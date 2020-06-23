Лукашенко, Додон, Додік: до Путіна на парад збираються лідери 7 країн і член Президії Боснії і Герцеговини
Представник президента Росії Дмитро Пєсков назвав іноземних лідерів, які, як очікується, приїдуть до Москви на парад Перемоги 24 червня.
Про це пише "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
У списку - всього сім керівників країн-членів ООН. Це президенти Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Сербії, Таджикистану та Узбекистану.
Також приїдуть лідери сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії. Росія визнає їхню самопроголошену "незалежність" в той час, як переважна більшість країн світу вважають ці регіони частиною Грузії. Очікується також член колективного президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік.
На парад, який спочатку мав відбутися 9 травня, планували приїхати більше іноземних лідерів, в тому числі президенти Франції, Чехії, Хорватії. Парад, однак, перенесли через епідемію коронавірусу, а іноземні гості відмовилися від візиту.
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Большая семёрка.
Время идёт, поражения сменяются победами, победы - поражениями. Неизменным в РФ остаётся одно: ты - начальник, я - дурак, я - начальник, ты - дурак. Приказное начало в русской жизни. Свобода, самостоятельность мысли и дела, личный почин - всё это не приветствуется, не поощряется, если не под запретом. Бессмертное из русских выражений: инициатива наказуема. Приказного начала всегда и везде бывает ровно столько, сколько позволяют: данная эпоха, данное население, данная совокупность обстоятельств. Запад знает всё (вот и не любит его Восток), а чего не знает, то старается узнать. Так вот, он уже давно знает, что такое "коридор возможностей". Это объяснение всего действительного он изобрёл, чтобы лучше закрепить материал, пройденный им довольно давно, примерно в 5-м классе школы жизни. Тогда же он обставил свой коридор законами и неподкупными стражами при них. Сейчас он ходит в 9-й. Россия - в 3-й, она всё еще на пороге передовой современности. У неё своё крылатое: сколько бьёшь, столько едешь. Есть, правда, и такое: если остановилась телега, хватайся не за кнут, а за колесо, но до этой мудрости ей в её нынешних пределах и обстоятельствах, похоже, не доволочься.
Анатолий Стреляный, писатель и публицист - https://www.svoboda.org/a/30679654.html
Ах, да! Они ж еще не члены ООН....
А вот лидеры Мозамбика, Габона, Гваделупы и Гондураса будут анализировать
международную обстановку.
и шо, даже Асад не приедет?
где Куба, Науру и Венесуэла?
фсьо величие сколеновстана в свисток...
а шо такое, в этом году не приедут на празнех пабеды лепшие друзяки ху...ла, союзники в барьбе с фошызмам, представители чорнава кантинента. притставители зимбабвэ, мозамбик, сомали....
"За результатами цього дизайну дослідження, яке буде проведене на території всієї країни з певними акцентами на населених пунктах та групах ризику, будемо ретроспективно розглядати кількість хворих, яка була пропущена нашою системою під наглядом під час роботи у вогнищах під час епідемії. ВООЗ також зацікавлена. І погодження нашого дизайну дослідження входить в загальносвітову базу і буде використання іншими країнами", - відзначив Ляшко
один лукашка,
с ним два додика- барашка,
рашист-фетишист- малибу
совкодрочер б/у ... и
ещё какая-то какашка
Поймите, дурачки. Если Лукашенко проиграет выборы, то кто бы ни стал президентом Беларуси, то он с Додоном и Додиком будет ездить на парад к Путину еще с бОльшим удовольствием чем Лукашенко. Во первых, потому что беларусы народ скрепный, поэтому президент должен вести себя соответственно чаяниям народа. Иначе долго не продержится, на майдан выйдет миллион.
Во вторых, например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС?
Видимо надеются ,что путин не будет отбирать у них "законно-русские " земли.