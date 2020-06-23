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Новини Силовики
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Прикордонники Луганщини виявили тисячу каченят, яких контрабандисти хотіли переправити до Росії. 400 пташенят загинули, - МВС

Прикордонники Луганщини виявили тисячу каченят, яких контрабандисти хотіли переправити до Росії. 400 пташенят загинули, - МВС

Прикордонники Луганського загону виявили біля кордону 20 ящиків із контрабандним товаром - каченятами. Близько 400 із приблизно тисячі пташенят загинули.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ, контрабандисти планували переправити каченят у Росію.

"Для пошуку контрабандистів відразу вирушила група реагування, але службовий автомобіль прикордонників потрапив у пастку, яку, швидше за все, залишили контрабандисти. Колесо транспортного засобу пошкодили зварні металеві штирі - так званий "їжак", - сказано в повідомленні.

Пташенят, які вижили, прикордонники передали на зберігання.

Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Прикордонники Луганщини виявили тисячу каченят, яких контрабандисти хотіли переправити до Росії. 400 пташенят загинули, - МВС 01

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) контрабанда (1823) МВС (3501) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Луганська область (4879)


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то есть около 600 спасли и их не задавит бульдозером.
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23.06.2020 19:01 Відповісти
З 1000 - 400 - це велика перемога. Треба терміново прикордонникам підняти зарплатню.
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23.06.2020 19:03 Відповісти
400 утят выбросили фпропасть!
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23.06.2020 19:06 Відповісти
Утята были готовы даже кони кинуть, лишь бы не попасть к кацапсинам!
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23.06.2020 19:09 Відповісти
Они настоящие герои Украины! Для утят сдаться в плен равносильно смерти. Поэтому они выбрали бы смерть, чем позор.
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23.06.2020 19:35 Відповісти
От радість тим, хто отримав 600 каченят на відповідальне зберігання, тут з 20 можна чокнутись.
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23.06.2020 19:13 Відповісти
Это старый бизнес вдоль границы с РФ. Обычно цыплята и в банановых ящиках. Тут быстро надо всё протолкать, за 2 суток, обычно едут везут в РФ электричками. С утятами канитель. То все сдохнут. Они дохнут от своего помёта. Но продаются дороже. Этим много народу занималось в 90гг. Электрички тогда мотались часто. Братаны северные ленивые заниматься с инкубаторами---готовых легче купить. Даже не ожидал что этот промысел работает до сих пор. Знал некоторых тогда---можно было заработать по быстрому не плохо.
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23.06.2020 21:03 Відповісти
при всей моей патриотичности порой кажется что желтизна и бесполезность такой журналистики почти похожа на российскую. мрак.
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24.06.2020 08:17 Відповісти
 
 