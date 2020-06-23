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Путін за часів служби в КДБ у Дрездені постачав зброю терористам-комуністам, - ЗМІ

Путін за часів служби в КДБ у Дрездені постачав зброю терористам-комуністам, - ЗМІ

Деталі служби Путіна в Дрездені у 80-х досі невідомі через те, що КДБ дуже ефективно знищував і вивозив документи перед крахом НДР. Але член терористичної групи "Фракція Червоної армії" (RAF) розповів, що Путін підтримував їх і постачав зброєю.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Володимир Путін вперше прибув до Дрездена в 1985 році в ролі офіцера КДБ середньої ланки. Через багато років начальник зовнішньої розвідки Штазі (таємної спецслужби НДР, яка співпрацювала з КДБ) Маркус Вольф запевняв, що в Дрездені Путін був "ніким". За його словами, навіть "прибиральниці" отримували такі бронзові медалі, як Путін.

Але колишній учасник терористичної групи "Фракція Червоної армії" (RAF) розповів, що зустрічався з Путіним у Дрездені, стверджує Politico. За його словами, Путін підтримував членів групи, яка сіяла терор у Західній Німеччині у 70-х і 80-х роках.

RAF відома з кінця 60-х низкою вибухів, убивств, викрадень і пограбувань банків. В ім'я повалення "імперіалізму і монопольного капіталізму" ФРН члени терористичної групи вбили відомих західнонімецьких промисловців і банкірів включно з головою Dresdner Bank у 1977 році. RAF підкладала бомби на військових базах США, вбиваючи і травмуючи десятки солдатів.

З кінця 70-х, коли Західна Німеччина почала заарештовувати членів RAF, Штазі надавала їм притулок у Східній Німеччині. Спецслужби НДР тренували терористів і видавали їм фальшиві паспорти.

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За словами колишнього члена RAF, у роки, коли Путін працював у Східній Німеччині, Дрезден став місцем зустрічі терористів і їхніх кураторів. Він і його поплічники поїздом їхали до Східної Німеччини, де їх зустрічали агенти Штазі. Вони сідали в радянський автомобіль "ЗІЛ" і вирушали в Дрезден, де в безпечному домі зустрічалися з Путіним і його колегами з КДБ.

"Вони ніколи не давали нам інструкції безпосередньо. Вони говорили: "Ми чули, що ви плануєте ось це. Як ви збираєтеся це зробити?". А потім озвучували пропозиції. Вони пропонували інші цілі, питали, що нам потрібно. Нам завжди були потрібні зброя і готівка", - розповів ексчлен RAF.

Терористам було складно купити зброю в Західній Німеччині. Тому вони вручали Путіну і його колегам список. Певним чином цей список пізніше опинявся в руках агента на Заході. І потрібна зброя з'являлася в таємному домовленому місці, щоб терористи RAF могли її забрати.

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"Ми були лише корисними ідіотами для СРСР", - сказав колишній член RAF.

Politico пише, що історію колишнього терориста майже неможливо перевірити на достовірність. Більшість його колишніх "товаришів" або у в'язниці, або мертві. Інші учасники зустрічей у Дрездені зникли безвісти. Але близький союзник Путіна з колишнього КДБ сказав, що звинувачення надзвичайно чутливі, стверджує видання. Він підкреслив, що зв'язок між КДБ і RAF чи будь-якою іншою терористичною групою в Європі ніколи не було доведено.

"І вам теж не варто намагатися зробити це!" - відрізав він.

Автор: 

Німеччина (7357) історія (1071) путін володимир (23821) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+41
***** и сейчас его террористам поставляет, только в государственных масштабах.
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23.06.2020 17:39
+20
Что,кто то удивлен.Коммунистические режимы во все времена-финансировали и вооружали,человеконенавистнических руководителей.
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23.06.2020 17:44
+16
Ничего не поменялось за пол века.
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23.06.2020 17:40
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Та ви що ? ...***** просто *няшка * ..

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...https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif Путин во времена службы в КГБ в Дрездене поставлял оружие террористам-коммунистам, - СМИ - Цензор.НЕТ 5438
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23.06.2020 17:36 Відповісти
***** и сейчас его террористам поставляет, только в государственных масштабах.
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23.06.2020 17:39 Відповісти
Та нет, как вы можете так наговаривать, он сейчас только гумконвои поставляет.
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23.06.2020 17:46 Відповісти
Путін за часів служби в КДБ у Дрездені постачав зброю терористам-комуністам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4290
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23.06.2020 20:14 Відповісти
чем комуняки с плешивым педофилом расчитывались?
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23.06.2020 17:39 Відповісти
та ж компромати він збирав на товаріщєй поза угламі
компромат нині краще за "гради" вражає і є універсальним повідцем з намордником
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23.06.2020 17:39 Відповісти
Ничего не поменялось за пол века.
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23.06.2020 17:40 Відповісти
По его словам, Путин поддерживал членов группы, которая сеяла террор в Западной Германии в 70-х и 80-х годах.

Наверное без билетов в клуб пускал. Теперь сам про себя геройское фуфло раздувает.
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23.06.2020 17:40 Відповісти
А,что не так? Чем сегодняшний ***** отличается от вчерашнего?
Или лаптеногим кремлеботам не доходит, что путин аннексировал Крым, поставляет террористов на Донбасс, сбили не один украинский самолёт, сбили еще МН 17!
Сейчас он это делает в Украине, Грузии, Молдавии, Сирии!
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23.06.2020 18:48 Відповісти
Что,кто то удивлен.Коммунистические режимы во все времена-финансировали и вооружали,человеконенавистнических руководителей.
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23.06.2020 17:44 Відповісти
кацапы фашисты/террористы 21 века.во главе с ******-гитлером 21 века
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23.06.2020 17:45 Відповісти
***** Гитлеру и в подметки не годится! Нашел с кем ***** сравнивать. С хусейном ,каддафи то да.Манагер среднего звена.
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23.06.2020 20:31 Відповісти
Абсолютна більшість тих,хто р"яно рве свої прдаки за зе,це не українці. Це ольгінськи боти. Зараз на підтримку Зека і спроби зіграти на старих кремлеметодічках,кинуті мацквою великі ресурси. Мацкві дуже потрібен зе,потрібна його перемога на місцевих виборах,щоб отримати Україну.
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23.06.2020 17:51 Відповісти
А кто ж тогда год назад за него голосовал? Тоже ольгинские боты? Или уставший ат вайны мудрый нарид?
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23.06.2020 17:59 Відповісти
Скажи спасибо пригожинским методичкам, 1+1 коломойский + медведчук и нашим полезным идиотам!
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23.06.2020 18:50 Відповісти
Не надо оправданий. Нарид сделал свой выбор. Свой сознательный выбор. Сейчас у каждого есть полный доступ к информации, в интернетах хрен что закроешь и заблокируешь. А есть или не есть говно - это личное решение каждого.
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24.06.2020 11:46 Відповісти
Да ты шо?) Это где ты у бабки видел интернет? Ты пойди это бабкам расскажи, мечтающим о колбасе по 2.20 и совкодрочерам, которые смотрят зомбиящик 24 часа в сутки.
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24.06.2020 11:53 Відповісти
Если бы проблема только в бабках была, то это была бы не проблема. Или ты утверждаешь, что в Украине 73% населения - бабки без интернета?
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24.06.2020 12:48 Відповісти
То так! запитай будь-якого, хто тут за зеленку топить та на Пороха серить, в якому він місті, або номер запитай, або свій дай, відразу з'ясовується, что кацап смердючий на завданні. А нарід-Зебіли на Цензорі не сидять, вони яшик дивляться.
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23.06.2020 18:04 Відповісти
я давно кажу, що в світі немає такої гидоти, на яку була б не здатна гебня
от яка гидота про ***** вас здивувала б?
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23.06.2020 17:53 Відповісти
теж мені секрет
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23.06.2020 17:58 Відповісти
Но только сейчас это объявили всем в открытую)
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23.06.2020 18:21 Відповісти
Он и сейчас поставляет оружие террористам и что?
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23.06.2020 18:00 Відповісти
Не просто ж так впихнули ГДР вместе с армией агентов КГБ в Европу.
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23.06.2020 18:01 Відповісти
*****...такое фото...как с надгробного памятника....я уже за баяном в кладовку полез...а тут опять облом...
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23.06.2020 18:09 Відповісти
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23.06.2020 18:51 Відповісти
Ппц) ржу)))
Ты не один такой, виски чивас стоит 25 летнее) жду)
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23.06.2020 18:52 Відповісти
😀😀😂😂всё аут.😀😀. Зеленський знайшов чат далекобійників та пригрозив "засранцям" через "перегрузи". Президент Володимир Зеленський пригрозив наслідками далекобійникам і власникам вантажівок, які намагаються обійти зважування машин і руйнують нові дороги
Відповідне відеозвернення Володимир Зеленський записав до далекобійників.

"Ми тут робимо велике будівництво - будуємо тисячу доріг, думаємо, як усе в цьому році встигнути, де взяти гроші. І вже багато доріг побудували", - зазначив Зеленський.
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23.06.2020 18:13 Відповісти
Путин, оружие, террористы... Бред! Он там был завклубом, обеспечивал покупку сервизов "Мадонна" для членов советских делегаций, организовывал им банкеты, а пом пьяных и зарыганых запихивал их в самолет.
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23.06.2020 18:17 Відповісти
Шо такое "путин"?
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23.06.2020 18:21 Відповісти
Зраду говоришь. Не мешай проводить серьезное журналистское расследование. Никого, кстати, не смущает то, что когда плешивое говно служило консьержем в партийном гей-клубе Дрездена, RAF как таковой уже не было.
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23.06.2020 18:23 Відповісти
Действительно. "Моль" и оружие несовместимо.
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23.06.2020 20:02 Відповісти
Валера, сгинь навсегда в своей "праведной" мокшандии, троль кремлевский, тошнит от вас уже, *************.
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23.06.2020 20:26 Відповісти
Звиздец...
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23.06.2020 18:17 Відповісти
Реєстрація авто. Раніше як було. Заходиш в Кабінет водія, записуєшся у ел.чергу, ставиш авто на облік. Лише уїбні давали на місці 1500-2000 грн і типу без черги реєстрували. Зараз у@бні 100% людей, бо ел.черга не працює. На облік офіц. без хабаря не поставиш. Вмєстє сдєлалі.
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23.06.2020 18:24 Відповісти
Придумывает и раздувает про себя небылицы - "на колчаковских фронтах раненый". Хочет остаться в истории идейным борцом, а не ворюгой - к старости свихнувшимся от всевластья.
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23.06.2020 18:29 Відповісти
Путин во времена службы в КГБ в Дрездене поставлял оружие террористам-коммунистам, - СМИ - Цензор.НЕТ 325
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23.06.2020 18:36 Відповісти
Обойдётся осиновым колом, ещё на свечи тратиться.
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23.06.2020 20:04 Відповісти
Кто бы сомневался!
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23.06.2020 18:42 Відповісти
сколько существует конченый совок и раИсия, они всегда по миру только и занимались, что все ср*ли под двери
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23.06.2020 18:45 Відповісти
Путін за часів служби в КДБ у Дрездені постачав зброю терористам-комуністам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9072
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23.06.2020 18:58 Відповісти
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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23.06.2020 20:25 Відповісти
Путин и сейчас снабжает оружием и взрывчаткой террористов по всему миру. И что?
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23.06.2020 23:54 Відповісти
 
 