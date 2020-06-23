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Новини
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Глава Мінкульту Ткаченко на зустрічі з представниками Ради церков представив голову Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Богдан

Глава Мінкульту Ткаченко на зустрічі з представниками Ради церков представив голову Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Богдан

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та представив новопризначеного голову Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олену Богдан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики.

"Те, що приємно вразило - всі учасники наголошували на необхідності діалогу. Українське суспільство унікальне, і, попри різноманіття релігійних організацій, демонструє згоду. Всі ми акцентували на необхідності збереження та просування цієї згоди", - зазначив Ткаченко за підсумками зустрічі.

Також міністр запропонував релігійним громадам долучитися до проєкту щодо створення Бібліотеки Святої Софії-Премудрості, в якій будуть зібрані найкращі стародавні і сучасні богословські, філософські, культурологічні та релігієзнавчі тексти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всеукраїнська Рада Церков і МВС домовилися про співпрацю. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ткаченко Олександр (509) Рада церков (47)


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Топ коментарі
+7
Нічого файгого цей рашизд для українців не зробить.
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23.06.2020 21:40
+6
Навіщо нам така держслужба етнополітики? Ми не маємо куди подіти гроші?
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23.06.2020 21:24
+6
У ЗЕбилов совесть? Не слышал
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23.06.2020 21:29
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Скільки ж цих Богдан козлячих розвелося???!!!
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23.06.2020 21:24 Відповісти
І не кажіть. От як може один індивідуум спаскудити старе слов"янське ім"я...
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23.06.2020 21:35 Відповісти
Навіщо нам така держслужба етнополітики? Ми не маємо куди подіти гроші?
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23.06.2020 21:24 Відповісти
У ЗЕбилов совесть? Не слышал
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23.06.2020 21:29 Відповісти
И сюда попы свой пятак суют. А как налоги платить, так они от государства отделены...
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23.06.2020 21:30 Відповісти
А глава мінкульта в курсі,що в цивілізованому світі відкрили бозон Хіггса,гравітаційні хвилі,і що є такий собі Великий адронний коллайдер?
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23.06.2020 21:30 Відповісти
Мне доказать сумел Всевышний,
Что я на этом свете - лишний,
Коварно умолчав о том,
Что я не нужен и на том.
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23.06.2020 21:31 Відповісти
Почему когда человек разговаривает с Богом - это молитва, а когда Бог с человеком - это шизофрения?
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23.06.2020 21:32 Відповісти
А почему "свобода совести" плавно переходит в запрет " свободы слова"?
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23.06.2020 21:40 Відповісти
Нічого файгого цей рашизд для українців не зробить.
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23.06.2020 21:40 Відповісти
Це той холуй коломойського та медведчука з багаторічним стажем? Зацікавить хіба що зебілів.
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23.06.2020 21:49 Відповісти
Хто б сумнівався. Призначили бабенцію, яка не вірить в Бога.
"Она не принимала участия в политических вопросах по созданию ПЦУ. ( Для них це +). Она не путает личные взгляды на религию и профессиональные. Богдан считает, что будет реализовывать политику, а не создавать", - сказал Якубин.Как видим, Елена Богдан - очень неудобная фигура для создателей ПЦУ. ( для них і це +) При этом сама она поддерживает этот проект, но не собирается его как-то развивать и продвигать. Видимо, команде Зеленского все же удалось найти компромиссную фигуру, которая должна будет "склеивать" украинских верующих после томос-тура предыдущего президента."
Повага до Української Церкви, "аж прьоть". І кого це вона планує "склеивать" ? ПЦУ з представниками рпц в Україні?
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23.06.2020 21:55 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/389713-baba_rabochaja_pojavilosj_video_kak_rukovodstvo_slug_naroda_obsuhdajut_deputata_fraktsii

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Руководители ведущей политической силы Рады были не в курсе, что их разговор записывался, поэтому в выражениях себя сильно не ограничивали.
Об этом во вторник, 23 июня, информирует телеграм-канал "Политика Страны".
Думая, что видеокамеры выключены, Корниенко заявил Арахамии, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева - "баба рабочая, как корабельная сосна", которую как только увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".
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23.06.2020 21:57 Відповісти
https://tk.media/news/baba-poddutaya-no-rabochaya-arahamiya-i-kornienko-obsudili-kollegu-allahverdievu-2020-06-23 https://tk.media/news/baba-poddutaya-no-rabochaya-arahamiya-i-kornienko-obsudili-kollegu-allahverdievu-2020-06-23 "Баба поддутая, но рабочая"

Глава Мінкульту Ткаченко на зустрічі з представниками Ради церков представив голову Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Богдан - Цензор.НЕТ 4036
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23.06.2020 23:01 Відповісти
Не знаю, как у кого, но у меня бы на такую не встал - я люблю натуральных женщин. Вообще эта - для любителей надувных сексшоповских кукол
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23.06.2020 23:18 Відповісти
Еще одна корабельная сосна. Если маску не снимет, и ящик водки под кроватью для бодрости, то ничуть не хуже Ирины Аллахвердиевой будет.
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23.06.2020 23:00 Відповісти
 
 