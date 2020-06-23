Для ліквідації наслідків паводку в Івано-Франківській області необхідно мінімум 400 млн грн, - ОДА
З обласного бюджету виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн і 5 625 л дизельного палива для виконання першочергових заходів щодо ліквідації наслідків стихії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.
"Сума коштів, необхідна для відновлення постраждалих об’єктів та територій, за попередніми оцінками, становить понад 400 млн грн. Нами підготовлено відповідний проєкт звернення до Кабінету міністрів щодо виділення коштів на подолання цієї ситуації", - наголосив Федорів.
За словами Федоріва, з обласного бюджету виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн та 5 625 л дизельного пального для виконання першочергових заходів із ліквідації наслідків стихії.
Також посадовець зазначив, що напередодні, 22 червня, під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС було утворено постійний штаб із ліквідації наслідків стихії.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині станом на 12:30 23 червня через негоду підтоплено 73 населені пункти, в 11 районах затоплені 450 домогосподарств.
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А може "шановні" візьмете грошики з проданих вами "на дрова" карпатських лісів???
Бо вони такі ж "вумні" як і ти...
Через негоду дорога державного значення Н-09 стала непроїзною - поблизу села Криворівня, Верховинського району вийшла з берегів річка Чорний Черемош. Тут можуть проїхати лише легкові авто. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.
Заблокований рух цією дорогою і біля сіл Татарів та Микуличин: між Яремче та Микуличином стався зсув ґрунту, а в Татарові річка підмила дорогу. У самому Микуличині теж розлився потічок. Крім того, паводок підмив міст у селі Підгайчики, Коломийського району. Також внаслідок негоди зруйнована та заблокована дорога на Буковель.
Крім того, 23 червня підтоплені 73 населені пункти, а в 11 районах затоплено 450 домогосподарств, а також зруйновано шість дерев'яних мостів і частково розмито дороги.
За інформацією поліції, постраждала низка районів: Верховинський, Коломийський, Калуський, Тисменицький, Долинський, Рожнятівський, Косівський, Богородчанський, Тлумацький, Снятинський, Надвірнянський, Городенківський район та Яремчанська міська рада.
Синоптики зазначають, що пік негоди очікується на 24 червня. Впродовж найближчих трьох днів прогнозується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.