24 червня буде значний підйом води в річці Прут, на Буковині затопить сільгоспугіддя, дорогу і два ринки, - ДСНС
У Чернівецькій області в середу, 24 червня, очікується значний підйом води в р.Прут, внаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь у декількох районах, також очікується затоплення автодороги і двох ринків у Чернівцях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.
"24 червня на р.Прут - пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рівень води на 18.00 23 червня дорівнює 417 см), максимальною витратою води в межах 2320-2690 м куб./с", - сказано в повідомленні відомства на сторінці в Фейсбуці у вівторок ввечері.
У ДСНС підкреслили, що внаслідок проходження максимального рівня високого дощового паводку очікується: затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів; затоплення сіл Маршинці, Тарасівка, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району; спрацьовування сигнальних пристроїв, затоплення блоків сигналізації застави с.Костічани Новоселицького району; затоплення блоків сигналізації військової частини с.Мамалига, Новоселицького району; затоплення автомобільної дороги і ринку Добробут, початкове затоплення Калинівського ринку м.Чернівці.
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у чувака такий щасливий вигляд, ніби в країні не вибуїхають будинки, 8 областей не потерпають від стихійного лиха, немає дефіциту в бюджеті розміром з чорну діру, не розкрадені держрезерви, навіть дружина тяжко не захворіла у хлопа всьо добре!
він радий і щасливий
він 1000 доріг будує, в той час коли стихія їх руйнує, але він щасливий, в тирнетиках веселицця
укрожурналістика мертва, от і мовчить всією братською могилою
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1275481341409275904 2 ч
А як красномовно мовчать з цього приводу "українські" ЗМІ.
От же ж шльондри. https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0?src=hashtag_click #медіавульвота
Давно такого не було, а раніше в червні завжди йшли дощі.