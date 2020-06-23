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Новини Коронавірус і карантин
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Україна увійшла до списку країн "червоної зони" за рівнем захворюваності на COVID-19, - Держагентство розвитку туризму

Україна увійшла до списку країн

Станом на 22 червня Україна потрапила до списку країн "червоної зони", де показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Держагентства розвитку туризму.

"Україна потрапила в "червону зону", оскільки показник захворювання COVID-19 становить більше 40 випадків на добу на 100 тис. населення", - сказано в повідомленні.

Водночас Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються в "зеленій зоні".

Як повідомлялося, в Україні з 1 червня розпочався третій етап карантинних послаблень, з 5 червня дозволили роботу ресторанів у приміщеннях і внутрішні авіаперевезення, з 10 червня змогли почати роботу бази відпочинку, а з 15 червня - міжнародні авіаперевезення.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Держагентство розвитку туризму (47)


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Топ коментарі
+3
А Моника Зелински не при делах, значит?
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23.06.2020 17:12
+3
Головне - не крутись на пляшці, бо сідниці натреш.
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23.06.2020 17:15
+3
якщо загалом,то особливого змісту показник не має...
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23.06.2020 17:29
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Єто большое достижение, очень хорошее даже, бістрее пройдьом пик, бістрее закончим карантин.
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23.06.2020 17:10 Відповісти
Украина вошла в список стран "красной зоны" по уровню заболеваемости COVID-19, - Госагентство развития туризма - Цензор.НЕТ 5193
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23.06.2020 17:10 Відповісти
"показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тыс. населения Источник: https://censor.net/n3203855"
В них з математикою погано?
40 випадків на 100 тисяч - це 16000 на 40 млн.
Навіть на 10 млн це 4000 на добу.
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23.06.2020 17:11 Відповісти
Источник информации - Державне агентство розвитку туризму України
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23.06.2020 17:21 Відповісти
Зайшов зараз на їх фасебук-сторінку, судячи по коментах, там була помилка, вони її теж виправили, прибрали "на добу".
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23.06.2020 17:38 Відповісти
Це не за добу, а взагалі.
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23.06.2020 17:22 Відповісти
якщо загалом,то особливого змісту показник не має...
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23.06.2020 17:29 Відповісти
Вже поправили текст. Я скопіював його у своєму дописі, там написано було "за сутки".
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23.06.2020 17:30 Відповісти
"показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тыс. населения

Имеется ввиду число активных случаев на 100 тыс населения в среднем за прошедшие сутки, проще - количество больных/зараженных на 100 тыс чел в данный день.
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23.06.2020 17:41 Відповісти
Я вже вище написав: "Вже поправили текст. Я скопіював його у своєму дописі, там написано було "за сутки"."
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23.06.2020 17:52 Відповісти
А Моника Зелински не при делах, значит?
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23.06.2020 17:12 Відповісти
тебя только зеленая урина спасет, перорально и в очи
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23.06.2020 17:22 Відповісти
Ну, если президент шастает по кафе без масок, что уж говорить о рядовых гражданах...
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23.06.2020 17:11 Відповісти
бо ленка рукы нэ мыйе...
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23.06.2020 17:12 Відповісти
И казявками чихае
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23.06.2020 17:14 Відповісти
Головне - не крутись на пляшці, бо сідниці натреш.
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23.06.2020 17:15 Відповісти
значит зеля брехал про сверх-эффективные меры... пока народ был на измене и были бабки посидеть дома, зеля приписывал себе успехи, а щас что
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23.06.2020 17:17 Відповісти
а так же ж красиво розказувалось, про досягнення зедрисні у боротьбі з короновірусом!
брехня?
ех!..
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23.06.2020 17:22 Відповісти
Какой смысл был в карантине? Вышли на уровень что Беларусь где его не было вообще стоит ослабить у нас и вышло какаяразница
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23.06.2020 17:22 Відповісти
*Раздуплілісь * (кац) ..зарано ..
..Україна увійшла до списку країн "червоної зони" за рівнем захворюваності на COVID-19, - Держагентство розвитку туризму - Цензор.НЕТ 5096
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23.06.2020 17:23 Відповісти
Дальше хуже будет еще!
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23.06.2020 17:25 Відповісти
А что будет осенью и зимой?
Угораздило же меня родиться в Украине, а не в Швеции или хотя бы в Беларуси.
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23.06.2020 17:33 Відповісти
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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23.06.2020 17:37 Відповісти
А где Вы на ветке вычитали, что коронавирус миф?
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23.06.2020 17:53 Відповісти
А где Пригожинские уроды,отрицающие опасность Ковида? Пусть прочтут,твари! Серб Н. Джокович на прошлой неделе бегал и устраивал турнир по большому теннису "Тур Адриатики",причем со зрителями! По ходу турнира он активно агитировал против вакцины от коронавируса. Его агитацию заметили и вчера пришли награды.Утром в понедельник он срочно уехал в Белград,откуда пришла новость,что Н. Джокович,а также его жена больны коронавирусом! Также пришли положительные результаты у Виктора Троицкого и у его беременной (!) жены ,а также у болгарского теннисист Дмитра Глигорова и хорвата Борна Корича. Также больны многие близкие данных людей.А скольких невинных людей на трибунах заразили эти ТУПЫЕ спортсмены? И еще одна информация. В одном селе в Перу,из 700 человек проживающих ,заражены 562 ! Причем число инфицированных растет.
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23.06.2020 17:38 Відповісти
И о чем эта "информация"? Положительные результаты теста на ковид, не говорит о болезни. Это только факт наличия инфицирования, не более того. Например у Зеленской, не смотря на то, что она носила маски и перчатки, обнаружили наличие ковид, а у самого Зе и их детей его не обнаружили.
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23.06.2020 18:04 Відповісти
Вы каждому высеру Мендель верите? С чего вы взяли, что Зеленская больна?
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23.06.2020 18:18 Відповісти
Это подтвердила и Голубовская на ТВ.
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23.06.2020 20:27 Відповісти
которой после этого дали орден княгини Ольги??
охренезный героизм: получить орден непонятно за что, и сказать что у жены президента нашли коронавирус
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23.06.2020 23:05 Відповісти
Для дремучих.
https://112.ua/glavnye-novosti/zhenu-zelenskogo-gospitalizirovali-v-bolnicu-539589.html

https://t.me/OP_UA/2195

https://www.bbc.com/russian/news-53062367

https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-53704060
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24.06.2020 15:41 Відповісти
Ты,урод,по сравнению с нами -питекантроп!
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24.06.2020 17:25 Відповісти
Молодец, самокритично и правильно подтвердил свое место австралопитека в эволюции человека. До питекантропа тебе еще далеко.
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24.06.2020 21:37 Відповісти
Ты решил отметиться? Так я знал что ты пригожинский тролль.
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23.06.2020 19:36 Відповісти
На более адекватный пост опять интеллекта не хватает?
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23.06.2020 20:25 Відповісти
Хватает.Пожалуйста,холоп, -
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24.06.2020 05:59 Відповісти
Подтвердил, что не только не хватает, а его не имеешь даже в зачатке.
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24.06.2020 15:43 Відповісти
Ты КОЗЕЛ, -животное,потому IQ больше нуля,ты иметь не можешь! Понял,холоп? А теперь,иванушка,иди вдоль стрелки
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24.06.2020 17:35 Відповісти
Судя по посту, ты даже не знаешь, что такое IQ, так как вообще необразован.
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24.06.2020 21:40 Відповісти
а коли гроші, виділені на боротьбу з коронавірусом закінчаться, тоді і захворюваність піде на спад)
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23.06.2020 19:12 Відповісти
Треба більше туристичних і розважальних закладів та ресторанів повідкривати ...
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23.06.2020 19:13 Відповісти
 
 