, а-то оно само прекратится.
Главное гавкнуть...
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23.06.2020 16:38 Відповісти
Ну и комментарии. Жители востока сими виноваты, звали путина. Жители запада, сами виноваты вырубили лес. Единство нации на лицо.
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23.06.2020 16:38 Відповісти
Це меми, не так сильно тут ліс рубають, та й не всі мешканці сходу кликали московитів.
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23.06.2020 16:41 Відповісти
где были
когда засоряли обводные стоки мусором
не поддерживались стоки и прочее
все застроили без учёта чп
теперь жалуетесь
как львов с мусором
ни в одном городе нет генерального плана
в г.сумы на месте планируемого стадиона на заливной ул
построили жилой дом круто
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23.06.2020 16:47 Відповісти
Петя, пожертвуй денег
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23.06.2020 16:50 Відповісти
Фракція "ЄС" вимагає від Кабміну негайно виділити кошти на боротьбу з наслідками повені в західних областях України - Цензор.НЕТ 2850
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23.06.2020 16:57 Відповісти
у вас требовалка не полрасла - 8%)))))
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23.06.2020 17:01 Відповісти
Как уже надоели все эти ЕС, ОПЗЖ, ЗЕ, красные, зелёные, голубые, как вы все надоели!!!!!
Одни требуют регулярно что то от других. А потом ********. Как вы все надоели!!!
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23.06.2020 17:03 Відповісти
коли введуть тест на громадянство, яким надається право голосу (обирати і бути обраним) - нині, вважай, ти його не здав.
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23.06.2020 17:06 Відповісти
Ложил я х@р на всякие тесты. Ты сам не понял в какую категорию громадян попал своим измышлением.
Из-за таких 73% на нас смотрят и ржут.
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23.06.2020 18:10 Відповісти
Хто ліс вирізав і продав нехай з своїх прибутків і допоможе лісорубам.
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23.06.2020 17:59 Відповісти
Взагалі-то "ллє як з відра"..
ТОбто "ліквідовувати наслідки" просто зарано..

Але піарщики Пєті вже волають -"ЗЕ,П...ЄЦ,ДАвай бабло!!! ))
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23.06.2020 18:06 Відповісти
А хто такі люди із Західної України для "слуг"? Це захисники держави зі зброєю в руках, це платники податків і заробітчани, які приносили в Україну щорічно до 12 млрд.доларів США. То ж обійдуться. А от даунбасята, батьки яких вбивають батьків із тієї частини, та іншої частини України мають право займати місце сиріт українців у вишах на держбюджеті без екзаменів і безкоштовно. Ці для нової влади цінність.
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23.06.2020 18:23 Відповісти
Берите пецю за ноги и трусите как грушу, он вам забашляет.
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23.06.2020 18:58 Відповісти
Во фракции ""Слуг народа" наверное сидят одни воры и болваны, раз они так легковерно готовы отдать местным ворюгам в регионы миллионы грн из бюджета!!! вы сначала притяните к ответу виновных за не подготовку к пропуску ежегодного паводка, на местах! Затем узнайте использовали ли они свои финансы и материальные резервы!! И может быть потом... Может быть потом дать им немного денег для поддержки штанов, в самых опасных местах!! А так пусть крутится местная власть на местах!! Не хрен яйца отсиживать в чиновничьих креслах!! Кто не способен.. вон на хрен!!! Иначе вы через месяц всю Украину оставитеь без госрезервов!! А чем коронавирус будете встречать и побеждать в сентябре -декабре!! лозунгами рабиновича, медведчука и прочей пророссийской швали!!! Осенью вам уже не удасться так легко оболванить народ Украины!!! Не будет денег- Ждите протестов!!!
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23.06.2020 19:26 Відповісти
 
 