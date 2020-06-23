Внаслідок паводку в Карпатах затоплено 80 сіл, мости і дороги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Карпатах внаслідок негоди було затоплено села, змито мости і дороги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Ігор Тихолаз у Фейсбуці зазначив: "У Карпатах зараз - біда, велика повінь. Затопило десятки сіл (понад 80 сіл), змито 40 мостів, затоплено дороги, порушена інфраструктура... Дощ продовжує лити, без зупинки. Якщо ще день-два таких злив - страшно уявити, що буде".

Він продовжив: "Традиційно - ніхто не був готовий, влада безпорадна, людям тільки молитися залишається. Навіть не коментую де взагалі і влада зараз, в яку дірку залізла - ніхто нічого не коментує, ніхто нічого не робить".

Лариса Гайдук опублікувала відео, зазначивши: "Траса Н-09 на відрізку Яремче- Микуличин, станом на 10.30 ранку 23.06.2020 р"







