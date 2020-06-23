УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13256 відвідувачів онлайн
Новини
57 261 513

Зеленський закликав далекобійників дотримуватися вагових обмежень: "Ви, хлопці, засранці. Ми вас знайдемо, і буде боляче". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав водіїв-далекобійників не шукати шляхів для проїзду з перевантаженим транспортом українськими дорогами, бо їх знайдуть і "буде боляче".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у відеозверненні в закритій водійській Viber-групі, в якій передавалася інформація про контроль ваги вантажівок.

"Ви знаєте, що ми тут робимо "Велике будівництво" в країні, будуємо тисячі доріг, думаємо, як побудувати, згідно з планом, як в цьому році все встигнути, де взяти ці гроші. І вже будуємо, і вже багато доріг побудували. Але не знав, що є така проблема, як зберегти дороги. Тому що їдуть різні машини, різні водії, перевантажені. У них своя робота, їм все одно, що держава витрачає на один кілометр державних доріг приблизно $1 млн", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що існує домовленість з СБУ, Нацполіцією, з Державтоінспекцією, щоб зробити пропускні пункти і не було перевантаженості автомобілів.

"Але все одно не можемо зрозуміти - якось вони об'їжджають. То вони вночі перевантажені їдуть і розбивають дороги, то чомусь об'їжджають центральні дороги", - вказав він.

Президент повідомив, що знайшов у соцмережах групу під назвою "МВК "Ваговий контроль", в якій 17 тис. 864 особи, і підключився до неї.

"Подивився, як далекобійники один одному говорять, куди їхати, куди не їхати. Чесно кажучи, розвеселили ви мене. Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, засранці. Ми тут хочемо щось хороше зробити для країни, а ви допомагати не можете, то хоча б трішечки не заважайте. Тому що все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче", - попередив він водіїв великогабаритного транспорту.

Читайте також: Мінінфраструктури знайшло консенсус з далекобійниками-протестувальниками, - Криклій

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604) далекобійники (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+106
ну слова дійсно великої людини- циганського барона а не президента
Гопота якась....
показати весь коментар
23.06.2020 17:33
+88
Зеленский призвал дальнобойщиков соблюдать весовые ограничения на дорогах: "Вы, ребята, засранцы. Мы вас найдем, и будет больно" - Цензор.НЕТ 1881
показати весь коментар
23.06.2020 17:35
+84
Я ж казав, що воно не на ізоляції, а ширяється - навіть жінки здихався.
показати весь коментар
23.06.2020 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
Ошибаешься, поставили против Свыни!
показати весь коментар
24.06.2020 14:41 Відповісти
вот и весь сказ, заработал себе еще и дальнобойный гемор. А казалось бы выплати обещанные 4 000юсд да повысь оплату дальнобойщикам, то какой бы дурак так рисковал собою, а тем более, шо даже никто и не подумал бы, мол кто из нас виноват за уделанные дороги... Эх, жизнь прожить - не поле перейти, одному возмужать, набравшись жизненного опыта, хватает и 30 лет , а другому не то , шо 42 года , но и всей жизни не хватит.
показати весь коментар
24.06.2020 14:25 Відповісти
Он не знает жизни.
Это в Европе, нашим парням дают тягач Евро-6, напарника, перерывы для отдыха и отличные дороги, а в конце рабочей недели обязательные 48 часов непрерывного отдыха, да еще и платят минимум 2000 евро в месяц на каждого из двух напарников.

А в Украине пейсатые заказчики (а других практически не осталось, весь бизнес под ними) платят водителю за тоннаж, да копейки, так что максимум 25 000 грн в месяц, это если возить с перегрузами, и никакого напарника, и убитая Евро-3 и дороги, на которых мажорня не соблюдает ПДД, а снег зимой не убирается, а ухабам и ямам счета нет, и дай денежку на дорогах так и не переводятся, не смотря на пецыны 144 псевдореформы.

Так что не водил Вовану надо штрафовать, а конфисковывать груз, если есть превышение по весу, вот только тогда перегруза на дорогах не будет.
показати весь коментар
24.06.2020 14:45 Відповісти
не пейсатые - а совок тупой и жадный, ко всему еще и необразованный.
показати весь коментар
24.06.2020 16:23 Відповісти
ЯК ВИ ДУМАЄТЕ, ЦЕ ВІН ПІД КАЙФОМ ЧИ ГОТОВИЙ - ЗЕ-АЛКАШ? БУЛО Б СМІШНО ЯКБИ НЕ ТАК СУМНО...
показати весь коментар
24.06.2020 14:54 Відповісти
Нужно Бубочку на трассу поствить, фуры проверять. Заодно и пообщается с дальнобойщиками
показати весь коментар
24.06.2020 15:52 Відповісти
то тоді не хватить судів, щоб приймали заяви від зебубочки за аскарблєнія лічності )))
показати весь коментар
24.06.2020 16:03 Відповісти
Не наркоман Вовчик вирішив поділитися своїми "снами". Перевантажені автомобілі дороги об"їзджають не відомо кудою.... Повітрям, Вовчик, або морем.
показати весь коментар
24.06.2020 16:16 Відповісти
Тю, а я думал шо с женой в изоляторе - то понты, лишь бы уйти от публичности... Ан нет, очередной перл выдал нагора, теперь пусть идет с дальнобойщиками на мировую, мож шлепера и не переплюнет тогда.
показати весь коментар
24.06.2020 16:26 Відповісти
рівень... ну що тут додати?
показати весь коментар
24.06.2020 16:50 Відповісти
Зеленський закликав далекобійників дотримуватися вагових обмежень: "Ви, хлопці, засранці. Ми вас знайдемо, і буде боляче" - Цензор.НЕТ 868
показати весь коментар
24.06.2020 17:32 Відповісти
Бг-ггг... янелох еще не догадывается в какое лайно вiн вступив...ХЕХ... ЗЫ пока не замолчит , шо рыба об лед, за умного никто не посчитает... А его замы со своими сосновыми щоглами - НОНСЕНС В РАДЕ.
показати весь коментар
24.06.2020 18:30 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 