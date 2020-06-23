США і Росія мають продовжити дію ядерної угоди і переконати Китай приєднатися до них, - Столтенберг

США і Росія мають продовжити дію Договору з контролю над стратегічним наступальним озброєнням (СНО-1), і переконати Китай приєднатися до нової міжнародної угоди у цій галузі.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив під час виступу в рамках віртуального Брюссельського форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я вітаю той факт, що Росія і США зараз приступили до переговорів щодо контролю над озброєнням. Я також рішуче підтримую залучення до процесу Китаю, який є глобальною силою і має свою відповідальність, щоб бути частиною глобальної системи контролю над озброєнням… Вважаю, що за умови відсутності угоди, яка б включала Китай, має бути продовжений існуючий договір START, що має дати час для досягнення остаточної угоди не лише між США і Росією, але також з Китаєм", - сказав керівник Альянсу.

Він наголосив, що світ не має знову повертатися до ситуації, коли буде відсутня будь-яка угода, що регулює кількість ядерної зброї у світі. Особливо небезпечною така ситуація могла би бути після того, як у минулому році внаслідок дій Росії та розгортання нею нових ракет SSC-8, припинив існування договір про ракети малої і середньої дальності (ДРМСД).

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Столтенберг зауважив, що Китай, як і будь-яка країна світу, має право розвивати власні оборонні спроможності. Зараз, за його словами, Китай робить потужні інвестиції у нові засоби доставки та збільшує кількість боєголовок, протягом року він провів більше ядерних випробувань, ніж відбулося по усьому світі.

"За нашою оцінкою, протягом десятиліття Китай подвоїть кількість ядерних боєголовок, що, безумовно, має значення для всіх нас... Зараз Китай є зростаючою глобальною силою із далекосяжними спроможностями. Країна має другий за обсягами оборонний бюджет у світі, вона активно інвестує у розвиток повітряних, морських та сухопутних спроможностей. Тож Китай має стати частиною зусиль з контролю над озброєнням, які мають забезпечити прозорість та передбачуваність, у тому числі, стосовно китайських ядерних арсеналів", - підкреслив Столтенберг.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-1 (англ. START I - Strategic Arms Reduction Treaty) – це двостороння угода між США і Радянським Союзом, яка була підписана у 1991 році та набула чинності у грудні 1994 року. Ця угода, яка є основою сучасної архітектури контролю над ядерним озброєнням у світі, є чинною до 5 лютого 2021 року.

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