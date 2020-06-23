З початку липня сподіваємося відновити авіасполучення між Польщею та Україною, - посол Ціхоцький

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький висловив надію, що авіасполучення між Польщею та Україною відновиться на початку липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це посол заявив на брифінгу за підсумками засідання Парламентської асамблеї.

"Ідуть розмови про залізничне сполучення, але тут пріоритет — це безпека. І зараз, на жаль, в прикордонних областях України ситуація з COVID така, що мені складно уявити, що залізничне сполучення буде працювати. З початком липня сподіваємося відновити сполучення літаками. Це може полегшити ситуацію на кордоні", - зазначив Ціхоцький.

При цьому він додав, що є проблеми в пункті пропуску "Медика-Шегині", які потребують координації роботи польських і українських прикордонників.

"Паралельно комунікації, діалогу парламентаріїв іде інтенсивний діалог між урядами по різних аспектах. Сподіваємося на наступному тижні - по освіті. Є діалог між міністерствами внутрішніх справ", - додав Ціхоцький.

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