Лукашенко, Додон, Додік: до Путіна на парад збираються лідери 7 країн і член Президії Боснії і Герцеговини

Представник президента Росії Дмитро Пєсков назвав іноземних лідерів, які, як очікується, приїдуть до Москви на парад Перемоги 24 червня.

Про це пише "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

У списку - всього сім керівників країн-членів ООН. Це президенти Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Сербії, Таджикистану та Узбекистану.

Також приїдуть лідери сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії. Росія визнає їхню самопроголошену "незалежність" в той час, як переважна більшість країн світу вважають ці регіони частиною Грузії. Очікується також член колективного президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік.

На парад, який спочатку мав відбутися 9 травня, планували приїхати більше іноземних лідерів, в тому числі президенти Франції, Чехії, Хорватії. Парад, однак, перенесли через епідемію коронавірусу, а іноземні гості відмовилися від візиту.

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