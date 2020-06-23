Зеленський доручив Кабміну оперативно допомагати жителям низки регіонів, які постраждали від негоди

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі ситуацію в західних областях країни, де вирує негода та обговорив з урядом питання допомоги людям, що страждають від повеней і сильних опадів, а також поставив завдання відправити в постраждалі регіони гуманітарний вантаж.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.

"Повені - це страшна проблема, яка вимагає ретельного стратегічного рішення. А зараз ми маємо оперативно подбати про людей, які залишаються без світла, чиї будинки затопило", - сказано в повідомленні.

В Офісі президента підкреслюють, що Зеленський щодня заслуховує звіт про розвиток ситуації з негодою.

"Зараз рятувальники ведуть роботи в чотирьох областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій", - сказано в повідомленні.

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