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Для ліквідації наслідків паводку в Івано-Франківській області необхідно мінімум 400 млн грн, - ОДА

Для ліквідації наслідків паводку в Івано-Франківській області необхідно мінімум 400 млн грн, - ОДА

З обласного бюджету виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн і 5 625 л дизельного палива для виконання першочергових заходів щодо ліквідації наслідків стихії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

"Сума коштів, необхідна для відновлення постраждалих об’єктів та територій, за попередніми оцінками, становить понад 400 млн грн. Нами підготовлено відповідний проєкт звернення до Кабінету міністрів щодо виділення коштів на подолання цієї ситуації", - наголосив Федорів.

За словами Федоріва, з обласного бюджету виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн та 5 625 л дизельного пального для виконання першочергових заходів із ліквідації наслідків стихії.

Також посадовець зазначив, що напередодні, 22 червня, під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС було утворено постійний штаб із ліквідації наслідків стихії.

Також читайте: Фракція "ЄС" вимагає від Кабміну негайно виділити кошти на боротьбу з наслідками повені в західних областях України

Нагадаємо, на Івано-Франківщині станом на 12:30 23 червня через негоду підтоплено 73 населені пункти, в 11 районах затоплені 450 домогосподарств.

Автор: 

негода (757) паводок (233) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+5
400 лямів з Держбуджету... тобто з народної кешені??
А може "шановні" візьмете грошики з проданих вами "на дрова" карпатських лісів???
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23.06.2020 17:45
+4
Потрібно посадити голів сільрад та районів де відбулись повені, за непроведення або фальсифікацію берегоукріплювальних робіт! Ніяких грошей не виділяти! Перевірити куди розподілялись гроші на боротьбу з повенями і що робилось і хто ці гроші вкрав - всіх посадити!
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23.06.2020 17:50
+4
Місцеві мешканці ні при чому??? А ну да... то там ліс валять "гасторбайтери" з запоріжчини луганщини або полтавщини... а місцеві до того ніяким боком... тай сокири в руках не тримали та й взагалі її у житті не бачили.
Бо вони такі ж "вумні" як і ти...
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23.06.2020 17:57
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400 лямів з Держбуджету... тобто з народної кешені??
А може "шановні" візьмете грошики з проданих вами "на дрова" карпатських лісів???
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23.06.2020 17:45 Відповісти
ну да, жители сел сами рубят лес, сами грузят на вагоны и сами везут заграницу. ты дурак.
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23.06.2020 17:48 Відповісти
Потрібно посадити голів сільрад та районів де відбулись повені, за непроведення або фальсифікацію берегоукріплювальних робіт! Ніяких грошей не виділяти! Перевірити куди розподілялись гроші на боротьбу з повенями і що робилось і хто ці гроші вкрав - всіх посадити!
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23.06.2020 17:50 Відповісти
зустрічна пропозиція та перевіримо побажання форумчан: Лоботомію та глобус України для https://censor.net/user/347491 за https://censor.net/ua/comments/locate/3203733/019214df-5813-71ac-a95b-ee91c5e10b7d
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23.06.2020 17:58 Відповісти
Місцеві мешканці ні при чому??? А ну да... то там ліс валять "гасторбайтери" з запоріжчини луганщини або полтавщини... а місцеві до того ніяким боком... тай сокири в руках не тримали та й взагалі її у житті не бачили.
Бо вони такі ж "вумні" як і ти...
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23.06.2020 17:57 Відповісти
Твари, хотят красть бюджетные деньги даже на человеческом горе.
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23.06.2020 17:47 Відповісти
потоп на кшталт 2008-го?..
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23.06.2020 17:49 Відповісти
ще ні, але мінімум дві доби з дощами...
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23.06.2020 17:51 Відповісти
Паводок в Івано-Франківській області продовжує руйнувати інфраструктуру.
Через негоду дорога державного значення Н-09 стала непроїзною - поблизу села Криворівня, Верховинського району вийшла з берегів річка Чорний Черемош. Тут можуть проїхати лише легкові авто. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.
Заблокований рух цією дорогою і біля сіл Татарів та Микуличин: між Яремче та Микуличином стався зсув ґрунту, а в Татарові річка підмила дорогу. У самому Микуличині теж розлився потічок. Крім того, паводок підмив міст у селі Підгайчики, Коломийського району. Також внаслідок негоди зруйнована та заблокована дорога на Буковель.
Крім того, 23 червня підтоплені 73 населені пункти, а в 11 районах затоплено 450 домогосподарств, а також зруйновано шість дерев'яних мостів і частково розмито дороги.
За інформацією поліції, постраждала низка районів: Верховинський, Коломийський, Калуський, Тисменицький, Долинський, Рожнятівський, Косівський, Богородчанський, Тлумацький, Снятинський, Надвірнянський, Городенківський район та Яремчанська міська рада.
Синоптики зазначають, що пік негоди очікується на 24 червня. Впродовж найближчих трьох днів прогнозується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.
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23.06.2020 18:10 Відповісти
мені цікаво, яка кількість опадів вже була? Можливо, можна буде порівнювати з 2008 та прогнозувати... Річка Прут, Чернівці вже тероризує.
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23.06.2020 18:21 Відповісти
а ви який район порівнюєте?
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23.06.2020 19:05 Відповісти
«Вода прибуває дуже стрімко, уже підтопило жилі оселі. Вода стрімко піднімається. Рівень води перевищив показники 2008 р., коли була найбільша повінь. Чекаємо великих неприємностей. У нашому господарстві два поля повністю під водою. Це вже третій раз за сезон. Затопило дві площі сої. Рівень води метр-півтора», - зазначив фермер Б. Тимофійчук. https://kurkul.com/news/21420-na-prikarpatti-rekordna-povin--fermer
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23.06.2020 19:22 Відповісти
Паводок на заході України 2008 року - стихійне лихо, що сталося влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року через інтенсивні грозові дощі і, як результат, різке підняття рівня води в річках. Пік повені припав на https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 -https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня , вона вважається найбільшою в історії Західної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України за останні 60 років. Загальні збитки від повені оцінювалися на суму 3-4 млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F гривень .
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23.06.2020 19:33 Відповісти
сподіваюсь, ви розумієте, що вподобайка вам за проведений пошук та роботу, а не перерахунку проблем та збиткам?
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23.06.2020 19:54 Відповісти
бензовоз соляры на область ? наликвидируют
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23.06.2020 18:06 Відповісти
как они заколебали. такое чувство, что ничего не делают, для предупреждения убытков. им, похоже, выгодны такие вещи. который раз их уже топит, и кричат "давайте деньги". Сколько Тимоха им денег в 2008 киданула, как в прорву... А ведь это были деньги, предназначенные для ВСЕЙ Украины. И каждое предприятие обязывали выделять им помощь. А они кому помогли?
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23.06.2020 18:27 Відповісти
от заткнуло би ти свою пащеку та з ТЮлькою разом...
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23.06.2020 19:12 Відповісти
что значит с тюлькой? сколько домов новых построили, причем лаже те, у кого вс целое осталось? сколько мебели новой купили? Вы ей благодарны должны быть, она вам помогла аферу провернуть. Вот и делай для вас что-нибудь...
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23.06.2020 21:30 Відповісти
А почему только 400 млн!! Почему не миллион?? Что -то аппетиты маленькие!! И как это и кто определил за два-три дня, сколько средств необходимо на восстановление, если ещё дожди и сегодня идут.!! Ворюги !! Вы хоть научитесь шифроваться!! а так отрыто ворюги не действуют даже в Одессе!! Если это бюджетное финансирование, то вообще нужны месяцы работы ликвидационных комиссий, акты объёмов необходимых работ, сметная стоимость работ, проект чертежей и подрядчики!! И только на следующий год, включить в план работ и тогда может, что-то выполнится, если нет обмана!! Выполнить противопаводковые работы качественно и на десятилетия!! Или вы при Зеленском так обнаглели на воровстве, что дурите его на каждом шагу!! А местный бюджет, что весь исчерпали или оставили себе на роспил и карман председателями рай и обл администрациями??!!.... Да !! ...Такого даже при Януковиче и Азарове не было!!!
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23.06.2020 19:12 Відповісти
они считают, что им вся украина должна. А вообще, они такие, какими им позволяют быть
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23.06.2020 21:32 Відповісти
400 миллионов!? Возьмите их с вырубщиков лесов!
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24.06.2020 01:43 Відповісти
 
 