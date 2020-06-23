Глава Мінкульту Ткаченко на зустрічі з представниками Ради церков представив голову Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Богдан

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та представив новопризначеного голову Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олену Богдан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики.

"Те, що приємно вразило - всі учасники наголошували на необхідності діалогу. Українське суспільство унікальне, і, попри різноманіття релігійних організацій, демонструє згоду. Всі ми акцентували на необхідності збереження та просування цієї згоди", - зазначив Ткаченко за підсумками зустрічі.

Також міністр запропонував релігійним громадам долучитися до проєкту щодо створення Бібліотеки Святої Софії-Премудрості, в якій будуть зібрані найкращі стародавні і сучасні богословські, філософські, культурологічні та релігієзнавчі тексти.

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