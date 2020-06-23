Начальник ДСР Нацполіції Марчук про перестрілку в Броварах: Не було жодної інформації про те, що готується збройне протистояння. Це сталося спонтанно

Оперативні співробітники Департаменту стратегічних розслідувань знали про конфлікт між перевізниками в Броварах, але запобігти перестрілці не могли, оскільки збройне протистояння заздалегідь злочинними групами не планувалося.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Руслан Марчук.

"На жаль, ми не можемо розуміти все, що відбувається і не можемо перехоплювати всю інформацію. Частина якоїсь інформації у оперативників була. Знали про конфлікт. Але не розуміли способи його розвитку, - зазначив він. - Не було ніякої інформації про те, що готується збройне протистояння. Це сталося спонтанно. Очевидно, на переговорах щось пішло не так і вони перейшли в активну фазу".

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Він також підкреслив, що багатьом конфліктним ситуаціям запобігти таки вдається. "Практично щодня ми перехоплюємо інформацію про протистояння кримінальних угруповань, які ділять сфери впливу в регіонах України, і відповідно реагуємо".

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах. Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

З повним текстом інтерв'ю начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслана Марчука: "Зараз частина злодіїв у законі готуються до виїзду з країни" можна ознайомитись тут.