Справа MH17: Адвокати Пулатова зажадали допитати близько 100 свідків, суд озвучить позицію 26 червня

Адвокат Олега Пулатова, одного з чотирьох підозрюваних у справі про збитий малайзійський "боїнг" рейсу МН17, на судовому засіданні у Нідерландах 23 червня вимагає врахувати думку російських експертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сабіна тен Дуссхате заявила, що ракету із ЗРК "Бук", яка знищила літак, могли випустити українські військові.

"Україна має великий арсенал ракет і систем "Бук". В Україні було 96 ракет такого типу в зоні, де був збитий MH17", - заявила адвокат росіянина

За її словами, не можна виключати, що літак "міг бути збитий українськими військовими".

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Захисниця Пулатова також заявляла, що слідство ігнорує думку російських експертів, зокрема представників російського концерну "Алмаз-Антей".

Адвокати Пулатова зажадали допитати близько 100 свідків та експертів і стверджували, що вбачають потребу у додатковому розслідуванні.

Позиція суду буде озвучена у пятницю, 26 червня.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом.