Глава Мінкульту Ткаченко на зустрічі з представниками Ради церков представив голову Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Богдан
Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та представив новопризначеного голову Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олену Богдан.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики.
"Те, що приємно вразило - всі учасники наголошували на необхідності діалогу. Українське суспільство унікальне, і, попри різноманіття релігійних організацій, демонструє згоду. Всі ми акцентували на необхідності збереження та просування цієї згоди", - зазначив Ткаченко за підсумками зустрічі.
Також міністр запропонував релігійним громадам долучитися до проєкту щодо створення Бібліотеки Святої Софії-Премудрості, в якій будуть зібрані найкращі стародавні і сучасні богословські, філософські, культурологічні та релігієзнавчі тексти.
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Что я на этом свете - лишний,
Коварно умолчав о том,
Что я не нужен и на том.
"Она не принимала участия в политических вопросах по созданию ПЦУ. ( Для них це +). Она не путает личные взгляды на религию и профессиональные. Богдан считает, что будет реализовывать политику, а не создавать", - сказал Якубин.Как видим, Елена Богдан - очень неудобная фигура для создателей ПЦУ. ( для них і це +) При этом сама она поддерживает этот проект, но не собирается его как-то развивать и продвигать. Видимо, команде Зеленского все же удалось найти компромиссную фигуру, которая должна будет "склеивать" украинских верующих после томос-тура предыдущего президента."
Повага до Української Церкви, "аж прьоть". І кого це вона планує "склеивать" ? ПЦУ з представниками рпц в Україні?
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Руководители ведущей политической силы Рады были не в курсе, что их разговор записывался, поэтому в выражениях себя сильно не ограничивали.
Об этом во вторник, 23 июня, информирует телеграм-канал "Политика Страны".
Думая, что видеокамеры выключены, Корниенко заявил Арахамии, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева - "баба рабочая, как корабельная сосна", которую как только увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".