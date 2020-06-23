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Новини Агресія Росії проти України
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Колишній військовий, якого затримали під час спроби підірвати військовий госпіталь у Сєвєродонецьку, перебуває під арештом, - СБУ

Колишній військовий, якого затримали під час спроби підірвати військовий госпіталь у Сєвєродонецьку, перебуває під арештом, - СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, колишній український військовий взяв 3 протипіхотні міни осколкової дії спрямованого ураження МОН-50 і протитанкову міну фугасної дії, забезпечивши їх засобами дистанційного керування.

"Після скоєння терактів зловмисник планував втекти до тимчасово окупованої території Луганщини. Там він збирався переховуватися від правосуддя, а також приєднатися до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", - зазначили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали чоловіка, коли той закладав вибухові пристрої на об'єктах. При цьому у затриманого виявили засоби зв'язку з бойовиками, топографічні карти з місцями дислокації підрозділів Збройних сил України і відомості з персональними даними про українських військовослужбовців, які брали участь у проведенні операції Об'єднаних сил. Вилучені матеріали зловмисник планував передати учасникам незаконних збройних формувань.

Дивіться також: Колишній військовослужбовець готував вибухи в Сєвєродонецьку і Рубіжному, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Затриманому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Ведеться слідство для встановлення усіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо про затримання чоловіка, який заклав вибухівку поруч із військовим госпіталем у Сєвєродонецьку і на шляхах залізничної станції Рубіжне.

Автор: 

СБУ (12821) Сєверодонецьк (508) теракт (1016) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+1
малюську дауну в камеру с мешком шпаклёвки...
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23.06.2020 20:15
+1
На обмен пойдёт, потом опять вернётся и дело докончит
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23.06.2020 20:19
+1
А зачем ему "мерия", если существует такой заманчивый объект как госпиталь, где лежат бойцы ВСУ. Что-то Чип мутит.
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23.06.2020 21:08
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малюську дауну в камеру с мешком шпаклёвки...
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23.06.2020 20:15 Відповісти
На обмен пойдёт, потом опять вернётся и дело докончит
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23.06.2020 20:19 Відповісти
А зачем ему госпиталь если существует куча более заманчивых объектов,например склады боеприпасов или мерия и т.д.Что-то СБУ мутит.
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23.06.2020 20:47 Відповісти
А зачем ему "мерия", если существует такой заманчивый объект как госпиталь, где лежат бойцы ВСУ. Что-то Чип мутит.
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23.06.2020 21:08 Відповісти
Ну,больше бонусов бы заработал на том ,,берегу,,.Так как он бывший военный и убивал сепаратистов бонусов ой как много понадобиться,госпиталя маловато будет.
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23.06.2020 21:12 Відповісти
що ще за бувший воєнний - яка частина, скільки вислуга, де мешкає?
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23.06.2020 22:37 Відповісти
Тюремный срок должен быть больше интервала времени жизни мордора!
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24.06.2020 07:48 Відповісти
 
 