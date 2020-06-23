Прикордонники Луганщини виявили тисячу каченят, яких контрабандисти хотіли переправити до Росії. 400 пташенят загинули, - МВС

Прикордонники Луганського загону виявили біля кордону 20 ящиків із контрабандним товаром - каченятами. Близько 400 із приблизно тисячі пташенят загинули.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ, контрабандисти планували переправити каченят у Росію.

"Для пошуку контрабандистів відразу вирушила група реагування, але службовий автомобіль прикордонників потрапив у пастку, яку, швидше за все, залишили контрабандисти. Колесо транспортного засобу пошкодили зварні металеві штирі - так званий "їжак", - сказано в повідомленні.

Пташенят, які вижили, прикордонники передали на зберігання.

Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контрабандисти намагалися переправити через кордон із РФ майже тонну чищених кедрових горіхів і 441 кг сушеного манго. ФОТОрепортаж