Незадоволені виборці Зеленського переходять до проросійських сил, - голова КМІС Паніотто
Зниження рейтингу президента Володимира Зеленського призводить до того, що голоси його виборців переходять до проросійських ОПЗЖ або партії Шарія.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, передає Цензор.НЕТ.
"Зменшення рейтингу Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не "Голосу" чи Порошенкові. Все, що він втрачає, отримує, наприклад, партія Шарія, яка зараз суттєво підвищила свій рейтинг, і вона, за нашими даними, на межі проходження у Верховну Раду. І партія Медведчука теж збільшила свій відносний рейтинг, і теж за рахунок "слуг"", - розповів соціолог.
На його думку, ті 26%, які розчарувалися в нинішньому президенті, стали переважно виборцями співголови фракції партії "Опозиційна платформа - За життя". Вони незадоволені курсом на Європейський Союз.
"Звичайно, владу треба критикувати, і ці "червоні лінії", про які всі говорять, окреслювати, але, на мій погляд, це більш робиться до компромісної фігури Зеленського, ніж до сірих проросійських сил. Ці політичні зусилля непропорційно розподілені", - додав Паніотто.
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Я мабуть вже не буду голосувати за Порошенко з поплічниками (особливо южаніну) з огляду, що вони підтримують короновірусну істерію. І мені неважливо - чому вони її підтримують. Чи дурні, чи підлі - все одно погано.
Так за другого пустозвона підеш на виборчу дільницю підпис ставити.
Он не мой президент , и похоже - моим уже и не станет . Для того ему нужно проводить внешнюю политику прежнего президента , а во внутренней - вернуться к лозунгу - армия , мова вира . Но я понимаю что это нереально .
Митенг петушариев, в 100 подставок под кокошники, и сразу рейтинг попер у "социологов"
Бо якщо ти виїхав, то пішов НаХ з порадами як жити.
ні.
А власна думка якогось паніотто..
-лише власна думка.
"Разочаровавшиеся избиратели" Зеленского, те, что из ВОЕННЫХ, на передовой - тоже переходят к ЖОПникам и Шариковому?
А она такой была хоть раз после распада СССР???
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Вы что не понимаете куда вас поведет партия Бойко, Мертветчука, Рабиновича,Шария?
Только они не такие тупые ,как Зе, и всё сделают "комар носа не подточит"...
Не успеете оглянуться,окажетесь опять под ПарашкоЙ... Одна надежда - она загнётся раньше!
Народ! Осторожно. Там не ваш класс!
Бойко основатель всех схем по перекачке газа с огромной пользой для себя. А "вышки Бойко".?? Сколько можно танцевать на граблях ?
Один раз повезло Украине с Президентом (Порошенко) и то повелись на фейки ваты и дебилов!
Повысился.
А рейтинг Пе равен первому туру - 14%.