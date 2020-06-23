На Чорнобильській АЕС підтверджено випадок респіраторного захворювання COVID-19, - ДАЗВ

Серед персоналу Чорнобильської атомної електростанції підтверджено випадок захворювання на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"23 червня 2020 року серед персоналу ДСП "ЧАЕС" виявлений працівник з підтвердженим випадком респіраторного захворювання COVID-19", - сказано в повідомленні Державного агентства на сторінці в Фейсбук у вівторок увечері.

В інформації підкреслено, що у зв'язку з черговою відпусткою хворий перебував востаннє на ДСП "ЧАЕС" 9 червня.

"Працівника направлено на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря", - уточнили в Держагентстві.

Крім того, повідомлено, що серед персоналу ЧАЕС виявлено одну контактну особу з підозрою на коронавірусну інфекцію, яка також перебуває на самоізоляції під наглядом лікаря.

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