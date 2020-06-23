Партію Шарія розкручує РФ, мета - показати, що є якась "антиукраїнська Україна", - Бутусов

Кремлівські технологи в 2014-2015 рр. створювали віртуальні загони "харківських, одеських, дніпропетровських партизанів", а тепер створили для імітації публічних акцій організацію для безробітної молоді.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ пише головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Росія розкручує під вибори "Партію Шарікова". Яка має зображати для російських медіа і російськомовного інтернету картинку "як страшно жити в Україні", і що нібито є якась "антиукраїнська Україна". У 14-15-му створювали віртуальні загони "харківських, одеських, дніпропетровських партизанів". Тепер тренди помінялися - кремлівські технологи вирішили створити "шарікюгенд" - молодіжну організацію для безробітної молоді для імітації публічних акцій", - написав Бутусов.

Журналіст зазначає, що закрити проросійські рухи держава не може, так само, як не може закрити медіа, які фінансуються з Росії або заборонити куму Путіна Медведчуку літати в РФ. На думку Бутусова, в таких умовах боротися з поширенням проросійського політичного проєкту в Україні змушені самі громадяни.

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"Співробітникам Шарікова рекомендую замислитися - ваш вождь житиме там, де йому комфортно, він отримує мільйони, він "бореться" з владою України на аутсорсингу. Він ніколи не ризикуватиме, він не хоче нести хоч якусь відповідальність за ваші голови. Він наймає вас, щоб вас били, бо коли вас б'ють, його ролики дивиться ще більше диваків, і Шаріков отримує ще більше грошей. Ви для нього просто інструмент монетизації контенту", - пише Бутусов.

"У 2014-му безробітну молодь російські спецслужби наймали стояти на барикадах, а зараз наймають стояти на виборах із кульками. І тому не нарікайте, як до вас ставляться. Ви думаєте, що надуває кульки - а насправді як гумові вироби надувають саме вас..." - підсумував він.

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