Для ліквідації наслідків паводку в Івано-Франківській області необхідно мінімум 400 млн грн, - ОДА

З обласного бюджету виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн і 5 625 л дизельного палива для виконання першочергових заходів щодо ліквідації наслідків стихії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

"Сума коштів, необхідна для відновлення постраждалих об’єктів та територій, за попередніми оцінками, становить понад 400 млн грн. Нами підготовлено відповідний проєкт звернення до Кабінету міністрів щодо виділення коштів на подолання цієї ситуації", - наголосив Федорів.

За словами Федоріва, з обласного бюджету виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн та 5 625 л дизельного пального для виконання першочергових заходів із ліквідації наслідків стихії.

Також посадовець зазначив, що напередодні, 22 червня, під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС було утворено постійний штаб із ліквідації наслідків стихії.

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Нагадаємо, на Івано-Франківщині станом на 12:30 23 червня через негоду підтоплено 73 населені пункти, в 11 районах затоплені 450 домогосподарств.