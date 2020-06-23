Прикордонники Луганщини виявили тисячу каченят, яких контрабандисти хотіли переправити до Росії. 400 пташенят загинули, - МВС
Прикордонники Луганського загону виявили біля кордону 20 ящиків із контрабандним товаром - каченятами. Близько 400 із приблизно тисячі пташенят загинули.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ, контрабандисти планували переправити каченят у Росію.
"Для пошуку контрабандистів відразу вирушила група реагування, але службовий автомобіль прикордонників потрапив у пастку, яку, швидше за все, залишили контрабандисти. Колесо транспортного засобу пошкодили зварні металеві штирі - так званий "їжак", - сказано в повідомленні.
Пташенят, які вижили, прикордонники передали на зберігання.
Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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fedjka - fedjka
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