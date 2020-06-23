Внаслідок паводку в Карпатах затоплено 80 сіл, мости і дороги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Карпатах внаслідок негоди було затоплено села, змито мости і дороги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
Ігор Тихолаз у Фейсбуці зазначив: "У Карпатах зараз - біда, велика повінь. Затопило десятки сіл (понад 80 сіл), змито 40 мостів, затоплено дороги, порушена інфраструктура... Дощ продовжує лити, без зупинки. Якщо ще день-два таких злив - страшно уявити, що буде".
Він продовжив: "Традиційно - ніхто не був готовий, влада безпорадна, людям тільки молитися залишається. Навіть не коментую де взагалі і влада зараз, в яку дірку залізла - ніхто нічого не коментує, ніхто нічого не робить".
Лариса Гайдук опублікувала відео, зазначивши: "Траса Н-09 на відрізку Яремче- Микуличин, станом на 10.30 ранку 23.06.2020 р"
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Закарпаття...
По своему опыту знаю, с 2004 года все они перешли на дешевые запчасти и качество машин упало повсеместно. А сейчас их так напичкали излишней електроникой, что они сами разобраться в проблемах не могут! Сколько у меня знакомых ездят на меринах и БМВ- только в лизе! Потому что без штанов оствнешься, если ремонтировать эти гробы надо будет.
Чи там дощів менше чи я чогось не розумію?
Таке є всюди, де є гори, але в таких руйнівних масштабах - тільки в окремих довбнів, які самі це спровокували...
Що надбали - те й маєте.
А наші всі клієнти одну мантру несуть що це все влада винувата тому що не дала їм роботи, а більше немає де заробити тому і повинні ліс рубати... Менти, прокурори, лісники плачуть що в них зарплати низькі тому змушені це кришувати, якщо вони не будуть кришувати то інші це зроблять..
А влада плаче що Європа вимагає ліс вирубувати у всіх поважні причини....