Інвесторам в українські електромережі необхідні прозорі умови і обґрунтований дохід на капітал, - експерт Едвард Чоу
Інвесторам в українську систему розподілу електроенергії необхідні прозорі умови роботи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Едвард Чоу, головний науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень під час онлайн-зустрічі Ukrainian Congress Committee of America.
"Необхідно отримати повне відшкодування витрат, а також відшкодування грошей та обґрунтований дохід на капітал, інакше інвестиції не допоможуть", - сказав він.
Коментуючи особливості впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення, Чоу зазначив, що держава через нормативні документи має створити комфортні умови для громадян, надаючи допомогу соціально-незахищеним верствам населення через субсидії. Водночас, вони не повинні поширюватися на промисловість.
"Законодавче регулювання не має бути використано для субсидування енергонеефективної і не модернізованої сталевої чи хімічної промисловості", - зазначив Чоу.
Міжнародний експерт висловив занепокоєння, що тема стимулюючого утворення та умов його впровадження не перший рік обговорюється в Україні, але так і не отримала практичної реалізації.
Нагадаємо, українські та міжнародні експерти висловилися про необхідність впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю.
На думку ЕВА, при впровадженні нової моделі варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB регулювання, а саме - уникнути поділу бази активів на нову і стару і впровадити єдину ставку, що дорівнює середньозваженій вартості капіталу - WACC. На думку "Ernеst&Young", ставка WACC також є економічно доцільною і робить обленерго привабливим і зрозумілим для будь-якого інвестора, що важливо для Фонду держмайна, який чекає RAB-тариф для запуску приватизації державних обленерго.
Раніше Міненерго закликало Регулятор при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку: "Пропонуємо прислухатися до пропозицій зацікавлених сторін щодо проєкту постанови з метою вирішення проблем розподільних компаній з метою забезпечення якісного та безперебійного електропостачання споживачів України".
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адекватно если бы комментировали - то, допустим, указали бы стоимость владения+обслуживания одной ЛЭП, текущего владельца и обосновать необходимость инвестиций.
"старение и износ" а бух-амортизация - гипотетические термины, если не привязаны к каким-нибудь нормам/ту/единице измерения.
хочу видеть результат в виде (от балды, ЦН - не техническая площадка), что данная ЛЭП не соответствует проектной мощности из-за окисления/уменшения суммарной площади сечения проводников.
иначе - завтра экономичесике обоснования:
- замена приемо-передающих устройств на базовых станциях из-за увеличения солнечной активности, включено в новый тариф моб оператора
- модернизация теплосетей из-за замены теплоносителя на ~морскую~ воду, в тарифе
- спецодежда обслуги от Лагерфельда и Карло Паззолини распадаются через 777 дней.
моё виденье, - что новый Вася хочет выехать на совковом барахле и подогнать под это какую-нибудь базу.
Бубочка сказал, что инвесторам нужны НЯНИ!