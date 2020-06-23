Інвесторам в українські електромережі необхідні прозорі умови і обґрунтований дохід на капітал, - експерт Едвард Чоу

Інвесторам в українську систему розподілу електроенергії необхідні прозорі умови роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Едвард Чоу, головний науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень під час онлайн-зустрічі Ukrainian Congress Committee of America.

"Необхідно отримати повне відшкодування витрат, а також відшкодування грошей та обґрунтований дохід на капітал, інакше інвестиції не допоможуть", - сказав він.

Коментуючи особливості впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення, Чоу зазначив, що держава через нормативні документи має створити комфортні умови для громадян, надаючи допомогу соціально-незахищеним верствам населення через субсидії. Водночас, вони не повинні поширюватися на промисловість.

"Законодавче регулювання не має бути використано для субсидування енергонеефективної і не модернізованої сталевої чи хімічної промисловості", - зазначив Чоу.

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Міжнародний експерт висловив занепокоєння, що тема стимулюючого утворення та умов його впровадження не перший рік обговорюється в Україні, але так і не отримала практичної реалізації.

Нагадаємо, українські та міжнародні експерти висловилися про необхідність впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю.

На думку ЕВА, при впровадженні нової моделі варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB регулювання, а саме - уникнути поділу бази активів на нову і стару і впровадити єдину ставку, що дорівнює середньозваженій вартості капіталу - WACC. На думку "Ernеst&Young", ставка WACC також є економічно доцільною і робить обленерго привабливим і зрозумілим для будь-якого інвестора, що важливо для Фонду держмайна, який чекає RAB-тариф для запуску приватизації державних обленерго.

Раніше Міненерго закликало Регулятор при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку: "Пропонуємо прислухатися до пропозицій зацікавлених сторін щодо проєкту постанови з метою вирішення проблем розподільних компаній з метою забезпечення якісного та безперебійного електропостачання споживачів України".

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