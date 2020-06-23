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Новини Агресія Росії проти України
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США і Росія мають продовжити дію ядерної угоди і переконати Китай приєднатися до них, - Столтенберг

США і Росія мають продовжити дію ядерної угоди і переконати Китай приєднатися до них, - Столтенберг

США і Росія мають продовжити дію Договору з контролю над стратегічним наступальним озброєнням (СНО-1), і переконати Китай приєднатися до нової міжнародної угоди у цій галузі.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив під час виступу в рамках віртуального Брюссельського форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я вітаю той факт, що Росія і США зараз приступили до переговорів щодо контролю над озброєнням. Я також рішуче підтримую залучення до процесу Китаю, який є глобальною силою і має свою відповідальність, щоб бути частиною глобальної системи контролю над озброєнням… Вважаю, що за умови відсутності угоди, яка б включала Китай, має бути продовжений існуючий договір START, що має дати час для досягнення остаточної угоди не лише між США і Росією, але також з Китаєм", - сказав керівник Альянсу.

Він наголосив, що світ не має знову повертатися до ситуації, коли буде відсутня будь-яка угода, що регулює кількість ядерної зброї у світі. Особливо небезпечною така ситуація могла би бути після того, як у минулому році внаслідок дій Росії та розгортання нею нових ракет SSC-8, припинив існування договір про ракети малої і середньої дальності (ДРМСД).

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Столтенберг зауважив, що Китай, як і будь-яка країна світу, має право розвивати власні оборонні спроможності. Зараз, за його словами, Китай робить потужні інвестиції у нові засоби доставки та збільшує кількість боєголовок, протягом року він провів більше ядерних випробувань, ніж відбулося по усьому світі.

"За нашою оцінкою, протягом десятиліття Китай подвоїть кількість ядерних боєголовок, що, безумовно, має значення для всіх нас... Зараз Китай є зростаючою глобальною силою із далекосяжними спроможностями. Країна має другий за обсягами оборонний бюджет у світі, вона активно інвестує у розвиток повітряних, морських та сухопутних спроможностей. Тож Китай має стати частиною зусиль з контролю над озброєнням, які мають забезпечити прозорість та передбачуваність, у тому числі, стосовно китайських ядерних арсеналів", - підкреслив Столтенберг.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-1 (англ. START I - Strategic Arms Reduction Treaty) – це двостороння угода між США і Радянським Союзом, яка була підписана у 1991 році та набула чинності у грудні 1994 року. Ця угода, яка є основою сучасної архітектури контролю над ядерним озброєнням у світі, є чинною до 5 лютого 2021 року.

Також читайте: США і РФ домовилися про переговори щодо ядерного озброєння і запросили на них Китай

Автор: 

НАТО (6445) росія (65191) США (22840) ядерна зброя (1153) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+4
"Договора с Рашкой не стоят бумаги на которых написаны"
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23.06.2020 19:56
+3
про будапештский мыморандум столтенберг в курсах?
шо дети малые...
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23.06.2020 20:04
+1
..и этих, у которых его нет
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23.06.2020 20:01
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"Договора с Рашкой не стоят бумаги на которых написаны"
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23.06.2020 19:56 Відповісти
США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3111
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23.06.2020 20:09 Відповісти
США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9603
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23.06.2020 20:10 Відповісти
США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 397
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23.06.2020 20:11 Відповісти
США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7438
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23.06.2020 20:12 Відповісти
Дело было не в бобине (с) важно кто сидит в кабине
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23.06.2020 20:12 Відповісти
..и этих, у которых его нет
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23.06.2020 20:01 Відповісти
Китай привлекают, а про Британию и Францию Столтенберг не в курсе? Да и Индию с Пакистаном неплохо бы подтянуть в договор.
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23.06.2020 20:01 Відповісти
про будапештский мыморандум столтенберг в курсах?
шо дети малые...
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23.06.2020 20:04 Відповісти
то что рада его не ратифицировала? в курсе.
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23.06.2020 21:18 Відповісти
Навіщо витрачати папір?
Пора вже витрачати людські життя за неповагу до Будапештського меморандуму.
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23.06.2020 20:09 Відповісти
США і Росія мають продовжити дію ядерної угоди і переконати Китай приєднатися до них, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1524
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23.06.2020 20:47 Відповісти
"Циркон" никто не видел. Журналюги рисуют что найдут
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23.06.2020 20:58 Відповісти
А зачем это Китаю? У них все только начинается.
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23.06.2020 21:06 Відповісти
а зачем это россии? без договора о малой и средней дальности?
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23.06.2020 21:20 Відповісти
Украина должна убедить США в необходимости иметь ЯО тактическое и средней дальности.
Чтобы у агрессивного соседа и мыслей не было безнаказанно шастать в Украине.
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23.06.2020 21:47 Відповісти
Україну уже вмовили
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23.06.2020 22:00 Відповісти
китай да, надо убедить, потому что
тавалиса гаварить, сто Сибиль наса!
а может и не надо убеждать, пусть осваивают, а то ни себе, ни людям, как собака на сене
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24.06.2020 01:15 Відповісти
 
 