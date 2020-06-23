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Із затонулого в Одесі танкера знову витікає паливо, пляма досягла пляжу, - ЗМІ

Із затонулого в Одесі танкера знову витікає паливо, пляма досягла пляжу, - ЗМІ

Із затонулого в Одесі танкера "Делфі" знову випливають нафтопродукти. Пляма вже досягла сусіднього пляжу "Отрада" і розтікається в сторону "Ланжерона".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання dumskaya.net.

Повідомляється, що пляма від розливу нафтопродуктів продовжує збільшуватися. У той же час в одеській мерії зазначають, що перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не встановлено.

Нагадаємо, 20 червня із затонулого танкера знову почали витікати нафтопродукти, однак розлив оперативно локалізували сорбентами.

Відзначимо, 22 листопада 2019 року через сильний шторм танкер "Делфі", який був у акваторії порту "Південний", зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. Рятувальники евакуювали з танкера трьох членів екіпажу, які тривалий час відмовлялися від евакуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкер Delfi міг бути причетний до контрабанди нафтопродуктів, - Держприкордонслужба

Автор: 

Одеса (5461) нафтопродукти (609)


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Экологи хреновы. Кусок железа убрать не могут, стыдоба.
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23.06.2020 17:39 Відповісти
Лето, люди отдыхать приезжают в Одессу, а там нефть плавает. За столько времени ничего не сделали, идиоты. Так они заботятся о здоровье и отдыхе украинцев, твари. За маски штраф, а за этот беспредел кому штраф? Кто будет отвечать, зеленое кодло, за экологическую катастрофу, за захаращивание страны, превращение ее в мусорную свалку?
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23.06.2020 18:19 Відповісти
Це дрібничка в порівнянні з досягненями сусідів

Із затонулого в Одесі танкера знову витікає паливо, пляма досягла пляжу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3954
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23.06.2020 18:08 Відповісти
Зачем сравнивать с лайном? Сравнил бы со Швецией, с ее экологией, как там люди живут.
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23.06.2020 18:22 Відповісти
Должны пройти столетия, пока кто нибудь поднимет свой зад...
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23.06.2020 18:59 Відповісти
Это плохо. Теперь там походу и купаться не стоит
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23.06.2020 20:29 Відповісти
Одесити скажить слова подяки меру міста, він просрав сезон.
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23.06.2020 21:20 Відповісти
 
 