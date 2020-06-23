Колишній військовий, якого затримали під час спроби підірвати військовий госпіталь у Сєвєродонецьку, перебуває під арештом, - СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, колишній український військовий взяв 3 протипіхотні міни осколкової дії спрямованого ураження МОН-50 і протитанкову міну фугасної дії, забезпечивши їх засобами дистанційного керування.

"Після скоєння терактів зловмисник планував втекти до тимчасово окупованої території Луганщини. Там він збирався переховуватися від правосуддя, а також приєднатися до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", - зазначили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали чоловіка, коли той закладав вибухові пристрої на об'єктах. При цьому у затриманого виявили засоби зв'язку з бойовиками, топографічні карти з місцями дислокації підрозділів Збройних сил України і відомості з персональними даними про українських військовослужбовців, які брали участь у проведенні операції Об'єднаних сил. Вилучені матеріали зловмисник планував передати учасникам незаконних збройних формувань.

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Затриманому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Ведеться слідство для встановлення усіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо про затримання чоловіка, який заклав вибухівку поруч із військовим госпіталем у Сєвєродонецьку і на шляхах залізничної станції Рубіжне.