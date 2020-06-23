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Зеленський доручив Кабміну оперативно допомагати жителям низки регіонів, які постраждали від негоди

Зеленський доручив Кабміну оперативно допомагати жителям низки регіонів, які постраждали від негоди

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі ситуацію в західних областях країни, де вирує негода та обговорив з урядом питання допомоги людям, що страждають від повеней і сильних опадів, а також поставив завдання відправити в постраждалі регіони гуманітарний вантаж.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.

"Повені - це страшна проблема, яка вимагає ретельного стратегічного рішення. А зараз ми маємо оперативно подбати про людей, які залишаються без світла, чиї будинки затопило", - сказано в повідомленні.

В Офісі президента підкреслюють, що Зеленський щодня заслуховує звіт про розвиток ситуації з негодою.

"Зараз рятувальники ведуть роботи в чотирьох областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Для ліквідації наслідків паводку в Івано-Франківській області необхідно мінімум 400 млн грн, - ОДА

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) негода (757) паводок (233)


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Топ коментарі
+8
Бубочка, отец родной. Шоб без тебя делали бы. Наверное утопли, но вот всенародный сказал пару слов и на душе сразу полегчало.
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23.06.2020 19:07
+7
Зеленский поручил Кабмину оперативно помогать жителям ряда регионов, пострадавших от непогоды - Цензор.НЕТ 4537
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23.06.2020 19:01
+6
"дыбилушка и непогода",том третий,страница 38...самиздат,блеать.
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23.06.2020 19:06
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Зеленский поручил Кабмину оперативно помогать жителям ряда регионов, пострадавших от непогоды - Цензор.НЕТ 4537
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23.06.2020 19:01 Відповісти
Дій влади абсолютно недостатньо! Дороги та береги розмило, дамби підмило а на місці досі немає техніки та підрозділів ДСНС, НГУ, ЗСУ та мобілізованої на відновлювальні роботи техніки місцевих підприємств! Повторюється ситуація як з пожежами в Чорнобильській зоні - коли кинулись, вже було *********** як запізно і як багато роботи і вже потрібно було кидати на амбразуру людей які отримували небезпечні дози радіації, через тупоголовість Авакова та Чечоткіна!
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23.06.2020 19:30 Відповісти
«Вода прибуває дуже стрімко, уже підтопило жилі оселі. Вода стрімко піднімається. Рівень води перевищив показники 2008 р., коли була найбільша повінь. Чекаємо великих неприємностей. У нашому господарстві два поля повністю під водою. Це вже третій раз за сезон. Затопило дві площі сої. Рівень води метр-півтора», - зазначив фермер Б. Тимофійчук. https://kurkul.com/news/21420-na-prikarpatti-rekordna-povin--fermer

Паводок на заході України 2008 року - стихійне лихо, що сталося влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року через інтенсивні грозові дощі і, як результат, різке підняття рівня води в річках. Пік повені припав на https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 -https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня , вона вважається найбільшою в історії Західної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України за останні 60 років. Загальні збитки від повені оцінювалися на суму 3-4 млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F гривень .
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23.06.2020 19:37 Відповісти
уже смыло пару мостов и кладок которые устояли в 2008
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23.06.2020 20:07 Відповісти
враньё в угоду деребана денег!!! 69 году паводок был больше!!!
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23.06.2020 20:29 Відповісти
что он может заслушивать? когда? он с утра закинутый
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23.06.2020 19:03 Відповісти
"мы должны оперативно позаботиться о людях", сказал президент о людях "без света", взял в руки провод и полез на столбИсточник: https://censor.net/n3203885
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23.06.2020 19:03 Відповісти
Кабмін долбодятліа ьез "поручения" найвеличнішого цього не робив би? То навіщо такий кабмін інавіщо такий през, який дублює роботу уряду?
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23.06.2020 19:03 Відповісти
Р. S. А чому ж Вава не дасть "доручення" дощу припинитися, а рікам - розливатися? Щоб санітари не впізнали свого клієнта?
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23.06.2020 19:08 Відповісти
Трудяга, - поручает и поручает... без отдыха и семьи... Пора в отпуск... Бесрочный
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23.06.2020 19:04 Відповісти
ВІН працюйе.
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23.06.2020 19:08 Відповісти
Зеленский, если Кабмин сам этого без тебя не понимает, значит это полностью недотепа. Нефиг тогда искать - дворников-алкашей набери, - кадры будут умнее, чем ты сейчас набрал.
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23.06.2020 19:05 Відповісти
Зеленский ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодойИсточник: https://censor.net.ua/n3203885
... заслушивает, а потом занюхивает. Или наборот.
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23.06.2020 19:06 Відповісти
У курортному Трускавці, що на Львівщині, після значних опадів затопило вулиці.
Як пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія " з https://djerela.com.ua/news/truskavets/u-truskavts-cherez-opadi-zatoplyu-vulitsyu-shevchenka-vlada-problemu-vir-shiti-ne-zdatna посиланням на "Джерела Трускавця", про це повідомила у соцмережі Фейсбук Олександра Олійник.
"Найбільше від опадів потерпає вулиця Шевченка позавчора ввечері її вчергове затопило. Пішоходи та машини не могли пересуватися, вода у підвалах будівель, які тут знаходяться, піднялася на 20 см, намул довелося вичищати до ночі, клумби накрило водою", - повідомляє видання.
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23.06.2020 20:00 Відповісти
..а если Зелёная сопля не покомандует...то никто ничего делать не будет? Как достало это Зелёное косноязычное, туповатое, криворожское ничтожество! ПреЗедент-посмешище!))))
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23.06.2020 19:06 Відповісти
"дыбилушка и непогода",том третий,страница 38...самиздат,блеать.
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23.06.2020 19:06 Відповісти
Бубочка, отец родной. Шоб без тебя делали бы. Наверное утопли, но вот всенародный сказал пару слов и на душе сразу полегчало.
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23.06.2020 19:07 Відповісти
А самому слабо помогать?
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23.06.2020 19:08 Відповісти
Надеюсь, маме Зеленского теперь хотя бы зубы вставят.
Зеленский поручил Кабмину оперативно помогать жителям ряда регионов, пострадавших от непогоды - Цензор.НЕТ 6287
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23.06.2020 19:11 Відповісти
Баканов знов виб"є.
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23.06.2020 19:16 Відповісти
Далекобійники заср#нці, Порох жертва, 14 річна дівчина шл#ха, Україна актриса порнофільмів.
Папа Зе сказав, що виборці - т#па біомаса.
Зате Зе дуже просить поважати інститут президента і не переходити на особистості.
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23.06.2020 19:11 Відповісти
"отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз."
Сотні кг. надрукованих листівок що робити в цій ситуації.
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23.06.2020 19:14 Відповісти
Весь в трудах,весь в заботах попугайка Кеша.
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23.06.2020 19:14 Відповісти
война ,взрыв,корона, пуйло с угрозами -где зеля? Куда оно пропало??? А оно сидит в чате дальнобойщиков...
ПРЕЗИДЕНТ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ ШПИОНИТ ЗА ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ В ИХ ЧАТЕ
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23.06.2020 19:16 Відповісти
зе-в гостях в бункере уйла,обсуждает отмазку своего непрсутствия на параде...хорватия не прохонжа,наивно,для фофки нужен надежный аргумент,ну типа ленку одну люблю,а она сиводня в незавидном положении...
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23.06.2020 19:36 Відповісти
ДА!!!... После этих указаний Зеленского понимаешь, что зеленский очень далёк от реальной жизни!! дурят его везде и всегда как первокласника!! И, что самое главное он каждый раз попадается на этот корючок и проглатывает!! Да азартный игрок-президент, хуже азартной рыбы!! Хочет сразу всё охватить, хапнуть и показать себя орлом, а выходит всё на оборот...... Нельзя так бесхозяйственно швыряться бюджетными средствами!! Нельзя!!.... Там, в регионах воры грамотные и ушлые!! Десятилетиями оттачивали мастерство воровства бюджетных денег!! И один из них паводок!! Даже я знаю этот закон: "проси больше и получишь столько, сколько нам надо""
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23.06.2020 19:40 Відповісти
Під найбільшим ударом - Чернівецька та Івано-Франківська області, де оголошений червоний рівень небезпеки, але підтоплення фіксують також на Львівщині та Закарпатті.
Один із найбільш постраждалих регіонів - Верховинський район на Івано-Франківщині. Щоб доставляти продовольство в деякі населені пункти, які виявилися заблокованими стихією, рятувальники використовують гелікоптер.
Тим часом у Вижницькому районі Чернівецької області порвало дамбу, вода затопила майже три десятки домогосподарств.
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що надалі ситуація може погіршитися, адже дощі тривають і рівень води в річці Прут підвищується до критичного рівня. Він закликав усіх бути готовими до евакуації.
Влада Львівщини також повідомляє про підтоплення близько 100 житлових будинків у Стрийському районі.
В понеділок стало відомо про прорив 100-метрової ділянки дамби у Снятинському районі Івано-Франківщини - влада зайнялася оперативним укріпленням споруди.

На Закарпатті наслідки негоди поки що не такі серйозні, але влада очікує, що пік опадів припаде на найближчі дві доби.
В районах Мукачева та Хуста поліція зупиняє автомобілі і намагається скерувати їх в інших напрямках. На деяких ділянках автошляхів рух повністю перекрито, розповів Віктор Буришин, начальник управління оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської ОДА.
Синоптики прогнозують, що упродовж найближчої доби сильні зливи на Західній Україні триватимуть. - https://www.bbc.com/ukrainian/news-53154558?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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23.06.2020 19:48 Відповісти
В Рівному сьогодні задниця.. Ллє і ллє..Води по коліна.. Давно такого дощового літа не було
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23.06.2020 19:52 Відповісти
Пусть обратится к своему патрону. У небратьев большой опыт в наводнениях
Зеленський доручив Кабміну оперативно допомагати жителям низки регіонів, які постраждали від негоди - Цензор.НЕТ 7996
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23.06.2020 20:05 Відповісти
Зеленський доручив Кабміну оперативно допомагати жителям низки регіонів, які постраждали від негоди - Цензор.НЕТ 4257
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23.06.2020 20:09 Відповісти
Зеленський доручив Кабміну оперативно допомагати жителям низки регіонів, які постраждали від негоди - Цензор.НЕТ 4621
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23.06.2020 20:17 Відповісти
Фартовый год у друзей Зе - стихия за стихией, то пандемия, то потопы...на всём можно неплохо прибарахлиться
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23.06.2020 20:24 Відповісти
Я не хочу матерится, но у меня вопрос: Каким боком президент к непогоде, паводкам и тд?
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23.06.2020 20:29 Відповісти
Пенкі жовті-жовті під небом голубим
Гори потемніли і вперіщив грім,
Дощик не барився, зносив він мости,
У вікно краплинами пригрозив мені.

Крапельки *********, повені - привіт!
Заливають рясно села й цілий світ,
Лісорубам весело, жити без мізків,

Лиш Карпати плачуть голі без лісів.
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23.06.2020 20:49 Відповісти
 
 