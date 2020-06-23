УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13223 відвідувача онлайн
Новини Люстрація
2 456 54

Денісова в КС щодо закону про люстрацію: Політичні принципи не можуть бути підставою для люстрації

Денісова в КС щодо закону про люстрацію: Політичні принципи не можуть бути підставою для люстрації

Уповноважений Верховної Ради Людмила Денісова в Конституційному суді України на слуханні справи про конституційність закону "Про очищення влади" вказала на низку неконституційних, на її думку, положень закону про люстрацію.

Уповноважена Верховної Ради виступила в КС як залучений учасник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Політичні принципи не можуть бути використані як підстава (для люстрації)", - сказала Денісова, озвучуючи свою позицію щодо конституційних клопотань.

За її словами, необхідно розмежовувати в люстрації юридичну та політичну відповідальність.

При цьому Денісова зазначила, що принципи презумпції невинуватості в законі про люстрацію від 2014 року не діють - "усе ґрунтується на факті зайняття посади".

Читайте також: Зеленський не сформулював свою позицію щодо закону про люстрацію, - представник президента в КС Веніславський

Вона звернула увагу на те, що багато люстрованих звернулися до судів з вимогами сатисфакції, і суди стають на бік позивачів.

"Деякі суди призупиняють розгляд, чекають на рішення Конституційного суду", додала Денісова.

"Норма колективної відповідальності суперечить Конституції", - заявила омбудсмен, зазначивши, що порушено захист приватності під час проведення люстраційних процедур.

Автор: 

Денісова Людмила (883) КС (1427) люстрація (273)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Демократія та політкоректність щодо ворогів та зрадників - це зайвий клопіт!
показати весь коментар
23.06.2020 16:59
+12
Люстрація (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. lustratio - очищення через жертвопринесенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] ) - заборона діячам високого рангу, які скомпрометували себе, впродовж певного часу або пожиттєво працювати на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 державній службі .

Термін «люстрація» (lustratio, piacula, piamenla, caerimoniae) в греко-римській міфології означав ритуали очищення від моральної скверни.

Что тебе, женщина, не ясно?!
показати весь коментар
23.06.2020 17:01
+11
А как же убирали комуняк из власти в странах восточной Европы, не по политическим принципам?
показати весь коментар
23.06.2020 17:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Демократія та політкоректність щодо ворогів та зрадників - це зайвий клопіт!
показати весь коментар
23.06.2020 16:59 Відповісти
Це не клопіт а свідома работа на ворога.
показати весь коментар
23.06.2020 17:41 Відповісти
Єта унилая русккая баба -протівь України.ДІнІсава я.
показати весь коментар
24.06.2020 04:17 Відповісти
Люстрация была правильная, и не за политические принципы, а за воровские понятия.
показати весь коментар
23.06.2020 17:00 Відповісти
и за воровские принципы тоже !!!
показати весь коментар
23.06.2020 17:02 Відповісти
не, та люстрация была не правильная. а какая правельнее сам теряюсь... то ли гильйотина, то ли виселица...
показати весь коментар
23.06.2020 17:57 Відповісти
просто верните даму на историческую родину...
показати весь коментар
23.06.2020 17:00 Відповісти
А сам та с родьєни пішіш лє?
показати весь коментар
24.06.2020 04:18 Відповісти
а смысл ее слов и работы? она так же замечала минюсту с платными камерами, что нарушение прав по имущественному признаку, но платные камеры и дальше строят, Малюскин хвастается, но так кто она и нужна ли она?
показати весь коментар
23.06.2020 17:00 Відповісти
а персонажи, которые исповедуют принципы:
фашизма,
рассовой ненависти,
антисеметизма,
убийства физических и умственных инвалидов и т.д. и т.п.

они что, тоже могут быть чиновниками и президентами ?

Украина удивительная страна !!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
23.06.2020 17:01 Відповісти
йа п тіко таких і бажав би!
показати весь коментар
23.06.2020 17:03 Відповісти
да... терпеть не могу расизм, негров, цыган и чуркабесоф.
показати весь коментар
23.06.2020 17:59 Відповісти
"Норма коллективной ответственности противоречит Конституции", - заявила омбудсмен, отметив также, что нарушена защита приватности при проведении люстрационные процедур Источник: https://censor.net/n3203851

Тому звинувачуваних в убивствах українських патріотів відпускають на волю поодинці...
показати весь коментар
23.06.2020 17:01 Відповісти
Люстрація (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. lustratio - очищення через жертвопринесенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] ) - заборона діячам високого рангу, які скомпрометували себе, впродовж певного часу або пожиттєво працювати на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 державній службі .

Термін «люстрація» (lustratio, piacula, piamenla, caerimoniae) в греко-римській міфології означав ритуали очищення від моральної скверни.

Что тебе, женщина, не ясно?!
показати весь коментар
23.06.2020 17:01 Відповісти
Ну, если уж мы поехали в Римскую Империю, то с люстрацией уже опоздали, и нужна другая римская традиция - децимация.
показати весь коментар
23.06.2020 17:10 Відповісти
блR! А хто закон про люстрацію писав??? Які невігласи??? Чому не пропустили через КС відразу той закон???
показати весь коментар
23.06.2020 17:01 Відповісти
хай краще розкаже, чому вже кілька разів міняли "всіх на всіх", а родичі полонених лежать під радою в протесті
показати весь коментар
23.06.2020 17:02 Відповісти
А как же убирали комуняк из власти в странах восточной Европы, не по политическим принципам?
показати весь коментар
23.06.2020 17:03 Відповісти
т.е в идеологии нацизма или коммунизма нет ниче плохого? Хай строят концлагеря?
показати весь коментар
23.06.2020 17:04 Відповісти
Денисова:"..политические принципы не могут служить поводом для люстрации".А если носители принципов призывают к уничтожению Украины , это может служить поводом что бы вздёрнуть их на ближайшем фонарном столбе ?
показати весь коментар
23.06.2020 17:04 Відповісти
от тра' було кінчати їх - люстрація як отого которазводчіка
показати весь коментар
23.06.2020 17:05 Відповісти
у вікно
показати весь коментар
23.06.2020 17:06 Відповісти
дєфєнєстрація
показати весь коментар
23.06.2020 17:07 Відповісти
Сразу вопрос - Измена Родине это политический принцип?
показати весь коментар
23.06.2020 17:13 Відповісти
Чому ви вважаєте, що вони їй зрадили? Більшість із них навпаки мають зірку Героя... Росії. Так що власній батьківщині вони служать справно. Просто у них і у нас різні батьківщини....
показати весь коментар
23.06.2020 17:17 Відповісти
Як этому и веду. Нужно изменять демографию.
показати весь коментар
23.06.2020 17:45 Відповісти
А хто вас змушував усіх звільнювати? Ви ідіоти, от вам і наслідки. Якщо бажаєш щось зробити, то ніколи нічого не заборонюй. Потрібно було Законом визначити тільки перелік посад, що підпадають під люстрацію, а далі, ці посади перейменувати і дати можливість тим, що їх обіймають бути призначеними на них, через перевірку на "поліграфі", а у разі небажання звільнення за власною заявою . Жодна з цих курв, на нього би просто не пішла.
показати весь коментар
23.06.2020 17:15 Відповісти
Всім порохоботам, хто повністю захищає і підтримує люстрацію, слід пам'ятати що під неї з тими ж самими аргументами підпадає і особисто Порошенко.
показати весь коментар
23.06.2020 17:16 Відповісти
ти чьїх?
показати весь коментар
23.06.2020 17:18 Відповісти
https://censor.net/user/466486 - пацак, хто ж він...
показати весь коментар
23.06.2020 17:28 Відповісти
Ні, бо виборні посади під неї не підпадають. Вважається, що довіра народу висловлена на виборах, вища за недовіру викладену у Законі. У америкосів так із імпічментом, якщо діючому Презу оголосять, а він виграє вибори, то усе...
показати весь коментар
23.06.2020 17:18 Відповісти
Не підпадає. Закон передбачає термін роботи не менше року в урядах з 2010 по 2014.
Він не зпрацювався с ним, пішов значно раніше.
показати весь коментар
23.06.2020 17:20 Відповісти
Обоснуй)
показати весь коментар
23.06.2020 17:27 Відповісти
скажіть цій тупоголовій кацапці, що саме політичні принципи були в основі люстрації в Чехії
чехи заборонили комунякам посідати певні посади і професії
і подивіться на Чехію
показати весь коментар
23.06.2020 17:17 Відповісти
И гитлеров после войны люстрировали. Нет шоб оставить Геббельса министром
показати весь коментар
23.06.2020 17:19 Відповісти
https://zn.ua/politics/sistema-i-rukovoditel-odno-celoe-shmygal-zayavil-o-svetloy-storone-avakova-358483_.html "Система и руководитель - одно целое" - Шмыгаль заявил о "светлой стороне" Авакова , я одного не пойму Аваков за Таёжный союз или за ЕС,государственная система гниёт изнутри...
показати весь коментар
23.06.2020 17:18 Відповісти
Ещё один чиновник высокого ранга Денисова заявила.. Политические принципы не могут быть основанием для люстрации
показати весь коментар
23.06.2020 17:20 Відповісти
1. Прийняти диктаторські закони януковоща
2. Виконати за допомогою мусорів, прокуратури, судів,
3. Получити Майдан,
4. Скасувати закони,
5. "Простити та забути" тих хто приймав і виконував або спробувати "люстранути"
6. Знову вибрати і призначити тих саміх підорів в вр, суди, прокуратуру, мусарню.
7. Чекати Майдану(((
6.
показати весь коментар
23.06.2020 17:26 Відповісти
Если чиновник угробил армию или спокойно наблюдал за разворовыванием Украины, и делал это из политических принципов, например, невероятная симпатия к раше, то ничего страшного, - сказала Денисова.
показати весь коментар
23.06.2020 17:28 Відповісти
Никто не запрещает украинцам на своей земле управлять своим государством
показати весь коментар
23.06.2020 17:30 Відповісти
Та только за диктаторские законы 16го декабря(вроде), ограничивающие в конституционных правах граждан уже повод к уголовке.
показати весь коментар
23.06.2020 17:29 Відповісти
А то как всех граждан под одну линейку норм, а их, 'голубых кровей' не дай бог даже пальцем в их сторону покажешь. Мрази.
показати весь коментар
23.06.2020 17:31 Відповісти
Никто не запрещает украинцам на своей земле управлять своим государством, создавайте общины и,чтобы украинцев не обвинили в национализме,Громаду можно обвинить,а вот равную общину с греками или евреями
тяжело обвинить в национализме,УКРАИНЦЫ БУДЬТЕ НЕМНОЖКО ЕВРЕЯМИ,ведь у вас больше еврейской крови чем ордынской.
показати весь коментар
23.06.2020 17:35 Відповісти
.Слуг народа (советские-русские народы это люди без своего государства,т к ссср развалилось) тоже можно поставить на место ведь у них осталась только столица ссср
показати весь коментар
23.06.2020 17:41 Відповісти
Государство,которое взяли за горло и хотят стереть с карты мира, не должно быть щепетильно в борьбе со своими врагами, в этом и есть высшая юридическая справедливость люстрации. Не должны быть допущены до власти в Украине те,которые хотят Украину, как страну уничтожить. Мы не должны быть для своего родного государства самоубийцами или больными на голову, как призывают малюски и прочая зеленая сволочь.
показати весь коментар
23.06.2020 18:09 Відповісти
Як зміняють свою позитцію. А вона не з Криму?
показати весь коментар
23.06.2020 18:16 Відповісти
Из Крыма, из Крыма.
показати весь коментар
23.06.2020 18:54 Відповісти
Даунбасята і крисчани чимто схожі. При першій нагоді будуть діяти на шкоду Україні. А як ще можна відсторонити від влади шкідників держави?
показати весь коментар
23.06.2020 20:27 Відповісти
обьясните кто-нибудь етой Денисовой ,что в Украине уже 6 лет идет война с империей зла россией и за такие слова,ее надо в трибунал, по законам военного времени
показати весь коментар
24.06.2020 01:27 Відповісти
эта тьотья льюда всё время напостое будет портить воздух и работу..(((
показати весь коментар
24.06.2020 15:02 Відповісти
 
 