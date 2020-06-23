28 дітей загинули з початку війни на підконтрольній частині Донеччини, ще 85 були поранені
З початку бойових дій на Донбасі на підконтрольній Україні частині Донецької області загинули 28 дітей і 85 дістали поранення. Сімом дітям знадобилося протезування.
Про це повідомила начальник служби у справах дітей Донецької облдержадміністрації Наталія Тимофєєва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
"Внаслідок військових дій на території області, де органи державної влади в повному обсязі здійснюють свої повноваження, загинули 28 дітей і 85 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Всі поранені діти отримали необхідні медичні послуги в повному обсязі", - сказала вона.
За словами Тимофєєвої, на сьогодні під наглядом педіатрів залишаються 47 таких дітей (17 дітей виросли, 21 дитина виїхала за межі області).
Сімом дітям знадобилося протезування.
Більшість поранених дітей потребують реабілітації і психологічної підтримки.
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Вообще-то детей надо считать всех рожденных в Украине.