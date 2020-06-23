Денісова в КС щодо закону про люстрацію: Політичні принципи не можуть бути підставою для люстрації

Уповноважений Верховної Ради Людмила Денісова в Конституційному суді України на слуханні справи про конституційність закону "Про очищення влади" вказала на низку неконституційних, на її думку, положень закону про люстрацію.

Уповноважена Верховної Ради виступила в КС як залучений учасник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Політичні принципи не можуть бути використані як підстава (для люстрації)", - сказала Денісова, озвучуючи свою позицію щодо конституційних клопотань.

За її словами, необхідно розмежовувати в люстрації юридичну та політичну відповідальність.

При цьому Денісова зазначила, що принципи презумпції невинуватості в законі про люстрацію від 2014 року не діють - "усе ґрунтується на факті зайняття посади".

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Вона звернула увагу на те, що багато люстрованих звернулися до судів з вимогами сатисфакції, і суди стають на бік позивачів.

"Деякі суди призупиняють розгляд, чекають на рішення Конституційного суду", додала Денісова.

"Норма колективної відповідальності суперечить Конституції", - заявила омбудсмен, зазначивши, що порушено захист приватності під час проведення люстраційних процедур.