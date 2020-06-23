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Незадоволені виборці Зеленського переходять до проросійських сил, - голова КМІС Паніотто

Незадоволені виборці Зеленського переходять до проросійських сил, - голова КМІС Паніотто

Зниження рейтингу президента Володимира Зеленського призводить до того, що голоси його виборців переходять до проросійських ОПЗЖ або партії Шарія.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, передає Цензор.НЕТ.

"Зменшення рейтингу Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не "Голосу" чи Порошенкові. Все, що він втрачає, отримує, наприклад, партія Шарія, яка зараз суттєво підвищила свій рейтинг, і вона, за нашими даними, на межі проходження у Верховну Раду. І партія Медведчука теж збільшила свій відносний рейтинг, і теж за рахунок "слуг"", - розповів соціолог.

На його думку, ті 26%, які розчарувалися в нинішньому президенті, стали переважно виборцями співголови фракції партії "Опозиційна платформа - За життя". Вони незадоволені курсом на Європейський Союз.

"Звичайно, владу треба критикувати, і ці "червоні лінії", про які всі говорять, окреслювати, але, на мій погляд, це більш робиться до компромісної фігури Зеленського, ніж до сірих проросійських сил. Ці політичні зусилля непропорційно розподілені", - додав Паніотто.

Читайте також: Бідність за три роки впала і повернулася на довоєнний рівень - 10%. Але українці вважають, що все погіршилося, - гендиректор КМІС Паніотто

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) КМІС (334) Шарій Анатолій (227) Паніотто Володимир (11) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+48
Недовольные избиратели Зеленского переходят к пророссийским силам, - глава КМИС Паниотто - Цензор.НЕТ 1936
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23.06.2020 16:39
+46
Недовольные избиратели Зеленского переходят к пророссийским силам, - глава КМИС Паниотто - Цензор.НЕТ 8140
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23.06.2020 16:40
+37
Да потому что основная масса избирателей Зебила, это малоросы и манкурты...
Никуда они не уходят, к сожалению они остаются!
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23.06.2020 16:39
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Это, как надо было пороху за 5 лет достать народ, что народ не думая проголосовал за того у кого не было программы, партии и он всячески уходил от вопросов почти ничего не обещая.
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23.06.2020 17:09 Відповісти
Ога. Порох виноват, что ты ватный мудак.
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23.06.2020 17:28 Відповісти
менше треба було дивитися квартальних програм та каналів олігархів. але ж там прикольно і правду кажуть що вальцман все покрав (до сих пір шукають вкрадене). Насправді: гривня впала - раз, євробляхи заборонили - два. Не відсторонили зі служби тих, хто погано охороняв склади - три. Прокурор беззубий і сбу ялове - чотири. І ніяких судів над брехнею (бо до сіх пор не доказано) про наживання на крові. То зараз нічого не виправляється, а все лише гірше.
Я мабуть вже не буду голосувати за Порошенко з поплічниками (особливо южаніну) з огляду, що вони підтримують короновірусну істерію. І мені неважливо - чому вони її підтримують. Чи дурні, чи підлі - все одно погано.
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23.06.2020 17:33 Відповісти
Я мабуть вже не буду голосувати ...
Так за другого пустозвона підеш на виборчу дільницю підпис ставити.
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23.06.2020 17:55 Відповісти
Кстати, в этом есть немалая заслуга порохоботов. Своей круглосуточной критикой ЗЕ и зрадами они отгоняют совковый лохократ не к их сывочолому гетьману а к Мертвечуку и Шмарию
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23.06.2020 17:10 Відповісти
Для НАС порохоботов , совковый лохторат Зе , такие же враги как и адепты ЗАЖОПА и петушаря . . Думаешь мы не понимаем чей в натуре этот лохторат . ? Рузькомирское быдло проголосовало за клоуна лишь для того , шоб не дать Порошенку шанса . Сейчас они уходят от Зе назад к рыговским недобиткам . Всего лишь . Это случилось бы в любом случае , и порохоботы тут не при чём .
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23.06.2020 17:24 Відповісти
Еще как при чем. Только вы этого не хотите понять.
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23.06.2020 17:28 Відповісти
Что я должен понять ? Я должен признать в Зюзе проукраинского президента ? Увы , НЕ МОГУ ,, хотел бы но не могу ! .
Он не мой президент , и похоже - моим уже и не станет . Для того ему нужно проводить внешнюю политику прежнего президента , а во внутренней - вернуться к лозунгу - армия , мова вира . Но я понимаю что это нереально .
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23.06.2020 17:43 Відповісти
Порохоботам треба думати, як не зашкодити зеленим, які не тільки не кращі за ригів, а ще гірші? Ті не ховають своїх поглядів, а зелені - такі самі антиукраїнці, але прикриваються патріотичними размовами. Вони так само ненавидять українську мову, незалежну церкву. Так само зацікавлені в стосунках з рашкою. Але дурять легковажних за рахунок безсоромної брехні.
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24.06.2020 04:42 Відповісти
совковий лохторат ніколи проукраїнським не буде, марна справа їх агітувати словами. Їх завжди агітував за нас, за Україну, агітує і буде агітувати холодильник.
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23.06.2020 20:32 Відповісти
А откуда же взялись эти фантастические 73%, это вся быдлота (рашисты, совок, хохлы) собралась, чтобы не допустить к власти здоровые проукраинские силы, и теперь пришло время зе определиться, с кем он, игра окончена, ничего страшного не произолло, если зе сбросит с себя весь этот хлам и обьединится с проукраинской, не запачканой перспективной партией "Голос", то это гарантия беспроигрышной победы.
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23.06.2020 17:10 Відповісти
Ви так вірите в патріотизм зе? Я б не надіявся навіть на десяту частину того патріотизму. Он вам нічего нє должєн. Це було сказано в ще в перші дні його президенства. Перевиховати людину, що насміхалася над українцями в своїх виступах можна лише коли та людина позбавиться всього. і саме тими, для кого він виступав. А це москальня і її пята колона.
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23.06.2020 17:38 Відповісти
ТАК! всё бросаю и бегу голосовать за шамрая в опзж, ДА ! ТОЛЬКО хотелось бы узнать, а сколько мядведчук отстегнул ЗА такой рейтинг дяректору с кмиса!?.
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23.06.2020 17:12 Відповісти
ти прикалуєшся. а треба реально подумать про те, що 73%мозглі так і роблять.
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23.06.2020 17:57 Відповісти
Зебил - личинка колорада)
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23.06.2020 17:12 Відповісти
Люди без мозгов проголосуют за что угодно. Совсем неудивительно.
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23.06.2020 17:15 Відповісти
А как синхронно козломорды работают. И не разу не полевно)
Митенг петушариев, в 100 подставок под кокошники, и сразу рейтинг попер у "социологов"
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23.06.2020 17:15 Відповісти
Сколько помню этого Паниото , всегда для патриотических сил он писал апокалиптические сценарии ,, а рыгам предрекал успех . Только в реале всё происходит наоборот . Его цифрам верить - себя не уважать . .
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23.06.2020 17:31 Відповісти
Незадоволені виборці Зеленського переходять до проросійських сил, - глава КМІС Паніотто - Цензор.НЕТ 7316
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23.06.2020 17:19 Відповісти
А Зелинский - это типа проукраинские силы?? ))
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23.06.2020 17:26 Відповісти
А что мы хотим, если 70% новостных программ и политшоу под Медведчуком?
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23.06.2020 17:27 Відповісти
Прям очень неожиданно, что избиратели ЗЕ оказались ватниками колаборантами.
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23.06.2020 17:27 Відповісти
Совкова вата вибирала партійного ідеолога кравчука.який зразу здав ядерну зброю і флот росії, парторга кучму---великого товариша росіх, дважди зека яника який камазами вивозив долари з україни, настоящого клоуна і україноненависника, а тепер будуть вибирати Відкритих ворогів України. То які можуть бути успіхи і покращення в цього дебільного "розумного" народу. Будете вічно їсти своє лайно. Бо розумні,роботящі,думаючі виїдуть в Європу і США,а залишаться тільки раби і дурні.
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23.06.2020 17:28 Відповісти
То ти раб чи дурень ?

Бо якщо ти виїхав, то пішов НаХ з порадами як жити.
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23.06.2020 18:01 Відповісти
Интересно,электорат шария как будет называться-"халявщики"или "партнеры" (вспомнилась реклама МММ с незабвенным Леней Голубковым).Да, но а про Зе всем,кто не претворялся все было давно понятно,любителям русского"мира" он был нужен ,чтобы снести Пороха ,т.к у ОПЗЖдистов могло не получиться.Теперь,когда Земавр свое дело сделал,он может уходить осталось заглянуть в глаз путена и заручиться гарантиями безопасности эвакуации(бабло в оффшоре,выполнить последнее задание -посадить Пороха и на виллу в Италию).Все просто ,как **ем по роялю!Але ж...бувають несподiванки...
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23.06.2020 17:37 Відповісти
Було опитування ?
ні.
А власна думка якогось паніотто..
-лише власна думка.
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23.06.2020 18:03 Відповісти
Досвід історії вже показав що для українців найстрашніші отакі проросійські вовки які ховаються в овечі шкури. Колись ще були більшовики, які попервах загравали з українцями, теер - Слуга народу. Якби в громадянській війні в Росії перемогли білі то незалежна Україна повстала би набагато раніше... Так само і сьогодні не бачу нічого поганого що Слуги втратять більшість за рахунок перетікання електорату до проросійських сил. Тоді "слугам" доведеться створювати коаліцію з шаріковим та ОПЗЖ і остаточно викрити своє лице проросійської сили.
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23.06.2020 18:04 Відповісти
Та досить нас лякати, вата в Україні вже 15 років у меншості. І нічого такого не відбулось, щоб "друзів росії" стало хоча б трохи більше. Навпаки, їх стає все менше і менше. Проблема існує зовсім в іншій площині - перманентній брехливій агітації олігархічних ЗМІ на будь-яких виборах, які дезорієнтують людей і ********** патріотичні сили, і перманентному суттєвому фальшуванні самих виборів, причому у цьому злочині також перманентно приймають участь і держслужбовці, і кривоохоронці, і так знані "політологи" та "соціологи", які всі без виключення фінансуються тими ж олігархами і нескінченно брешуть. Я не бачу, як змінити ситуацію, окрім справжньої національної революції, яку можна зробити і десятью відсотками громадян, не чекаючи (та це й неможливо), коли більшість прозріє.
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23.06.2020 18:06 Відповісти
Господа украинские избиратели! Вадька Рабинович (За Ж-ОПУ) - наш президент! Голосуйте за него на досрочных президентских выборах!
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23.06.2020 18:25 Відповісти
Но он не наш президент. Как быть, голосовать за вашего? Парадокс, мы не можем голосовать за преза чужой страны.
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23.06.2020 18:57 Відповісти
Навряд українці проголосують за облізлого.
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23.06.2020 21:55 Відповісти
Попрошу уточнить:
"Разочаровавшиеся избиратели" Зеленского, те, что из ВОЕННЫХ, на передовой - тоже переходят к ЖОПникам и Шариковому?
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23.06.2020 18:29 Відповісти
К пророссийским силам это куда - опять к зеленскому?
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23.06.2020 18:32 Відповісти
Полнейший бред. За зелю проголосовало много патриотов по разным причинам, и что, они теперь будут голосовать за ОПЗЖ и Пе...шарого? Молодежь в большей массе просто по приколу и из за возраста Зе. Теперь они побегут голосовать за старых перд...нов?
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23.06.2020 18:34 Відповісти
да, тоже думаю, что старик Паниотто что-то недопонимает. часть дураков побежит, часть - нет.
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24.06.2020 12:55 Відповісти
вот и приближаеться конец спектакля о свободной и процветающей Украине - и не говорите потом, что вас не предупреждали, что ваши мысли тут ничего не даст, есликаждый извас не спасёт 5-8 заблудившиися душ, то и Украину не спасёте, увы.
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23.06.2020 18:57 Відповісти
свободной и процветающей Украине

А она такой была хоть раз после распада СССР???
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24.06.2020 15:39 Відповісти
Може хтось бажає поміняти своє житло на Донбас?
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23.06.2020 19:30 Відповісти
Пусть голосуют хоть за черта лысого.
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23.06.2020 19:34 Відповісти
А че не к ПЕСу??
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23.06.2020 20:08 Відповісти
опять наш мудрый нарИд сделал мудрый выбор)))) на зло ес вступим в гулаг))) хохлы, что с них взять
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23.06.2020 22:05 Відповісти
БРЕД! Украинские избиратели с самими собой.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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23.06.2020 23:36 Відповісти
А я уже сомневаюсь в "украинцах"!!! Вот когда ретинг ОПЖЗ опустится ниже плинтуса ....тогда...
Вы что не понимаете куда вас поведет партия Бойко, Мертветчука, Рабиновича,Шария?
Только они не такие тупые ,как Зе, и всё сделают "комар носа не подточит"...
Не успеете оглянуться,окажетесь опять под ПарашкоЙ... Одна надежда - она загнётся раньше!
Народ! Осторожно. Там не ваш класс!
Бойко основатель всех схем по перекачке газа с огромной пользой для себя. А "вышки Бойко".?? Сколько можно танцевать на граблях ?
Один раз повезло Украине с Президентом (Порошенко) и то повелись на фейки ваты и дебилов!
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24.06.2020 05:42 Відповісти
Рейтинг Зе за год не снизился, как был 30% в первом туре, так стал 34% терерь.
Повысился.
А рейтинг Пе равен первому туру - 14%.
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24.06.2020 07:14 Відповісти
как по мне откровенная манипуляция от этого Паниото. ну да пару % откровенных совков пойдут снова за мертвечуком или его верным шлюхарием, но только пару %, а не все. многих обманул телевизор, платные блогеры, борцуны с коррупцией (один только Бигус сколько беды наделал ради пары тысяч долларов гонорара), разного рода "националисты" и "псевдоволонтеры". да они начнут дробиться между кошулинскими, смешками, ляшками, за голос, который осип, к Гетьману тоже вернутся некоторые прозревшие и опомнившиеся. Плохо то что совки кучкуются под одними знаменами, а у нас как всегда будет 100500 кандидатов проевропейский и проукраинских и все друг друга жарить буду пожоще ватников
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24.06.2020 14:29 Відповісти
паниотто, ты бреши, но не забрехивайся, антибиотик...
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24.06.2020 15:34 Відповісти
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