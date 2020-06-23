"Баба робоча загалом, як корабельна сосна", - Арахамія і Корнієнко обговорюють кандидатів від "Слуги народу" на вибори в Миколаєві. ВIДЕО
Перед пресконференцією співголів фракції "Слуга народу" в Миколаєві Олександра Корнієнка і Давида Арахамії вони при включеному мікрофоні обговорювали можливих кандидатів. Йшлося про депутатку ВР від "Слуги народу" Ірину Аллахвердієву.
Як передає Цензор.НЕТ, сайт "Букви" виклав діалог Арахамії і Корнієнка.
К: Аллахвердієва - взагалі краля.
А: Так.
К: Така піддута, звісно, трошки. Трохи тюнінг too much. Загалом баба робоча, цілком. Як корабельна сосна. Вона тут відх##рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така наживо. Енергетика.
А: Енергії багато
К: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Як він ох##є, бл#дь підстрибне. Викурить всі айкоси. Скаже: "Баба да. Баба да".
Топ коментарі
+116 Бафомет Люциферович
показати весь коментар23.06.2020 22:13
+104 Fish Man
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+101 Scorpman Y
показати весь коментар23.06.2020 22:20
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Вони ще більше пишатимуться, шо вибрали "настаящіх мужуков".
Але потім пішов я на мітинг в аеропорту. Тема: вивішення прапора на головній будівлі. Все, як завжди, Чорновіл там, Горині брати, Гель, Хмара і знаменитий в ті роки персонаж - Макар. Виступають і кричать: вивісимо національний символ, прапор жовто-синій і т.д., і т.п.
Стояв я стояв, слухав, слухав - одне і те саме, всі хлопають, кричать "Ганьба",... Потім я так сам до себе неголосно кажу: "Ну добре, повісимо ми прапор - далі що?"
І тут повертається до мене найближчий учасник мітингу, типовий радянський такий роботяга, років 35-40 і з такою злістю до мене каже: "Ах ти ж комуняка!...."
Ніколи того не забуду ))
Панове, мы точно в Украине?
Узкоязичіє, взагалі, українцям не властиве.
Совки, малороси, зєлікмани, - ото воно і є...
І це Центральна Україна.
Звісно, виродки є повсюди, але в нас до таких манкуртів ставляться, в основному, іронічно.
- "Корабельная сосна" - внутрипартийное название группы случайных людей (впоследствии - ОПГ), пришедших к власти по итогам просмотра охлосом сериала "Слуга народа". Таким же погонялом в ОПГ принято называть рабочий человеческий материал. Обладающий большим диаметром ствола, высокой смолистостью и отсутствием мозга.
- Засранцы - обобщённое название выборщиков ОПГ "Корабельная сосна". Варьируется по интонации в зависимости от профессиональных навыков этих выборщиков.
- Курить айкос - метод управления страной членами ОПГ "Корабельная сосна", состоящий в перманентном писянии в глаза своим выборщикам;
- Курить айкос, подпрыгивая - то же, что и "курить айкос", но вспоминая при этом Порошенко.
- Поддутая рабочая баба - женщина-депутат ОПГ "Рабочая сосна". В противовес женщинам других партий, которые на внутрипартийной фене носят погоняло "не дорогеньки".
Вы прочли неологизмы ОПГ "Рабочая сосна", ставшие достоянием общественности за прошедшие сутки.
Так как курение айкоса является основным методом управления страной, словарь их фразеологического скудоумия будет пополняться ежедневно.
Обращаюсь с просьбой к своим читателям - своевременно присылать мне новые ЗЕ-перлы для последующего издания сборника под названием "Никогда больше".
На снимке: ОПГ "Корабельная сосна" в процессе рутинного процесса управления страной:
Єгор Скоркін
Для того, чтобы понять глубину выражения "корабельная сосна", нужно знать, что Николаев - город корабелов!
Evgeny Zamula
Корабельная - это как "плечевая" у дальнобойщиков, только у корабелов)
https://censor.net/user/216242
"В цирке окопался еще и бордель"
Может показаться, шо он ничего не делает. Но нет. Он работает.
В его голове рождается видосик по поводу детей-засранцев, которые растаскивают песок из песочниц Тищенко, предназначенный для "Большой стройки".
Нос гаранта был испачкан мукой. Все дело в том, что сегодня он месил тесто и лепил вареники. Ведь больше некому. Ленка на больничке.
Дверь открылась и на порге появился Ара ******:
- Вовчик, хочешь сосну?
- Сосни. Дякую.
- Та не, корабельную.
- Колыбельную? Хочу. Дякую.
- Вовчик, ты сейчас оху##ешь. Алла Хвердиева, заходи!
- Мальчики, мне уже сорок и я не лох. Баблосы вперед.
- Баба, да, - прогундосил хозяин кабинета и протянул светнутую в трубочку 100-долларовую купюру.
В это же самое время за стеной стояла Шмандель и через граненый стакан, прислоненный к стене, подслушивала разговор.
Горькие девичьи слезы текли по щекам, оставляя разводы от дешевой косметики.
И почему я не сосна,- подумала Шмандель и слезы с новой силой покатились по лицу.
а продолжение будет, занимательно однако)))
Оказывается нет, в другом месте, можно перефразировать известную фразу - где-где украинские финансы, налоговая и таможенная политика...
Так, малява ОПГ "Корабельная сосна", или как его называют голобородьки "месседж-бокс", основным негативным фактором считают упоминание в беседе Зеленского, "как потенциального соучастника" сексистских дискуссий.
Cлугам предлагается нивелировать информационный повод на стадии "взлета" и указать на заказную (порохоботскую) природу появления данного скандала. При этом общей рекомендацией для всех "слуг", которых партия назначила спикерами, является полное игнорирование этого события. Если игнорировать скандал не получается, советуют вообще не упоминать имени Корниенко, а весь акцент смещать на Арахамию - он для партии отработанный материал.
Самая интересная часть документа - ключевые тезисы, которые представители СН обязаны вбивать в голову своему электорату с экранов Г+Г и постами в соцсетях.
-Первый тезис: "Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой". Примечательно, что технологи партии советуют игнорировать тот факт, что прямая трансляция не может иметь признаки монтажа.
-Второй тезис: "Целью вброса являлась попытка дестабилизировать команду президента, создать внутрипартийный конфликт."
-Третий тезис: ОПГ "Корабельная сосна" - народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества, а потому "мужские разговоры" - это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием красивых ораторских речей времен Порошенко".По мнению технологов, после сексистского скандала произойдет "эффект айкидо" и "слуги" обретут образ еще более приближенных к народу деятелей, а участники инцидента заработают дополнительные политические баллы.
https://spektrnews.in.ua/news/zavershaya-temu---oleg-sharp/99206#gsc.tab=0 Фото: темники Банковой.
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Что я вам скажу... Всё стало на свои места. Этим документом ОПГ "Корабельная сосна" прямо признаёт, что ориентирована на избирателя, который быдлячество, хамство, сексизм и животные инстинкты считает нормой повседневной жизни. Осталось Ермаку на@рать в лифте, и зелёная власть максимально приблизится к своему электорату. Жаль, не могу найти в истории Украины примера, когда ликвидация условного "зеленского" решила бы проблемы страны без устранения тех, кто его выбрал. К этой теме больше не возвращаюсь. Противно.
В пятницу завершается срок самоизоляции духовного лидера ОПГ "Сосна народа". Только не пускайте этого проблемоносца в Закарпатье. Там сейчас и так не сладко, а с его приездом у природы может начаться такой токсикоз, что не поздоровится всему региону. Самоизоляция, only самоизоляция. Лучше самоликвидация. Кстати, кто всё-таки убил Эрику?
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