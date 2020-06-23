Денісова в КС щодо закону про люстрацію: Політичні принципи не можуть бути підставою для люстрації
Уповноважений Верховної Ради Людмила Денісова в Конституційному суді України на слуханні справи про конституційність закону "Про очищення влади" вказала на низку неконституційних, на її думку, положень закону про люстрацію.
Уповноважена Верховної Ради виступила в КС як залучений учасник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Політичні принципи не можуть бути використані як підстава (для люстрації)", - сказала Денісова, озвучуючи свою позицію щодо конституційних клопотань.
За її словами, необхідно розмежовувати в люстрації юридичну та політичну відповідальність.
При цьому Денісова зазначила, що принципи презумпції невинуватості в законі про люстрацію від 2014 року не діють - "усе ґрунтується на факті зайняття посади".
Вона звернула увагу на те, що багато люстрованих звернулися до судів з вимогами сатисфакції, і суди стають на бік позивачів.
"Деякі суди призупиняють розгляд, чекають на рішення Конституційного суду", додала Денісова.
"Норма колективної відповідальності суперечить Конституції", - заявила омбудсмен, зазначивши, що порушено захист приватності під час проведення люстраційних процедур.
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фашизма,
рассовой ненависти,
антисеметизма,
убийства физических и умственных инвалидов и т.д. и т.п.
они что, тоже могут быть чиновниками и президентами ?
Украина удивительная страна !!!!!!!!!!!!!!
Тому звинувачуваних в убивствах українських патріотів відпускають на волю поодинці...
Термін «люстрація» (lustratio, piacula, piamenla, caerimoniae) в греко-римській міфології означав ритуали очищення від моральної скверни.
Что тебе, женщина, не ясно?!
Він не зпрацювався с ним, пішов значно раніше.
чехи заборонили комунякам посідати певні посади і професії
і подивіться на Чехію
2. Виконати за допомогою мусорів, прокуратури, судів,
3. Получити Майдан,
4. Скасувати закони,
5. "Простити та забути" тих хто приймав і виконував або спробувати "люстранути"
6. Знову вибрати і призначити тих саміх підорів в вр, суди, прокуратуру, мусарню.
7. Чекати Майдану(((
6.
тяжело обвинить в национализме,УКРАИНЦЫ БУДЬТЕ НЕМНОЖКО ЕВРЕЯМИ,ведь у вас больше еврейской крови чем ордынской.