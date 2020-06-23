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Новини Окуповані території
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Україна розповіла представникам ЄС про порушення прав людини в окупованому Криму

Україна розповіла представникам ЄС про порушення прав людини в окупованому Криму

"Діалог щодо прав людини між Україною та ЄС" проходить по відеозв'язку між Києвом і Брюсселем. Він включає 12 тематичних блоків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії після виступу голови делегації з вступною промовою про виконання Нацстратегії із прав людини першою темою ранкового засідання було питання поваги до прав людини на тимчасово окупованих територіях - Криму і Донбасу.

Виступ постійного представника президента України в АР Крим Антона Кориневича стосувався ситуації з правами людини в Криму, а також порушень прав кримськотатарського народу.

"Основні теми, які були позначені в доповіді: незаконний призов до Збройних сили окупаційної влади; мілітаризація освіти в Криму; зміна демографічного складу населення Кримського півострова; порушення релігійних свобод і переслідування за релігійною ознакою; переслідування кримськотатарського народу; експропріація земель (заборона володіння земельними ділянками українським громадянам на території АР Крим та міста Севастополь); доступ до освіти українською та кримськотатарською мовами", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Росія змінює демографічних склад населення в окупованому Криму, - Кориневич

Автор: 

Крим (14153) права людини (611) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+3
вот живите теперь с этим..
Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5166
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23.06.2020 19:55
+1
А то вони не знають.
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23.06.2020 19:50
+1
Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6991
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23.06.2020 20:03
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А то вони не знають.
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23.06.2020 19:50 Відповісти
вот живите теперь с этим..
Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5166
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23.06.2020 19:55 Відповісти
Украина рассказала представителям ЕС о нарушении прав человека в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6991
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23.06.2020 20:03 Відповісти
Они так удивились,они же даже не знали,что Крым оккупирован! Просто как снег на голову летом.Какой бред! Зачем это очковтирательство?
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23.06.2020 20:04 Відповісти
А Україна не хоче розповісти про порушення прав людини аваківськими шакалами? У нас ОЗУ у вигляді поліції більше катує і вбиває громадян.
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23.06.2020 20:04 Відповісти
А ешё Украина рассказала,что когда нет солнца-темная ночь,но мало кто понял,вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
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23.06.2020 20:19 Відповісти
ну вот и миша- манипулятор возник...вопрос не в том "хотят-не хотят", а в том, что это должно было решаться всей Украиной по её законам, а не паРашей по своим ...и только в том случае если бы Украине это было нужно , иначе.
по твоей логике - я , могу зайти с оружием , выгнать тебя -хозяина из твоей кухни в квартире , заехать и делать там ремонт... и что, кухня твоя не будет считаться отжатой преступным, разбойным путём с применением оружия?..
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23.06.2020 20:45 Відповісти
если я зайду- ты выйдешь и больше не зайдёшь, а клава останется жить в твоей комнате
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23.06.2020 20:57 Відповісти
мы не предупреждаем
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23.06.2020 21:10 Відповісти
ты пойми сепарок, в какие бы ты личины здесь не рядился - я тебя выкупаю за три коп. и знаешь почему? не потому что мы вас столько перевидали, переслушали да перепиндели, а потому , что от вас сепарков смердит уже шесть лет трупами за три километра, что бы вы кому ни звиздели...
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23.06.2020 21:40 Відповісти
... и дворник, путинский бандит,
с лопатой по двору кружит

на языке кацапском матеря весь мир...
[Трофимов]
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23.06.2020 20:29 Відповісти
Знаете, вот когда в Украине был президент,как-то гордо было читать,что мол Украина то сказала,это заявила....а теперь,что бы не сказала стыдно. и ведь главное,что украинцы и отношения не имеют,к тому ,что кто-то там за нас от нашего имени сказал.
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23.06.2020 20:30 Відповісти
 
 