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Від початку доби ворог двічі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби ворог двічі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

23 червня озброєні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Оріхове противник обстрілював наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Після обіду ворог активізувався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік від Водяного. Проти українських захисників агресор застосував автоматичні станкові гранатомети.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації супротивника. Адже ніщо так не приборкує ворожу активність, як українська зброя, яка завжди напоготові.

Від початку нинішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу немає".

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції ОС біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Автор: 

обстріл (28486) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Я один вважаю що - "перєміріє" і "режим припинення вогню" це дещо різні поняття?
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23.06.2020 17:33 Відповісти
Вы против генеральной линии офиса президента?
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23.06.2020 17:35 Відповісти
Это их детишек нам предлагают "интегрировать" в украинский социум?
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23.06.2020 17:33 Відповісти
 
 