Зеленський закликав далекобійників дотримуватися вагових обмежень: "Ви, хлопці, засранці. Ми вас знайдемо, і буде боляче". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав водіїв-далекобійників не шукати шляхів для проїзду з перевантаженим транспортом українськими дорогами, бо їх знайдуть і "буде боляче".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у відеозверненні в закритій водійській Viber-групі, в якій передавалася інформація про контроль ваги вантажівок.

"Ви знаєте, що ми тут робимо "Велике будівництво" в країні, будуємо тисячі доріг, думаємо, як побудувати, згідно з планом, як в цьому році все встигнути, де взяти ці гроші. І вже будуємо, і вже багато доріг побудували. Але не знав, що є така проблема, як зберегти дороги. Тому що їдуть різні машини, різні водії, перевантажені. У них своя робота, їм все одно, що держава витрачає на один кілометр державних доріг приблизно $1 млн", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що існує домовленість з СБУ, Нацполіцією, з Державтоінспекцією, щоб зробити пропускні пункти і не було перевантаженості автомобілів.

"Але все одно не можемо зрозуміти - якось вони об'їжджають. То вони вночі перевантажені їдуть і розбивають дороги, то чомусь об'їжджають центральні дороги", - вказав він.

Президент повідомив, що знайшов у соцмережах групу під назвою "МВК "Ваговий контроль", в якій 17 тис. 864 особи, і підключився до неї.

"Подивився, як далекобійники один одному говорять, куди їхати, куди не їхати. Чесно кажучи, розвеселили ви мене. Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, засранці. Ми тут хочемо щось хороше зробити для країни, а ви допомагати не можете, то хоча б трішечки не заважайте. Тому що все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче", - попередив він водіїв великогабаритного транспорту.

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