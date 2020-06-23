Україна розповіла представникам ЄС про порушення прав людини в окупованому Криму

"Діалог щодо прав людини між Україною та ЄС" проходить по відеозв'язку між Києвом і Брюсселем. Він включає 12 тематичних блоків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії після виступу голови делегації з вступною промовою про виконання Нацстратегії із прав людини першою темою ранкового засідання було питання поваги до прав людини на тимчасово окупованих територіях - Криму і Донбасу.

Виступ постійного представника президента України в АР Крим Антона Кориневича стосувався ситуації з правами людини в Криму, а також порушень прав кримськотатарського народу.

"Основні теми, які були позначені в доповіді: незаконний призов до Збройних сили окупаційної влади; мілітаризація освіти в Криму; зміна демографічного складу населення Кримського півострова; порушення релігійних свобод і переслідування за релігійною ознакою; переслідування кримськотатарського народу; експропріація земель (заборона володіння земельними ділянками українським громадянам на території АР Крим та міста Севастополь); доступ до освіти українською та кримськотатарською мовами", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич