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Новини
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Герус намагається обнулити Меморандум із "зеленими" через підняття тарифів "Укренерго", - Кучеренко

Герус намагається обнулити Меморандум із

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус домагається обнулення Меморандуму з виробниками "зеленої" енергії через збільшення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії та диспетчеризацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

Депутат повідомив, що НКРЕКП 24 червня планує прийняти рішення про збільшення з 1 серпня тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії в 3,8 рази і на диспетчеризацію в 4 рази, що, на його думку, спрямовані на обнулення підписаного представниками "зеленої" генерації та урядом Меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає зниження "зелених" тарифів і відновлення платежів виробникам електроенергії з ВДЕ.

"Здавалося, до чого тут Герус? Є всі підстави вважати, що це лежить у сумновідомій парадигмі "пи#дячити зелених". Два тижні тому інвестори у ВДЕ нарешті підписали Меморандум порозуміння із Урядом, погодившись на зниження "зелених тарифів". Минулого тижня у Раду поданий законопроект, що має імплементувати норми Меморандуму у законодавство. Просто взяти та заблокувати прийняття законопроекту – не "comme il faut" і люди не зрозуміють, що Герус має проти зниження "зелених тарифів". Проте, треба "пи#дячити", бо є наказ від "старших товаришів". Тому головний "симпатик" ВДЕ придумав "хитру багатоходівочку": крок перший - втлумачити всім, що виконання Меморандуму потребує захмарного підвищення тарифів "Укренерго"; крок другий – прийняти рішення НКРЕКП про збільшення тарифів "Укренерго"; крок третій – за допомоги дружніх організацій (наприклад, ЗЗФ або НЗФ, що мають в цьому великий досвід) заблокувати в суді підвищення тарифів "Укренерго", - пояснив Кучеренко.

За його словами обнулення Меморандуму призведе до зростання боргів перед "зеленими", які зараз вже становлять 14 млрд грн., держава не зможе заощадити завдяки зниженню "зелених" тарифів 9 млрд грн тільки в цьому році і 60 млрд. Грн до 2030 року , а розвиток "зеленої" енергетики зупиниться, зате зросте енергозалежність України від Росії через відновлення імпорту струму.

Як повідомлялося, 10 червня Кабінет Міністрів України і Міністерство енергетики підписали з представниками інвесторів у зелену енергетику Меморандум, який має вирішити проблеми сектора і допомогти вивести енергетичну галузь із кризи. Зокрема, документ є базою для підготовки законопроєкту і передбачає зниження зелених тарифів, посилення відповідальності за неправильні прогнози зеленої електроенергії, а також встановлює графік погашення боргів за таку електроенергію.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень Меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику, за словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець досягли 14 млрд грн.

Також раніше виник скандал, пов'язаний із листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупаніна. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетику, що викликало низку критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій.

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) Герус Андрій (446) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+12
введите в работу атомные блоки, и не е@ите людям мозги!
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23.06.2020 19:25
+3
Касса гудка не здесь, беги занимать очередь.
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23.06.2020 19:24
+2
Ти ********************* прихвостень краще розкажи що ви з мертвечуком докладаєте всіх зусиль щоб припинити транзит газу,і заборонити продаж паїв.Ви з зажопниками перші вороги України.
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23.06.2020 19:19
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влупите герусу по тыкве кувалдой сзади...народное лечение косоглазия...
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23.06.2020 19:13 Відповісти
я не понял, так Ляшко изнасиловал Геруса в аэропорту, или так.. на пол шишечки?!
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23.06.2020 19:16 Відповісти
Ти ********************* прихвостень краще розкажи що ви з мертвечуком докладаєте всіх зусиль щоб припинити транзит газу,і заборонити продаж паїв.Ви з зажопниками перші вороги України.
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23.06.2020 19:19 Відповісти
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23.06.2020 20:07 Відповісти
Я знаю ціну твого мозку вона написана 5 копійок.
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23.06.2020 20:28 Відповісти
https://biz.censor.net.ua/news/3203608/sovmestnyyi_isk_timoshenko_i_medvedchuka_ugrojaet_tranzitu_gaza_cherez_ukrainu_kobolev Бик ти недоумкуватий.
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23.06.2020 20:31 Відповісти
Знающие (противники зелёной энергетики) утверждают :Зеленая энергетика вырабатывает 8% электроэнергии, а денег требует 30%. Иван Петрович Сидоров в это верит.Знающие говорят: наша электроэнергия вдвое -на 100%-дороже забугорной. Иван Петрович Сидоров в это тоже верит. Но знающие утверждают: в 100 %-х подорожания виноваты 30% денег зеленой энергетики. Иван Петрович Сидоров чувствует что с процентами что то не так но доказать не может. Он в школе круглым отличником был только по физкультуре. Хорошо бы знающим (противникам зелёной энергетики) растолковать почему в 100 %-ах подорожания виноваты 30% денег зеленой энергетики.
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23.06.2020 19:20 Відповісти
Касса гудка не здесь, беги занимать очередь.
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23.06.2020 19:24 Відповісти
и наоборот?
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24.06.2020 19:47 Відповісти
введите в работу атомные блоки, и не е@ите людям мозги!
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23.06.2020 19:25 Відповісти
22.06.20 18:17
Совместный иск Тимошенко и Медведчука угрожает транзиту газа через Украину, - Коболев Це вороги УКРАЇНИ РАЗОМ З ГЕРУСОМ.
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23.06.2020 19:27 Відповісти
Не успевают бедняги:

По словам премьер-министра Дениса шныряли, законодательное ...
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23.06.2020 19:31 Відповісти
 
 