Справа MH17: Адвокати Пулатова зажадали допитати близько 100 свідків, суд озвучить позицію 26 червня
Адвокат Олега Пулатова, одного з чотирьох підозрюваних у справі про збитий малайзійський "боїнг" рейсу МН17, на судовому засіданні у Нідерландах 23 червня вимагає врахувати думку російських експертів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Сабіна тен Дуссхате заявила, що ракету із ЗРК "Бук", яка знищила літак, могли випустити українські військові.
"Україна має великий арсенал ракет і систем "Бук". В Україні було 96 ракет такого типу в зоні, де був збитий MH17", - заявила адвокат росіянина
За її словами, не можна виключати, що літак "міг бути збитий українськими військовими".
Захисниця Пулатова також заявляла, що слідство ігнорує думку російських експертів, зокрема представників російського концерну "Алмаз-Антей".
Адвокати Пулатова зажадали допитати близько 100 свідків та експертів і стверджували, що вбачають потребу у додатковому розслідуванні.
Позиція суду буде озвучена у пятницю, 26 червня.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.
Суд розпочав розгляд справи за розкладом.
Будь ласка, зачекайте...
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сто тысяч евро штрафа за неуважение к суду?
на Западе злоупотребление ходатайствами
называют "юридическое флибустьерство"
и оно наказывается по закону...
https://www.youtube.com/watch?v=R04nCLIqy4E&t=204s
Затягують, падлюки...
))
в суде доказать сможешь или нет? вот вопрос который определит правду.
киевский суд признал вину украины.
давай сделаем проще, оформим спор на 20000 евро в суде берлина.
я приведу документы из киевского суда, а ты из интернета. и мы посмотрим кому поверит суд.
готов?
1. «У грудні 2012 р. Вищий господарський суд підтвердив рішення Київського апеляційного суду, що відмовився задовольнити позов російської авіакомпанії, про стягнення з Міністерства оборони України збитків у розмірі $15,32 млн у зв'язку з аварією пасажирського літака Ту-154[11]. »
2. Катастрофа сталась в момент проведення бойових пусків ракет під час спільних українсько-російських навчань[1][2] з ППО, які проходили на підконтрольному Росії полігоні 31-го дослідного центру Чорноморського флоту Російської Федерації[3] на мисі Опук неподалік міста Керч (Крим). Попри ряд проведених слідчих заходів та політичних заяв винні та причини авіакатастрофи юридично не встановлені. »
Дальність ураження С-200 - 200 км, для пізніх модифікацій - 255км, іноді вказують до 300км
Дальність ТУ-154 від полігону - 270 км
Тепер оцініть можливість збиття літака на такій відстані
Initial private assessments of American military officials said the crash was caused by a S-200 missile that overshot its target drone-which had been destroyed successfully by an https://en.wikipedia.org/wiki/S-300_(missile) S-300 fired at the same time-and instead of self-destructing, locked on the passenger plane about 250 kilometres (160 mi) further away and detonated 15 metres (50 ft) over the plane.https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812#cite_note-14 [14] https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812#cite_note-15 [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812#cite_note-Philips_and_Sparrow-16 [16] https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812#cite_note-17 [17]
Политическая договоренность могла перечеркнуть доказательства, очевидные для «технарей».
Недавно Россия в очередной раз опровергла любую причастность к трагедии МН17. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге: следователям из Нидерландов переданы данные российских радиолокационных систем. (Прямо как в поговорке об обещанном, которого три года ждут!) Эти данные, по утверждению Захаровой, является «безоговорочными и объективными, их невозможно подделать», а следовательно, пуска ракеты с территории населенного пункта Первомайское, подконтрольного боевикам, не было ...
Кто стрелял по малайзийскому «Боингу»? Для российских властей ответ возможен только один: Украина.
В октябре 2016-го кремлевские СМИ дружно и пространно отметили 15-ю годовщину другой катастрофы, которая произошла над Черным морем с самолетом российской авиакомпании «Сибирь» и забрала 78 жизней. «Украина и тогда врала и выкручивалась, и теперь так же ведет себя» - таким был лейтмотив.
Вспомним и мы подробнее эту историю, где возможная политическая договоренность между президентами Кучмой и Путиным - опытным, на втором сроке у власти «красным директором», и ФСБшником , чью карьеру уже потрясла http://argumentua.com/stati/tragediya-atomokhoda-kursk-chto-izmenilos-za-12-let гибель подводной лодки «Курск» . Именно эта договоренность могла перечеркнуть доказательства, очевидные для «технарей». ...
Ці самі методи російські рейдери використовували при
приватизаціївіджимі українських підприємств.
Це було завжди!
Це гібридна гебельсівська россія ("талантлівий бил чєлавек" - казало *****).