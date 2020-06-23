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Партію Шарія розкручує РФ, мета - показати, що є якась "антиукраїнська Україна", - Бутусов

Партію Шарія розкручує РФ, мета - показати, що є якась

Кремлівські технологи в 2014-2015 рр. створювали віртуальні загони "харківських, одеських, дніпропетровських партизанів", а тепер створили для імітації публічних акцій організацію для безробітної молоді.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ пише головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Росія розкручує під вибори "Партію Шарікова". Яка має зображати для російських медіа і російськомовного інтернету картинку "як страшно жити в Україні", і що нібито є якась "антиукраїнська Україна". У 14-15-му створювали віртуальні загони "харківських, одеських, дніпропетровських партизанів". Тепер тренди помінялися - кремлівські технологи вирішили створити "шарікюгенд" - молодіжну організацію для безробітної молоді для імітації публічних акцій", - написав Бутусов.

Журналіст зазначає, що закрити проросійські рухи держава не може, так само, як не може закрити медіа, які фінансуються з Росії або заборонити куму Путіна Медведчуку літати в РФ. На думку Бутусова, в таких умовах боротися з поширенням проросійського політичного проєкту в Україні змушені самі громадяни.

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"Співробітникам Шарікова рекомендую замислитися - ваш вождь житиме там, де йому комфортно, він отримує мільйони, він "бореться" з владою України на аутсорсингу. Він ніколи не ризикуватиме, він не хоче нести хоч якусь відповідальність за ваші голови. Він наймає вас, щоб вас били, бо коли вас б'ють, його ролики дивиться ще більше диваків, і Шаріков отримує ще більше грошей. Ви для нього просто інструмент монетизації контенту", - пише Бутусов.

"У 2014-му безробітну молодь російські спецслужби наймали стояти на барикадах, а зараз наймають стояти на виборах із кульками. І тому не нарікайте, як до вас ставляться. Ви думаєте, що надуває кульки - а насправді як гумові вироби надувають саме вас..." - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Главу житомирського осередку партії Шарія побили, після того як він бризнув сльозоточивим газом в обличчя ветерану АТО. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2802) росія (65191) Бутусов Юрій (3590) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+54
Каким нужно быть дегенератом, чтоб этого не понимать???! Хотя после эксперимента с Бубочкой у них есть на что рассчитывать...
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23.06.2020 20:41
+24
,,Журналист отмечает что закрыть пророссийские движения государство не может , также как не может закрыть финансируемые из рф медиа или запретить куму путена летать в рф " -если это действительно так то такое государство обречено на исчезновение с политической карты Мира .И это прискорбно
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23.06.2020 20:45
+19
Шариятко снова обделалось. То с Вуйчичем не повезло, теперь - лошарикам не нравится, что их бьют, а Толя на этом бабосики гребёт...
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23.06.2020 20:44
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ты мечтатель кацаб...)
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23.06.2020 22:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CR7XCKoe1fE
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23.06.2020 22:06 Відповісти
Та лано, шо там в Ленинграде, сыро? Я служил на Васильевском острове...
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23.06.2020 22:12 Відповісти
5%?
Что мало, на прошлых выборах он себе рисовал вроде 12%
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23.06.2020 22:14 Відповісти
петушарій імєєт,ну от як би так толерантно виразитись,ну,скажімо,дітородний орган імєєт... все,все,все, мовчу-мовчу...
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23.06.2020 22:25 Відповісти
Боясь,шо він такий південно кореєць,як я японець...
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23.06.2020 22:21 Відповісти
могут ли всевозможные организации,финансируемые из раши воздействовать, как "соросята" - нет..так отож..))пора прекращать эту вакханалия..
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23.06.2020 21:51 Відповісти
а то придумали "Ансамбль "Русской песни" ..))
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23.06.2020 21:53 Відповісти
надо делать так чтобы при словах шарий и партия шария у соплячни безмозглой и не только, выработался рефлекс, падать на землю , руки за голову и петь гимн Украины,а иначе полировка морды лица обеспечена. дебилов и прочее дерьмо надо учить родину любить. только дегенераты могут иметь дела с этим говном шмарием, редкостной мразью.
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23.06.2020 21:54 Відповісти
Безработная молодеж адептов шарика это не шароюгенты, а шароебы)))
От слов - шарится (бездельничать) и *******(полезный идиот Кремля)
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23.06.2020 22:10 Відповісти
адепти шарія це яскравий приклад корисних ідіотів
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23.06.2020 22:11 Відповісти
Каждый нормальный украинец знает , что Петушарий - педофил , рашист и путинец .их надо бить и не давать им высовывать голову .
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23.06.2020 22:15 Відповісти
Та ти шо!!! А що хтось цього не знав?! Питання в іншому, хто дозволяє це робити в Україні і хто злочинно підіграє та цьому сприяє безкарно?
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23.06.2020 22:17 Відповісти
Хто? Антиукраїїнська зелена влада.
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23.06.2020 22:21 Відповісти
це така сама віртуальна партія як і слухі - у тих теж був лічильник, що показував як їх багато ))
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23.06.2020 22:28 Відповісти
Неважно кого там кремлевские вошли раскручивают, а печально то , что нашу страну Украину зелемойские гниды доедают
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23.06.2020 22:25 Відповісти
У Шмарія і без монетизації грошей вистачатиме.
А ось чому держава не може прикрити антиукраїнські організації - це питання до тих хто у керма
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23.06.2020 22:26 Відповісти
Тыц😂🌷
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23.06.2020 23:17 Відповісти
ти дивись, у кондомiв-петуШарiкiв представництва по всiй Ненцi...
а самих петуШарiкiв вже нiби 225.000 тисяч...брешуть?

в найближчий час всi цi "представництва" потрiбно трiшечки пiдсмажити...!

https://sharij.com.ua/representation#!/tab/135333753-1
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23.06.2020 22:28 Відповісти
Шарий - Педофил а его последователи *********
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23.06.2020 22:36 Відповісти
Добре в тебе пригорає 😀
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23.06.2020 23:08 Відповісти
шарік - то акаківський песик..
і якщо рашка піарить шарика, то
ниточки від пуйла до рюкзакова
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23.06.2020 22:43 Відповісти
Дададада. А Путін, у 2019 «закликав голосувати за Порошенка.»...
Як казав Геббельс: « Чим неймовірніша брехня, тим охочіш вірять у неї дебіли.
Пошукай в ютюбі контент, де Шарій робить прямо таки відеокуннілінгус Скабєєвой...
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23.06.2020 23:26 Відповісти
Партію Шарія розкручує РФ, мета - показати, що є якась "антиукраїнська Україна", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7590
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23.06.2020 23:14 Відповісти
Слишком много внимания для этого глумливого педофила!
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23.06.2020 23:19 Відповісти
де ти Ярош, чому не можеш показати що є ще й "українська Україна"?
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23.06.2020 23:28 Відповісти
те що прорашинські підняли голови , говорить про те що влада дае їм можливість це робити ..
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24.06.2020 00:06 Відповісти
Партию Шария раскручивает РФ - Я ожидал в статье увидеть какое-то подтверждение этим словам, а то получается авторская журналистика. Зачем читателю голословное мнение какого-то чудака непонятного? Скажите, а вы точно СМИ?)
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24.06.2020 01:06 Відповісти
Підтвердження того що шарік працював на рф його відео на ютубі . Так він трохи підчистив але основний контент і є доказом того що це підривна діяльність проти України .
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24.06.2020 07:04 Відповісти
Говорищь правду, значит работаешь на Россию
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24.06.2020 11:31 Відповісти
Он класно рассказал правду о своем голливудскои лобби ,купленном на Cameo,и о кацапских танках Т-72Б3,которые он выдавал за украинские ,якобы подбитые ополченцами и сбитом малазийском боинге и о майдановце Дидыче ,которого сбил машиной другой майдановец убегавший от миллиции ,но петушарий забыл добавить ,что под машину его фактически загнал и толкнул сотрудник беркута ,фрагмент с которым педофил вырезал из своего видео
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25.06.2020 20:33 Відповісти
Такое может повториться с приходом Руського мира, нужно мочить вату,чтобы мокрая вата не передвигалась по УкраинеПартію Шарія розкручує РФ, мета - показати, що є якась "антиукраїнська Україна", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1717.
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24.06.2020 14:39 Відповісти
При Порошенко подобные предатели сидели тихо под лавкой, ну может кроме одного Медведчука. А при Зеленском подобное дерьмо повылазило из всех щелей! Просто взгляд со стороны!
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24.06.2020 15:46 Відповісти
Оно не сидело тихо,не ври тролье! А при Зе повылезало потому что хотят его свергнуть...порохнявого нечего было свергать, он же свой...
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25.10.2020 20:22 Відповісти
да не надо нам ля-ля! та же прблдь так же хрюкала. и не в эти ли "шоколадные времена прорассейская пздбртия прихватила чуть ли не половину новостного информационного телеэфира? "ну может кроме одного Медведчука"... Ага!! "ну разве что Дьяволу была поблажка"... Разберись, откуда ноги произрастали, и где, когда и при ком плодились ватные воши.
Да отам-ото і тоді!
Можно трубить во всеуслышанье "арм!мо!вир!", - а паралельно дбати про вигідну для власного пуза "економічну співпрацю". з тими ж отими прокацапськими вошами.
Задовбали казочками про "щасливу минувшину". Для кого щасливу?: для Народу? чи для бариг?
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01.07.2020 09:00 Відповісти
Государство "не может" закрыть проросийские движения....На кой черт оно тогда нужно,такое государство?
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25.10.2020 20:19 Відповісти
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