Незадоволені виборці Зеленського переходять до проросійських сил, - голова КМІС Паніотто

Зниження рейтингу президента Володимира Зеленського призводить до того, що голоси його виборців переходять до проросійських ОПЗЖ або партії Шарія.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, передає Цензор.НЕТ.

"Зменшення рейтингу Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не "Голосу" чи Порошенкові. Все, що він втрачає, отримує, наприклад, партія Шарія, яка зараз суттєво підвищила свій рейтинг, і вона, за нашими даними, на межі проходження у Верховну Раду. І партія Медведчука теж збільшила свій відносний рейтинг, і теж за рахунок "слуг"", - розповів соціолог.

На його думку, ті 26%, які розчарувалися в нинішньому президенті, стали переважно виборцями співголови фракції партії "Опозиційна платформа - За життя". Вони незадоволені курсом на Європейський Союз.

"Звичайно, владу треба критикувати, і ці "червоні лінії", про які всі говорять, окреслювати, але, на мій погляд, це більш робиться до компромісної фігури Зеленського, ніж до сірих проросійських сил. Ці політичні зусилля непропорційно розподілені", - додав Паніотто.

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