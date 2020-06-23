28 дітей загинули з початку війни на підконтрольній частині Донеччини, ще 85 були поранені

З початку бойових дій на Донбасі на підконтрольній Україні частині Донецької області загинули 28 дітей і 85 дістали поранення. Сімом дітям знадобилося протезування.

Про це повідомила начальник служби у справах дітей Донецької облдержадміністрації Наталія Тимофєєва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Внаслідок військових дій на території області, де органи державної влади в повному обсязі здійснюють свої повноваження, загинули 28 дітей і 85 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Всі поранені діти отримали необхідні медичні послуги в повному обсязі", - сказала вона.

За словами Тимофєєвої, на сьогодні під наглядом педіатрів залишаються 47 таких дітей (17 дітей виросли, 21 дитина виїхала за межі області).

Сімом дітям знадобилося протезування.

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Більшість поранених дітей потребують реабілітації і психологічної підтримки.