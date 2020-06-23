Путін за часів служби в КДБ у Дрездені постачав зброю терористам-комуністам, - ЗМІ

Деталі служби Путіна в Дрездені у 80-х досі невідомі через те, що КДБ дуже ефективно знищував і вивозив документи перед крахом НДР. Але член терористичної групи "Фракція Червоної армії" (RAF) розповів, що Путін підтримував їх і постачав зброєю.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Володимир Путін вперше прибув до Дрездена в 1985 році в ролі офіцера КДБ середньої ланки. Через багато років начальник зовнішньої розвідки Штазі (таємної спецслужби НДР, яка співпрацювала з КДБ) Маркус Вольф запевняв, що в Дрездені Путін був "ніким". За його словами, навіть "прибиральниці" отримували такі бронзові медалі, як Путін.

Але колишній учасник терористичної групи "Фракція Червоної армії" (RAF) розповів, що зустрічався з Путіним у Дрездені, стверджує Politico. За його словами, Путін підтримував членів групи, яка сіяла терор у Західній Німеччині у 70-х і 80-х роках.

RAF відома з кінця 60-х низкою вибухів, убивств, викрадень і пограбувань банків. В ім'я повалення "імперіалізму і монопольного капіталізму" ФРН члени терористичної групи вбили відомих західнонімецьких промисловців і банкірів включно з головою Dresdner Bank у 1977 році. RAF підкладала бомби на військових базах США, вбиваючи і травмуючи десятки солдатів.

З кінця 70-х, коли Західна Німеччина почала заарештовувати членів RAF, Штазі надавала їм притулок у Східній Німеччині. Спецслужби НДР тренували терористів і видавали їм фальшиві паспорти.

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За словами колишнього члена RAF, у роки, коли Путін працював у Східній Німеччині, Дрезден став місцем зустрічі терористів і їхніх кураторів. Він і його поплічники поїздом їхали до Східної Німеччини, де їх зустрічали агенти Штазі. Вони сідали в радянський автомобіль "ЗІЛ" і вирушали в Дрезден, де в безпечному домі зустрічалися з Путіним і його колегами з КДБ.

"Вони ніколи не давали нам інструкції безпосередньо. Вони говорили: "Ми чули, що ви плануєте ось це. Як ви збираєтеся це зробити?". А потім озвучували пропозиції. Вони пропонували інші цілі, питали, що нам потрібно. Нам завжди були потрібні зброя і готівка", - розповів ексчлен RAF.

Терористам було складно купити зброю в Західній Німеччині. Тому вони вручали Путіну і його колегам список. Певним чином цей список пізніше опинявся в руках агента на Заході. І потрібна зброя з'являлася в таємному домовленому місці, щоб терористи RAF могли її забрати.

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"Ми були лише корисними ідіотами для СРСР", - сказав колишній член RAF.

Politico пише, що історію колишнього терориста майже неможливо перевірити на достовірність. Більшість його колишніх "товаришів" або у в'язниці, або мертві. Інші учасники зустрічей у Дрездені зникли безвісти. Але близький союзник Путіна з колишнього КДБ сказав, що звинувачення надзвичайно чутливі, стверджує видання. Він підкреслив, що зв'язок між КДБ і RAF чи будь-якою іншою терористичною групою в Європі ніколи не було доведено.

"І вам теж не варто намагатися зробити це!" - відрізав він.