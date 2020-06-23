Зеленський доручив Кабміну оперативно допомагати жителям низки регіонів, які постраждали від негоди
Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі ситуацію в західних областях країни, де вирує негода та обговорив з урядом питання допомоги людям, що страждають від повеней і сильних опадів, а також поставив завдання відправити в постраждалі регіони гуманітарний вантаж.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.
"Повені - це страшна проблема, яка вимагає ретельного стратегічного рішення. А зараз ми маємо оперативно подбати про людей, які залишаються без світла, чиї будинки затопило", - сказано в повідомленні.
В Офісі президента підкреслюють, що Зеленський щодня заслуховує звіт про розвиток ситуації з негодою.
"Зараз рятувальники ведуть роботи в чотирьох областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій", - сказано в повідомленні.
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Паводок на заході України 2008 року - стихійне лихо, що сталося влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року через інтенсивні грозові дощі і, як результат, різке підняття рівня води в річках. Пік повені припав на https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 -https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня , вона вважається найбільшою в історії Західної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України за останні 60 років. Загальні збитки від повені оцінювалися на суму 3-4 млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F гривень .
... заслушивает, а потом занюхивает. Или наборот.
Як пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія " з https://djerela.com.ua/news/truskavets/u-truskavts-cherez-opadi-zatoplyu-vulitsyu-shevchenka-vlada-problemu-vir-shiti-ne-zdatna посиланням на "Джерела Трускавця", про це повідомила у соцмережі Фейсбук Олександра Олійник.
"Найбільше від опадів потерпає вулиця Шевченка позавчора ввечері її вчергове затопило. Пішоходи та машини не могли пересуватися, вода у підвалах будівель, які тут знаходяться, піднялася на 20 см, намул довелося вичищати до ночі, клумби накрило водою", - повідомляє видання.
Папа Зе сказав, що виборці - т#па біомаса.
Зате Зе дуже просить поважати інститут президента і не переходити на особистості.
Сотні кг. надрукованих листівок що робити в цій ситуації.
ПРЕЗИДЕНТ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ ШПИОНИТ ЗА ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ В ИХ ЧАТЕ
Один із найбільш постраждалих регіонів - Верховинський район на Івано-Франківщині. Щоб доставляти продовольство в деякі населені пункти, які виявилися заблокованими стихією, рятувальники використовують гелікоптер.
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Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що надалі ситуація може погіршитися, адже дощі тривають і рівень води в річці Прут підвищується до критичного рівня. Він закликав усіх бути готовими до евакуації.
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Синоптики прогнозують, що упродовж найближчої доби сильні зливи на Західній Україні триватимуть. - https://www.bbc.com/ukrainian/news-53154558?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
Гори потемніли і вперіщив грім,
Дощик не барився, зносив він мости,
У вікно краплинами пригрозив мені.
Крапельки *********, повені - привіт!
Заливають рясно села й цілий світ,
Лісорубам весело, жити без мізків,
Лиш Карпати плачуть голі без лісів.