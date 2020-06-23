Герус намагається обнулити Меморандум із "зеленими" через підняття тарифів "Укренерго", - Кучеренко

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус домагається обнулення Меморандуму з виробниками "зеленої" енергії через збільшення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії та диспетчеризацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

Депутат повідомив, що НКРЕКП 24 червня планує прийняти рішення про збільшення з 1 серпня тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії в 3,8 рази і на диспетчеризацію в 4 рази, що, на його думку, спрямовані на обнулення підписаного представниками "зеленої" генерації та урядом Меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає зниження "зелених" тарифів і відновлення платежів виробникам електроенергії з ВДЕ.

"Здавалося, до чого тут Герус? Є всі підстави вважати, що це лежить у сумновідомій парадигмі "пи#дячити зелених". Два тижні тому інвестори у ВДЕ нарешті підписали Меморандум порозуміння із Урядом, погодившись на зниження "зелених тарифів". Минулого тижня у Раду поданий законопроект, що має імплементувати норми Меморандуму у законодавство. Просто взяти та заблокувати прийняття законопроекту – не "comme il faut" і люди не зрозуміють, що Герус має проти зниження "зелених тарифів". Проте, треба "пи#дячити", бо є наказ від "старших товаришів". Тому головний "симпатик" ВДЕ придумав "хитру багатоходівочку": крок перший - втлумачити всім, що виконання Меморандуму потребує захмарного підвищення тарифів "Укренерго"; крок другий – прийняти рішення НКРЕКП про збільшення тарифів "Укренерго"; крок третій – за допомоги дружніх організацій (наприклад, ЗЗФ або НЗФ, що мають в цьому великий досвід) заблокувати в суді підвищення тарифів "Укренерго", - пояснив Кучеренко.

За його словами обнулення Меморандуму призведе до зростання боргів перед "зеленими", які зараз вже становлять 14 млрд грн., держава не зможе заощадити завдяки зниженню "зелених" тарифів 9 млрд грн тільки в цьому році і 60 млрд. Грн до 2030 року , а розвиток "зеленої" енергетики зупиниться, зате зросте енергозалежність України від Росії через відновлення імпорту струму.

Як повідомлялося, 10 червня Кабінет Міністрів України і Міністерство енергетики підписали з представниками інвесторів у зелену енергетику Меморандум, який має вирішити проблеми сектора і допомогти вивести енергетичну галузь із кризи. Зокрема, документ є базою для підготовки законопроєкту і передбачає зниження зелених тарифів, посилення відповідальності за неправильні прогнози зеленої електроенергії, а також встановлює графік погашення боргів за таку електроенергію.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень Меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику, за словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець досягли 14 млрд грн.

Також раніше виник скандал, пов'язаний із листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупаніна. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетику, що викликало низку критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій.