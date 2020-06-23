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Начальник ДСР Нацполіції Марчук про перестрілку в Броварах: Не було жодної інформації про те, що готується збройне протистояння. Це сталося спонтанно

Начальник ДСР Нацполіції Марчук про перестрілку в Броварах: Не було жодної інформації про те, що готується збройне протистояння. Це сталося спонтанно

Оперативні співробітники Департаменту стратегічних розслідувань знали про конфлікт між перевізниками в Броварах, але запобігти перестрілці не могли, оскільки збройне протистояння заздалегідь злочинними групами не планувалося.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Руслан Марчук.

"На жаль, ми не можемо розуміти все, що відбувається і не можемо перехоплювати всю інформацію. Частина якоїсь інформації у оперативників була. Знали про конфлікт. Але не розуміли способи його розвитку, - зазначив він. - Не було ніякої інформації про те, що готується збройне протистояння. Це сталося спонтанно. Очевидно, на переговорах щось пішло не так і вони перейшли в активну фазу".

Читайте також: Кожен злодій у законі має певний вплив у тому чи іншому регіоні. Буває, що і в кількох, - Марчук

Він також підкреслив, що багатьом конфліктним ситуаціям запобігти таки вдається. "Практично щодня ми перехоплюємо інформацію про протистояння кримінальних угруповань, які ділять сфери впливу в регіонах України, і відповідно реагуємо".

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах. Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

З повним текстом інтерв'ю начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслана Марчука: "Зараз частина злодіїв у законі готуються до виїзду з країни" можна ознайомитись тут.

Автор: 

Бровари (280) Нацполіція (15173) стрілянина (1781) Марчук Руслан (6)


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Топ коментарі
+4
совершенно спонтанно собралась толпа народа, спонтанно они взяли от куда-то кучу калашей и психанув поехали разбираться..
шо он заливает?
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23.06.2020 16:32
+4
О намерении устроить перестрелку пожалуйста предупреждайте за два дня, письменно, в трё экземплярах
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23.06.2020 16:34
+3
Количній заступник Авакова, Чеботарь, який досі незаконно має кабінет в будівлі МВС, організував цю бійню і привіз тітушок, щоб перерозподілити на свою маршруточну фірму пасажирський потік! Авакова потрібно знімати і саджати, а Чеботаря саджати і вже давно, ще після відео про рюкзаки!
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23.06.2020 16:36
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Количній заступник Авакова, Чеботарь, який досі незаконно має кабінет в будівлі МВС, організував цю бійню і привіз тітушок, щоб перерозподілити на свою маршруточну фірму пасажирський потік! Авакова потрібно знімати і саджати, а Чеботаря саджати і вже давно, ще після відео про рюкзаки!
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23.06.2020 16:36 Відповісти
совершенно спонтанно собралась толпа народа, спонтанно они взяли от куда-то кучу калашей и психанув поехали разбираться..
шо он заливает?
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23.06.2020 16:32 Відповісти
О намерении устроить перестрелку пожалуйста предупреждайте за два дня, письменно, в трё экземплярах
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23.06.2020 16:34 Відповісти
Ой ржу не могу.......
Откуда вы знаете что не планировалось?
Они у вас разрешение спрашивали или они под вами ходят а вы не разрешали? Откуда тогда оружие? До хованки сбегали?!!!!
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23.06.2020 16:34 Відповісти
СБУ разоблачила в Киеве пророссийских провокаторов, призывавших к разделу Украины

В Киеве разоблачили группировку пророссийских провокаторов, которые призывали к разделу Украины и образованию в ряде ее регионов псевдореспублик вроде террористических "Л/ДНР".
Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины, уточнив, что один из злоумышленников имеет российский паспорт.
В частности, деятельность пропагандистской сети была направлена на съемку и распространение в интернете сепаратистских материалов. Кроме того, она способствовала разжиганию межнациональной розни."Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах. Инициированная СБУ экспертиза показала, что отснятые видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.

Больше тут: https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/sbu-razoblachila-v-kieve-prorossijskih-provokatorov-prizyivavshih-k-razdelu-ukrainyi.htm
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23.06.2020 16:34 Відповісти
Не позвали зеленого рєшалу. Он бы усё порешал.
.
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А вообще гнусно наделать дебильных воровских законов и заставлять людей им следовать.
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23.06.2020 16:34 Відповісти
Лжешь, ментяра, все вы знали.
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23.06.2020 16:43 Відповісти
Це їх рівень. У старих, таких ненависних мусарів, жодна плять без відома під забором не гадила, а не те, що розборки у центрі міста влаштовувала. Маємо "нових" фахівців, звикайте, за реформи потрібно платити!
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23.06.2020 16:46 Відповісти
Шел с помпой, споткнулся, выстрел и так 10 раз.
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23.06.2020 16:52 Відповісти
а как же жалобы жильцов домов накануне про скопление неизвестных людей спортивной внешности??????????????
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23.06.2020 16:56 Відповісти
Просто встретились на районе
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23.06.2020 16:56 Відповісти
во заліваєт!!
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23.06.2020 17:08 Відповісти
Не було ніякої інформації про те, що готується збройне протистояння. Це сталося спонтанно. Це нагадує пісню Аркадія Сєверного "Я тебе шубы воровал! Ой, а я ж не знала...
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23.06.2020 19:20 Відповісти
 
 