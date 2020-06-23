Україна увійшла до списку країн "червоної зони" за рівнем захворюваності на COVID-19, - Держагентство розвитку туризму
Станом на 22 червня Україна потрапила до списку країн "червоної зони", де показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Держагентства розвитку туризму.
"Україна потрапила в "червону зону", оскільки показник захворювання COVID-19 становить більше 40 випадків на добу на 100 тис. населення", - сказано в повідомленні.
Водночас Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються в "зеленій зоні".
Як повідомлялося, в Україні з 1 червня розпочався третій етап карантинних послаблень, з 5 червня дозволили роботу ресторанів у приміщеннях і внутрішні авіаперевезення, з 10 червня змогли почати роботу бази відпочинку, а з 15 червня - міжнародні авіаперевезення.
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В них з математикою погано?
40 випадків на 100 тисяч - це 16000 на 40 млн.
Навіть на 10 млн це 4000 на добу.
Имеется ввиду число активных случаев на 100 тыс населения в среднем за прошедшие сутки, проще - количество больных/зараженных на 100 тыс чел в данный день.
брехня?
ех!..
..
Угораздило же меня родиться в Украине, а не в Швеции или хотя бы в Беларуси.
охренезный героизм: получить орден непонятно за что, и сказать что у жены президента нашли коронавирус
https://112.ua/glavnye-novosti/zhenu-zelenskogo-gospitalizirovali-v-bolnicu-539589.html
https://t.me/OP_UA/2195
https://www.bbc.com/russian/news-53062367
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-53704060