Путін за часів служби в КДБ у Дрездені постачав зброю терористам-комуністам, - ЗМІ
Деталі служби Путіна в Дрездені у 80-х досі невідомі через те, що КДБ дуже ефективно знищував і вивозив документи перед крахом НДР. Але член терористичної групи "Фракція Червоної армії" (RAF) розповів, що Путін підтримував їх і постачав зброєю.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Володимир Путін вперше прибув до Дрездена в 1985 році в ролі офіцера КДБ середньої ланки. Через багато років начальник зовнішньої розвідки Штазі (таємної спецслужби НДР, яка співпрацювала з КДБ) Маркус Вольф запевняв, що в Дрездені Путін був "ніким". За його словами, навіть "прибиральниці" отримували такі бронзові медалі, як Путін.
Але колишній учасник терористичної групи "Фракція Червоної армії" (RAF) розповів, що зустрічався з Путіним у Дрездені, стверджує Politico. За його словами, Путін підтримував членів групи, яка сіяла терор у Західній Німеччині у 70-х і 80-х роках.
RAF відома з кінця 60-х низкою вибухів, убивств, викрадень і пограбувань банків. В ім'я повалення "імперіалізму і монопольного капіталізму" ФРН члени терористичної групи вбили відомих західнонімецьких промисловців і банкірів включно з головою Dresdner Bank у 1977 році. RAF підкладала бомби на військових базах США, вбиваючи і травмуючи десятки солдатів.
З кінця 70-х, коли Західна Німеччина почала заарештовувати членів RAF, Штазі надавала їм притулок у Східній Німеччині. Спецслужби НДР тренували терористів і видавали їм фальшиві паспорти.
За словами колишнього члена RAF, у роки, коли Путін працював у Східній Німеччині, Дрезден став місцем зустрічі терористів і їхніх кураторів. Він і його поплічники поїздом їхали до Східної Німеччини, де їх зустрічали агенти Штазі. Вони сідали в радянський автомобіль "ЗІЛ" і вирушали в Дрезден, де в безпечному домі зустрічалися з Путіним і його колегами з КДБ.
"Вони ніколи не давали нам інструкції безпосередньо. Вони говорили: "Ми чули, що ви плануєте ось це. Як ви збираєтеся це зробити?". А потім озвучували пропозиції. Вони пропонували інші цілі, питали, що нам потрібно. Нам завжди були потрібні зброя і готівка", - розповів ексчлен RAF.
Терористам було складно купити зброю в Західній Німеччині. Тому вони вручали Путіну і його колегам список. Певним чином цей список пізніше опинявся в руках агента на Заході. І потрібна зброя з'являлася в таємному домовленому місці, щоб терористи RAF могли її забрати.
"Ми були лише корисними ідіотами для СРСР", - сказав колишній член RAF.
Politico пише, що історію колишнього терориста майже неможливо перевірити на достовірність. Більшість його колишніх "товаришів" або у в'язниці, або мертві. Інші учасники зустрічей у Дрездені зникли безвісти. Але близький союзник Путіна з колишнього КДБ сказав, що звинувачення надзвичайно чутливі, стверджує видання. Він підкреслив, що зв'язок між КДБ і RAF чи будь-якою іншою терористичною групою в Європі ніколи не було доведено.
"І вам теж не варто намагатися зробити це!" - відрізав він.
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компромат нині краще за "гради" вражає і є універсальним повідцем з намордником
Наверное без билетов в клуб пускал. Теперь сам про себя геройское фуфло раздувает.
Или лаптеногим кремлеботам не доходит, что путин аннексировал Крым, поставляет террористов на Донбасс, сбили не один украинский самолёт, сбили еще МН 17!
Сейчас он это делает в Украине, Грузии, Молдавии, Сирии!
от яка гидота про ***** вас здивувала б?
Ты не один такой, виски чивас стоит 25 летнее) жду)
Відповідне відеозвернення Володимир Зеленський записав до далекобійників.
"Ми тут робимо велике будівництво - будуємо тисячу доріг, думаємо, як усе в цьому році встигнути, де взяти гроші. І вже багато доріг побудували", - зазначив Зеленський.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!