Україна увійшла до списку країн "червоної зони" за рівнем захворюваності на COVID-19, - Держагентство розвитку туризму

Станом на 22 червня Україна потрапила до списку країн "червоної зони", де показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Держагентства розвитку туризму.

"Україна потрапила в "червону зону", оскільки показник захворювання COVID-19 становить більше 40 випадків на добу на 100 тис. населення", - сказано в повідомленні.

Водночас Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються в "зеленій зоні".

Як повідомлялося, в Україні з 1 червня розпочався третій етап карантинних послаблень, з 5 червня дозволили роботу ресторанів у приміщеннях і внутрішні авіаперевезення, з 10 червня змогли почати роботу бази відпочинку, а з 15 червня - міжнародні авіаперевезення.

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