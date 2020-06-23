24 червня буде значний підйом води в річці Прут, на Буковині затопить сільгоспугіддя, дорогу і два ринки, - ДСНС

У Чернівецькій області в середу, 24 червня, очікується значний підйом води в р.Прут, внаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь у декількох районах, також очікується затоплення автодороги і двох ринків у Чернівцях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

"24 червня на р.Прут - пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рівень води на 18.00 23 червня дорівнює 417 см), максимальною витратою води в межах 2320-2690 м куб./с", - сказано в повідомленні відомства на сторінці в Фейсбуці у вівторок ввечері.

У ДСНС підкреслили, що внаслідок проходження максимального рівня високого дощового паводку очікується: затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів; затоплення сіл Маршинці, Тарасівка, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району; спрацьовування сигнальних пристроїв, затоплення блоків сигналізації застави с.Костічани Новоселицького району; затоплення блоків сигналізації військової частини с.Мамалига, Новоселицького району; затоплення автомобільної дороги і ринку Добробут, початкове затоплення Калинівського ринку м.Чернівці.

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