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Новини Агресія Росії проти України
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28 дітей загинули з початку війни на підконтрольній частині Донеччини, ще 85 були поранені

28 дітей загинули з початку війни на підконтрольній частині Донеччини, ще 85 були поранені

З початку бойових дій на Донбасі на підконтрольній Україні частині Донецької області загинули 28 дітей і 85 дістали поранення. Сімом дітям знадобилося протезування.

Про це повідомила начальник служби у справах дітей Донецької облдержадміністрації Наталія Тимофєєва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Внаслідок військових дій на території області, де органи державної влади в повному обсязі здійснюють свої повноваження, загинули 28 дітей і 85 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Всі поранені діти отримали необхідні медичні послуги в повному обсязі", - сказала вона.

За словами Тимофєєвої, на сьогодні під наглядом педіатрів залишаються 47 таких дітей (17 дітей виросли, 21 дитина виїхала за межі області).

Сімом дітям знадобилося протезування.

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Більшість поранених дітей потребують реабілітації і психологічної підтримки.

Автор: 

діти (5066) поранення (2804) смерть (6750) Донецька область (8467)


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к ***** у наташи тимофеевой похоже вопросов нэма...
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23.06.2020 17:51 Відповісти
Росия известнhttps://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5916-statya-129-ugroza-ubijstvom ый специалист по убийствам детей. Особенно она развернулась в Сирии...
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23.06.2020 17:52 Відповісти
странно, в новости что выжившим детям из этой зоны будет льготное поступление в вузы было столько срача, сколько проклятий на их головы и призывов их всех перестрелять. А теперь вдруг все такие сердобольные вдруг стали.
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23.06.2020 18:29 Відповісти
Подконтрольные/неподконтрольные....
Вообще-то детей надо считать всех рожденных в Украине.
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23.06.2020 18:33 Відповісти
 
 