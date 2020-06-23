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Інвесторам в українські електромережі необхідні прозорі умови і обґрунтований дохід на капітал, - експерт Едвард Чоу

Інвесторам в українські електромережі необхідні прозорі умови і обґрунтований дохід на капітал, - експерт Едвард Чоу

Інвесторам в українську систему розподілу електроенергії необхідні прозорі умови роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Едвард Чоу, головний науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень під час онлайн-зустрічі Ukrainian Congress Committee of America.

"Необхідно отримати повне відшкодування витрат, а також відшкодування грошей та обґрунтований дохід на капітал, інакше інвестиції не допоможуть", - сказав він.

Коментуючи особливості впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення, Чоу зазначив, що держава через нормативні документи має створити комфортні умови для громадян, надаючи допомогу соціально-незахищеним верствам населення через субсидії. Водночас, вони не повинні поширюватися на промисловість.

"Законодавче регулювання не має бути використано для субсидування енергонеефективної і не модернізованої сталевої чи хімічної промисловості", - зазначив Чоу.

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Міжнародний експерт висловив занепокоєння, що тема стимулюючого утворення та умов його впровадження не перший рік обговорюється в Україні, але так і не отримала практичної реалізації.

Нагадаємо, українські та міжнародні експерти висловилися про необхідність впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю.

На думку ЕВА, при впровадженні нової моделі варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB регулювання, а саме - уникнути поділу бази активів на нову і стару і впровадити єдину ставку, що дорівнює середньозваженій вартості капіталу - WACC. На думку "Ernеst&Young", ставка WACC також є економічно доцільною і робить обленерго привабливим і зрозумілим для будь-якого інвестора, що важливо для Фонду держмайна, який чекає RAB-тариф для запуску приватизації державних обленерго.

Раніше Міненерго закликало Регулятор при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку: "Пропонуємо прислухатися до пропозицій зацікавлених сторін щодо проєкту постанови з метою вирішення проблем розподільних компаній з метою забезпечення якісного та безперебійного електропостачання споживачів України".

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Автор: 

інвестори (445) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+6
Инвесторам в украинские электросети необходимы прозрачные условия и обоснованный доход на капитал, - эксперт Эдвард Чоу - Цензор.НЕТ 5755
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23.06.2020 19:37
+6
Инвесторам в украинские электросети необходимы прозрачные условия и обоснованный доход на капитал, - эксперт Эдвард Чоу - Цензор.НЕТ 6358
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23.06.2020 19:50
+4
А нахрен нам инвесторы в электросети,сети постороены и функционируют,инвесторы нам нужны для созидания,а не для выкачивание денег из воздуха.
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23.06.2020 19:40
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Инвесторам в украинские электросети необходимы прозрачные условия и обоснованный доход на капитал, - эксперт Эдвард Чоу - Цензор.НЕТ 5755
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23.06.2020 19:37 Відповісти
Инвесторам в украинские электросети необходимы прозрачные условия и обоснованный доход на капитал, - эксперт Эдвард Чоу - Цензор.НЕТ 6358
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23.06.2020 19:50 Відповісти
Подаю ідею. Цьіганочка с вьіходом.
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23.06.2020 19:55 Відповісти
інвестиційна няня пішла за кружкою...
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23.06.2020 19:39 Відповісти
А нахрен нам инвесторы в электросети,сети постороены и функционируют,инвесторы нам нужны для созидания,а не для выкачивание денег из воздуха.
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23.06.2020 19:40 Відповісти
Сколько лет трансформаторам и аппаратуре защиты в вашей сети? Стоят ли в вашей домовой сети , например, дифавтоматы?
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23.06.2020 19:48 Відповісти
Это вопрос для поднятия твоей информированности,или робкий деградант-адвокат левых инвесторов пытается оспорить в вопросительной форме мои утверждения .
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23.06.2020 19:51 Відповісти
Не тыкай тело, не в кабаке с корешами трешь. Это вопрос о твоей информированности когда были построены ваши сети.
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23.06.2020 19:57 Відповісти
сначала оплати(те) подключение к коментариям ЦН, генерацию странички, трансфер электронов по каналам связи и сбор пакетов, визуализацию в сообщение )
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23.06.2020 20:07 Відповісти
Это в каком больном воображении сгенерирован этот околотехнический бред? И какое отношение он имеет к сути вопроса?
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23.06.2020 20:10 Відповісти
это для забавных хитросделанных "инвесторов", использующих существующую инфраструктуру заранее принудительно обанкроченных блаблаэнерго. не для Василиев, меняющих масло в трансформаторах.
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23.06.2020 20:18 Відповісти
Сколько лет назад была сделана эта инфраструктура сети? Если бы, например, провайдеры пользовались вашими принципами, то вы бы до сих пор сидели бы в сети через модем в 24К.
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23.06.2020 20:28 Відповісти
к абсурду можно свести любую тему, Ваша недвижимость также подвержена влиянию деформации тектонических плит ) 24К модем? 2400, 9600, ... 16800-19200, 56К .. 24К ?! странно. 24Крокодила?)
адекватно если бы комментировали - то, допустим, указали бы стоимость владения+обслуживания одной ЛЭП, текущего владельца и обосновать необходимость инвестиций.
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23.06.2020 20:42 Відповісти
Вопрос на самом деле очень простой -- сколько лет назад была создана эта инфраструктура сети? В самом вопросе уже и есть ответ. Недвижимость, кстати, подвержена тем-же самым принципам старения и износа. Отличаются только сроки аммортизации.
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23.06.2020 20:51 Відповісти
нет здесь ничего риторического. проведен аудит сетей? кем? выводы/обоснование необходимости?

"старение и износ" а бух-амортизация - гипотетические термины, если не привязаны к каким-нибудь нормам/ту/единице измерения.
хочу видеть результат в виде (от балды, ЦН - не техническая площадка), что данная ЛЭП не соответствует проектной мощности из-за окисления/уменшения суммарной площади сечения проводников.

иначе - завтра экономичесике обоснования:
- замена приемо-передающих устройств на базовых станциях из-за увеличения солнечной активности, включено в новый тариф моб оператора

- модернизация теплосетей из-за замены теплоносителя на ~морскую~ воду, в тарифе

- спецодежда обслуги от Лагерфельда и Карло Паззолини распадаются через 777 дней.

моё виденье, - что новый Вася хочет выехать на совковом барахле и подогнать под это какую-нибудь базу.
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23.06.2020 22:20 Відповісти
''Чому бідні - бо дурні. Чому дурні -- бо бідні''
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23.06.2020 22:45 Відповісти
Балбес сначала попробовал хитрожопить,типа я вот сейчас ему вопросик каверзный задам,получив пощечину решил корчить из себя крутого мэна,что ты дергаешься - есть мысли излагай вежливо и качественно,не умеешь - иди нах из под моего коммента,хитрить будешь с ахметкой за карточным столом.
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23.06.2020 20:15 Відповісти
Что упоротому непонятно в двух элементарных вопросах по теме? Мозги напрячь и ответить религия не позволяет? Как и нормальным языком общаться?
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23.06.2020 20:19 Відповісти
Веди себя прилично,не пытайся казаться страшнее,чем ты есть на самом деле,твои тексты выдают тебя как робкого и неуверенного в своих способностях человечка.
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23.06.2020 20:27 Відповісти
Это тебе из твоей пивнушки так кажется? Принимай меньше и попустит
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23.06.2020 20:29 Відповісти
не в систему генерации,а в систему распределения электроэнергии,карл...
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23.06.2020 19:45 Відповісти
Украинцам такие "инвесторы" которые грабят народ нах не нужны!
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23.06.2020 19:53 Відповісти
Брехня!!!
Бубочка сказал, что инвесторам нужны НЯНИ!
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23.06.2020 19:53 Відповісти
Инвесторам в украинские электросети необходимы прозрачные условия и обоснованный доход на капитал, - эксперт Эдвард Чоу - Цензор.НЕТ 8570
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23.06.2020 19:58 Відповісти
Пусть государство инвестирует зачем нас еще кого то кормить?
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23.06.2020 20:12 Відповісти
Опять будут грабить...
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23.06.2020 20:31 Відповісти
В такие страны как Украина обычно "инвестируют" биржевые спекулянты.
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23.06.2020 21:02 Відповісти
Про энергетику так про энергетику :"Кабмін до 1 листопада надав вугільним ТЕС пріоритетну диспетчеризацію виробленої ними електроенергії.Відповідне розпорядження №702-р від 17 червня у вівторок опублікували https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zabezpechennya-palivnoyi-zbalansovanosti-*********************-galuzi-********-ta-bezpeki-postachannya-elektrichnoyi-energiyi-702-220620 на "Урядовому порталі". За даними співрозмовників ЕП в Кабміні, ухвалення цього розпорядження унеможливлює сертифікацію "Укренерго", як незалежного оператора, що в свою чергу є обов'язковою умовою приєднання української енергосистеми до енергосистеми Європи ENTSO-E."Це повністю ручне регулювання. Енергоспівтовариство виступало проти такого рішення. Тепер питання сертифікації "Укрненерго" та інтеграція із європейською енергосистемою під великим питанням", - сказав співрозмовник."
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23.06.2020 21:15 Відповісти
Заметьте, дамы и господа. Как трындец наступает по все фронтам , а все началось с анализов и детей в Ровно.
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23.06.2020 21:35 Відповісти
В общем, в ремонт не инвестируют. Инвестируют в конкретные объекты, из которых есть вероятность получить прибыль. А ремонт - окупится, если прибыль будет постоянной, как в этом случае. Поэтому никто о ремонте не говорит, а говорят о прозрачности механизма дохода.
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23.06.2020 22:32 Відповісти
 
 