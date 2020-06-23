Начальник ДСР Нацполіції Марчук про перестрілку в Броварах: Не було жодної інформації про те, що готується збройне протистояння. Це сталося спонтанно
Оперативні співробітники Департаменту стратегічних розслідувань знали про конфлікт між перевізниками в Броварах, але запобігти перестрілці не могли, оскільки збройне протистояння заздалегідь злочинними групами не планувалося.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Руслан Марчук.
"На жаль, ми не можемо розуміти все, що відбувається і не можемо перехоплювати всю інформацію. Частина якоїсь інформації у оперативників була. Знали про конфлікт. Але не розуміли способи його розвитку, - зазначив він. - Не було ніякої інформації про те, що готується збройне протистояння. Це сталося спонтанно. Очевидно, на переговорах щось пішло не так і вони перейшли в активну фазу".
Він також підкреслив, що багатьом конфліктним ситуаціям запобігти таки вдається. "Практично щодня ми перехоплюємо інформацію про протистояння кримінальних угруповань, які ділять сфери впливу в регіонах України, і відповідно реагуємо".
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах. Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
З повним текстом інтерв'ю начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслана Марчука: "Зараз частина злодіїв у законі готуються до виїзду з країни" можна ознайомитись тут.
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шо он заливает?
Откуда вы знаете что не планировалось?
Они у вас разрешение спрашивали или они под вами ходят а вы не разрешали? Откуда тогда оружие? До хованки сбегали?!!!!
В Киеве разоблачили группировку пророссийских провокаторов, которые призывали к разделу Украины и образованию в ряде ее регионов псевдореспублик вроде террористических "Л/ДНР".
Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины, уточнив, что один из злоумышленников имеет российский паспорт.
В частности, деятельность пропагандистской сети была направлена на съемку и распространение в интернете сепаратистских материалов. Кроме того, она способствовала разжиганию межнациональной розни."Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах. Инициированная СБУ экспертиза показала, что отснятые видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.
Больше тут: https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/sbu-razoblachila-v-kieve-prorossijskih-provokatorov-prizyivavshih-k-razdelu-ukrainyi.htm
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А вообще гнусно наделать дебильных воровских законов и заставлять людей им следовать.