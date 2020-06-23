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Снижением НДС Рада намерена бороться с "теневыми" перекупщиками зерна

Снижением НДС Рада намерена бороться с

Верховная Рада может снизить НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%, чтобы мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме

. Соответствующий законопроект №3656 находится на рассмотрении комитетов ВРУ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на gazeta.ua.

В частности, законопроект предлагает снизить ставку до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур. "Порядка 30-40% рынка зерна в Украине работает в "тени". Реализация продукции за "кеш" позволяет обходить уплату НДС, и многие перекупщики зерна пользуются этим. Всевозможные схемы и так называемые "скрутки" обходятся госбюджету в десятки миллиардов гривен", — говорится в материале.

Законопроект направлен на детенизацию аграрного производства: если его примут, аграрий будет заинтересован продавать зерно "в белую", а не за кеш. В противном случае он не сможет возместить себе тот НДС, который заплатил поставщикам.

Тех, кто работает легально, законопроект не коснется: поступления, расходы, кредитные обязательства по НДС в большинстве случаев останутся без изменений. Доходность выращивания подсолнечника, рапса или кукурузы, а также сальдо доходов бюджета также останутся прежними. При этом перерабатывающие предприятия смогут экономить до 6% на закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. "То есть для честных аграриев ничего не изменится, а вот перекупщикам придется платить налоги", — говорится в материале.

По мнению авторов законопроекта 3656, его принятие будет способствовать привлечению инвестиций, обновлению основных фондов агропредприятий, повышению конкурентоспособности украинского АПК. Кроме того, снижение налоговой нагрузки приведет к удешевлению готовой продукции для конечного потребителя.

Автор: 

зерно (3121) НДС (625)


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Топ коментарі
+12
НДС надо отменить, как коррупционный налог.
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23.06.2020 19:23
+9
Мыши , куда исчезло зерно Держрезерву ?
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23.06.2020 19:29
+8
НДС вообще не имеет права на существование, это просто откровенный грабёж.
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23.06.2020 19:29
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НДС надо отменить, как коррупционный налог.
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23.06.2020 19:23 Відповісти
ПДВ потрібно відмінити і замінити його податком з продажів! Саме це радить зробити уряду і Президенту найвідоміший економіст України, екс директор **** https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARAhQDc72vtzUQLRov9IiIpTiJZQLvT7WDnjpbgLwjoiIr_4dspMjpgH6HtV0ZXjlfqFV3LDYXWSuDtJ&hc_ref=ARRHayFu0_n1h-szIPS3UpWOAvSpLJ4FLJq25Uh7FivjVQu-CHhumLZN2NtfpN0zrLU&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCH9PYvU0gAf953Pqc7NJ6iByRXNRnnF3-FYe4wHH7TURaMN1fTjL4L5QcNB8nAXMPee2qg9s8izJkTJxa0eJRDPctfh6k3FijkNJedajWdQKUiNVJaJUTq_3FbCzDICEHC6WVRr6MSEF3FU9yuVeyf_wuQfH9G56aNKmJdWLhCFfm6ktxC4VUpmqc6t70qI4tDy13qrazqYs8YtOok2ZuCqolXXiF_1d5-dBmgJHOcNGtibzXl45bw6Q4xu7ScFPlZ1WSPTR3SuVvn8C8WzVl7-vLusZnybQs99_Zyc90ms-GflTIG9D4lJ2-si6g35u2duRqe18S_iY_vI8cx9brG3Ws4ZGDkclw Олександр Савченко .
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23.06.2020 19:33 Відповісти
Тю, а я думал надо ракет побьше и везде броню....
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23.06.2020 19:45 Відповісти
Ракет побільше потрібно скрізь, маслом кашу не зіпсувати!
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23.06.2020 20:40 Відповісти
За податок з продажу, навіть Саакашвілі нещодавно висловився https://www.youtube.com/watch?v=LQ1es2KCt8Q&t=35m50s
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23.06.2020 19:52 Відповісти
На самом деле НДС это и есть налог с продаж. НДС хоть и сидит в сырье, и полуфабрикатах, но по факту производитель сырья его не платит, НДС передается как налоговый кредит/обязательство следующему в цепочке сырье-полуфабрикат-....-продукция-...-перекупщик-продукция.., доплачивая лишь добавленную стоимость, ПЛАТИТ НДС КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ в момент когда покупает товар (компенсируя производителям ровно 20% от конечной стоимости), однако деньги в бюджет перечисляют предприятия, выступая тем самым налоговым агентом. Единственное, что налог с такой продаже оплачивается по сути наперед
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23.06.2020 20:11 Відповісти
ПДВ це податок на додану вартість і його повертають при експорті в розмірі 200 млрд грн на рік! А податок з продажів буде лишатись повністю в бюджеті.
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23.06.2020 20:47 Відповісти
А вас случайно не смущает в понятии "возврат НДС" собственно слово "возврат"?!
Если нет, то напрасно! Поскольку это тот НДС, который производитель сначала отдает в бюджет как налог с продажи конечному потребителю, которая еще не состоялась, а так как продаже была осуществлена за границу (т.е. нет конечного потребителя который внесет деньги за этот НДС), то производителю эти деньги возвращают. Т.е. в вашем примере, эти 200 млрд, которые так милостиво отдают из бюджета СНАЧАЛА ТУДА ПОЛОЖИЛИ! +200-200 = 0!!! Как и ваш налог с продажи, разница только во времени уплаты налога (НДС платится до продажи)
Другое дело, что существуют схемы когда идет возврат того чего не было. В этом случае налог с продажи выигрывает в прозрачности (однако появятся схемы когда продажи на конечного потребителя будут имитировать продажей для производства или что то в этом духе)
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23.06.2020 21:44 Відповісти
Дебильный налог. 10-13% с продаж как в США и везде кассовые аппараты - просто и красиво. А НДС это чиновничья кормушка. Налоги не должны зависеть от прихотей чиновников.
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23.06.2020 21:35 Відповісти
Дебильный и мутный это да!
Но чиновникам и государству он выгодней: чиновникам - по известным причинам, а государству он выгоднее по двум причинам: 1. поскольку уплата НДС, идет еще до того, как товар попал потребителю (первая порция налога поступает когда идет реализация сырья,) 2. Люди пребывают в иллюзиях что налоги платят производители, которые и "завышают" цены.
А когда будет как в США и придя в магазин ты возьмешь товар с полки за 10 грн., а на кассе тебе насчитают налогов еще гривен на 8 (налог с продажи, акциз,....), то ты охренеешь и сразу до тебя дойдет что ты налогоплательшик и в каких объемах с тебя дерут деньги и что за любые ******* чиновника ему нужно бить голову....
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23.06.2020 21:57 Відповісти
На счет НДС согласен.
А на счет США не рассказывай кацапские сказки. Я делал покупки в США в разных магазинах, ни где 80% сверху не накручивают, ****..ь. Видишь ценник там цена без налога, а платишь на 10-13% больше в зависимости от штата. В Лас Вегасе был самый маленький налог 10%.
К стати НДС придумали в США для защиты производителя от импорта. Но быстро поняли, что это дебилизм и отменили. В Европе до сих пор он есть, но он структурирован и ни кто не может вмешаться в его возмещение или уплату. Им просто лень его менять. Он работает четко.
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23.06.2020 22:08 Відповісти
80% это я не про США, это я показал, какой у нас будет процент, если налоги выделять в чеке
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23.06.2020 22:20 Відповісти
НДС придумали во франции 1954 году и сначала оттестировали на своей колонии Кот-д'Ивуа́р. Придуман он был как механизм защиты от перепроизводства. Но сути это не меняет (коричневое говно или зеленое оно все равно говно)
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23.06.2020 22:28 Відповісти
Сорри, зарапортовался. Когда то читал историю, что в США пытались ввести подобное для защиты производителя внутри штата, но быстро отказались.
США и Япония прекрасно обходятся без этого налога. Американские экономисты заявили, что в странах, где действует НДС, налоговое бремя в целом почти на 40% превышает аналогичный показатель тех государств, где этот налог не применяется.
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23.06.2020 23:48 Відповісти
Гриценко знає, що ти йому зрадив з Савченко?
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23.06.2020 20:31 Відповісти
Олександр Савченко це член команди Гриценка в 2019 році, він був претендентом на посаду Голови НБУ, якби Гриценко став Президентом! Савченко найвідоміший український економіст та банкір.
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23.06.2020 20:45 Відповісти
Он не только коррупционный, это самый сложный в администрировании налог (отсюда куча схем) сложность администрирования = высокая стоимость администрирования (содержание кучи налоговых и налоговиков). Кроме того, налог этот был придуман (кажись во Франции, точно не помню) для борьбы с перепроизводством товара. Вот чем чем, а перепроизводством у нас даже не пахнет..нам нужно наоборот простимулировать производство.

Эти придурки сейчас введут 14% налог при этом продукция из этого сырья (например хлеб) останется 20% и разница в НДС ляжет на производителя продукции, а дальше на потребителя (по факту для потребителя цена конечно не изменится). Эти придурки породят кучу новых схем на ровном месте
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23.06.2020 19:52 Відповісти
спочатку вони держрезерв наліво штовхнули
тепер потопило понад рівень 2008-го

«Вода прибуває дуже стрімко, уже підтопило жилі оселі. Вода стрімко піднімається. Рівень води перевищив показники 2008 р., коли була найбільша повінь. Чекаємо великих неприємностей. У нашому господарстві два поля повністю під водою. Це вже третій раз за сезон. Затопило дві площі сої. Рівень води метр-півтора», - зазначив фермер Б. Тимофійчук. https://kurkul.com/news/21420-na-prikarpatti-rekordna-povin--fermer
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23.06.2020 19:25 Відповісти
зашибись решение
теперь все перечисленное еще быстрее за границу потечет
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23.06.2020 19:27 Відповісти
Мыши , куда исчезло зерно Держрезерву ?
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23.06.2020 19:29 Відповісти
Обережно! Омеляна за таке судять!
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23.06.2020 19:29 Відповісти
НДС вообще не имеет права на существование, это просто откровенный грабёж.
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23.06.2020 19:29 Відповісти
НДС - это средство для перераспределения бабла между чужими (-) и своими (+).
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23.06.2020 20:28 Відповісти
Это принято называть грабежом. Пока народ это допускает грабить его не прекратят!
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23.06.2020 20:47 Відповісти
В Штатах вообще нет НДС, есть налог с продажи. С алкоголя и табачки- выше, чем со всего остального. Где Штаты, а где мы
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23.06.2020 19:44 Відповісти
_НДС замедляет экономику через серьёзное ухудшение покупательной способности граждан грабежом накопленных людьми средств. Это бандитизм в чистом виде! А бандитов надо уничтожать.
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23.06.2020 19:50 Відповісти
Тетяно, не дай Боже нам таку фінансову систему як в США, реально більшість людей плаває в кредитах.
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23.06.2020 20:29 Відповісти
Под три процента годовых? Я бы тоже так 'поплавала'. Почему не взять кредит под такой процент? У нас сколько? Я даже не знаю- процентов 20, наверное.
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23.06.2020 20:44 Відповісти
Видать зеленое стадо начинает понимать,что их бешеные налоги только вредят стране и её экономике,но пока не поняли что же делать дальше.
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23.06.2020 20:02 Відповісти
Чудак Плевать им на экономику! Они пришли прибарахлиться.
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23.06.2020 20:11 Відповісти
Щось не виходить, тобто зараз аграрій не зацікавлений в поаернені 20 відсотків ПДВ, а от коли можна буде повернути лише 14 то виявить зацікавленність? На кого це розраховано?
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23.06.2020 20:26 Відповісти
Річний запас зерна це що? Може Держрезерв?
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23.06.2020 20:33 Відповісти
Снижением НДС до 14% проблему не решат. Нужно снижать до 6-7% как минимум. Хозяйствам, которые продают за кеш, аннулировать свидетельство о регистрации. Тогда собственники таких хозяйств думать начнут - а нужен ли им этот кеш?
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23.06.2020 20:52 Відповісти
 
 