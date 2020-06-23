"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві. ВIДЕО

Перед пресконференцією співголів фракції "Слуга народу" в Миколаєві Олександра Корнієнка і Давида Арахамії вони при включеному мікрофоні обговорювали можливих кандидатів. Йшлося про депутатку ВР від "Слуги народу" Ірину Аллахвердієву.

Як передає Цензор.НЕТ, сайт "Букви" виклав діалог Арахамії і Корнієнка.

К: Аллахвердієва - взагалі краля.

А: Так.

К: Така піддута, звісно, трошки. Трохи тюнінг too much. Загалом баба робоча, цілком. Як корабельна сосна. Вона тут відх##рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така наживо. Енергетика.

А: Енергії багато

К: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Як він ох##є, бл#дь підстрибне. Викурить всі айкоси. Скаже: "Баба да. Баба да".