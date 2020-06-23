Снижением НДС Рада намерена бороться с "теневыми" перекупщиками зерна
Верховная Рада может снизить НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%, чтобы мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме
. Соответствующий законопроект №3656 находится на рассмотрении комитетов ВРУ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на gazeta.ua.
В частности, законопроект предлагает снизить ставку до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур. "Порядка 30-40% рынка зерна в Украине работает в "тени". Реализация продукции за "кеш" позволяет обходить уплату НДС, и многие перекупщики зерна пользуются этим. Всевозможные схемы и так называемые "скрутки" обходятся госбюджету в десятки миллиардов гривен", — говорится в материале.
Законопроект направлен на детенизацию аграрного производства: если его примут, аграрий будет заинтересован продавать зерно "в белую", а не за кеш. В противном случае он не сможет возместить себе тот НДС, который заплатил поставщикам.
Тех, кто работает легально, законопроект не коснется: поступления, расходы, кредитные обязательства по НДС в большинстве случаев останутся без изменений. Доходность выращивания подсолнечника, рапса или кукурузы, а также сальдо доходов бюджета также останутся прежними. При этом перерабатывающие предприятия смогут экономить до 6% на закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. "То есть для честных аграриев ничего не изменится, а вот перекупщикам придется платить налоги", — говорится в материале.
По мнению авторов законопроекта 3656, его принятие будет способствовать привлечению инвестиций, обновлению основных фондов агропредприятий, повышению конкурентоспособности украинского АПК. Кроме того, снижение налоговой нагрузки приведет к удешевлению готовой продукции для конечного потребителя.
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Если нет, то напрасно! Поскольку это тот НДС, который производитель сначала отдает в бюджет как налог с продажи конечному потребителю, которая еще не состоялась, а так как продаже была осуществлена за границу (т.е. нет конечного потребителя который внесет деньги за этот НДС), то производителю эти деньги возвращают. Т.е. в вашем примере, эти 200 млрд, которые так милостиво отдают из бюджета СНАЧАЛА ТУДА ПОЛОЖИЛИ! +200-200 = 0!!! Как и ваш налог с продажи, разница только во времени уплаты налога (НДС платится до продажи)
Другое дело, что существуют схемы когда идет возврат того чего не было. В этом случае налог с продажи выигрывает в прозрачности (однако появятся схемы когда продажи на конечного потребителя будут имитировать продажей для производства или что то в этом духе)
Но чиновникам и государству он выгодней: чиновникам - по известным причинам, а государству он выгоднее по двум причинам: 1. поскольку уплата НДС, идет еще до того, как товар попал потребителю (первая порция налога поступает когда идет реализация сырья,) 2. Люди пребывают в иллюзиях что налоги платят производители, которые и "завышают" цены.
А когда будет как в США и придя в магазин ты возьмешь товар с полки за 10 грн., а на кассе тебе насчитают налогов еще гривен на 8 (налог с продажи, акциз,....), то ты охренеешь и сразу до тебя дойдет что ты налогоплательшик и в каких объемах с тебя дерут деньги и что за любые ******* чиновника ему нужно бить голову....
А на счет США не рассказывай кацапские сказки. Я делал покупки в США в разных магазинах, ни где 80% сверху не накручивают, ****..ь. Видишь ценник там цена без налога, а платишь на 10-13% больше в зависимости от штата. В Лас Вегасе был самый маленький налог 10%.
К стати НДС придумали в США для защиты производителя от импорта. Но быстро поняли, что это дебилизм и отменили. В Европе до сих пор он есть, но он структурирован и ни кто не может вмешаться в его возмещение или уплату. Им просто лень его менять. Он работает четко.
США и Япония прекрасно обходятся без этого налога. Американские экономисты заявили, что в странах, где действует НДС, налоговое бремя в целом почти на 40% превышает аналогичный показатель тех государств, где этот налог не применяется.
Эти придурки сейчас введут 14% налог при этом продукция из этого сырья (например хлеб) останется 20% и разница в НДС ляжет на производителя продукции, а дальше на потребителя (по факту для потребителя цена конечно не изменится). Эти придурки породят кучу новых схем на ровном месте
тепер потопило понад рівень 2008-го
«Вода прибуває дуже стрімко, уже підтопило жилі оселі. Вода стрімко піднімається. Рівень води перевищив показники 2008 р., коли була найбільша повінь. Чекаємо великих неприємностей. У нашому господарстві два поля повністю під водою. Це вже третій раз за сезон. Затопило дві площі сої. Рівень води метр-півтора», - зазначив фермер Б. Тимофійчук. https://kurkul.com/news/21420-na-prikarpatti-rekordna-povin--fermer
теперь все перечисленное еще быстрее за границу потечет