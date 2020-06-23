УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13379 відвідувачів онлайн
Новини
20 471 18

Чиновники в Мінську забули вимкнути мікрофони та обговорювали, кого пустити рахувати голоси на виборах президента. АУДIО

Чиновники в Мінську забули вимкнути мікрофони та обговорювали, кого пустити рахувати голоси на виборах президента. АУДIО

У Мінську сьогодні вибирали членів дільничних виборчих комісій - тих, хто рахуватиме голоси на президентських виборах. Засідання в адміністрації Фрунзенського району Мінська транслювали онлайн. Коли комісія пішла на перерву, то забула вимкнути мікрофон.

Обговорення того, як краще голосувати, потрапило в ефір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

Більшість незалежних самовисуванців не були в комісії. Голоси чиновників отримували в основному люди з досвідом виборчої роботи і ті, кого висунули громадські організації.

Публікуємо розшифровку розмови чиновників, які в прямому ефірі стали обговорювати, як і за кого треба голосувати.


- А то починають, хтось там сказав, що всі за голосують, ну і що, - каже чоловік.

- Їм не догодиш! - погоджується з ним жінка.

- Треба визначитися, що 2-3 людини починають або ... - продовжує чоловік.

- Я краще знаю. Світлана Олексіївна, Наталя Варленівна і Сергеєв (тут нерозбірливо), - говорить учасниця засідання.

- Звісно, я один раз проголосував - і там все перебилося, - каже чоловік.

Дивіться також: Лукашенко - білоруській опозиції: "Саша 3% .., вусатий тарган. Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей". ВIДЕО

- Там весь час "за", "за", "за", "за" - це ж теж неправильно, - чути на відео.

- Ну, а що - люди з досвідом, ми за них.

- То що, якщо вісім за, а один проти - це ж не страшно? - запитує жінка.

- Ні, це нормально, - відповідають інші.

- Головне, щоб не за того, - лунає сміх.

- Ні, коли всі будуть говорити: "Так", я скажу: "Ні", - каже одна з присутніх.

- Студент Гарвардського університету з позитивною характеристикою - ти ж розумієш. Звідки в Гарварді характеристика в Республіку Білорусь? <...> І голосуй за, - говорить чоловік.

- Йде прямий ефір - мені подзвонили сказали, - закінчила це красномовне обговорення одна з жінок. Мікрофон тут же відключили.

Автор: 

Білорусь (7931) вибори (6689) Мінськ (828)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
По уши зашкварились прикормленные давно. По идее тема должна взорвать. Для сябров есть шанс проверится на вшивость. Но почему то наползает старая темка---да врядли там что будет, ведь никогда и не было то. Значит съедят что дадут.
показати весь коментар
23.06.2020 23:17
+5
https://twitter.com/odinspam

https://twitter.com/odinspam Президент Один Спамс https://twitter.com/odinspam @odinspam https://twitter.com/odinspam/status/1275519517712617472 31 мин

Сосны бы делать из этих людей
Было бы больше хороших сосней!
показати весь коментар
23.06.2020 23:34
+4
вот скажи мне честно, ради чего глубоко совковое обрусаченное большинство Беларусской ССР будет что-то взорвать ?
показати весь коментар
23.06.2020 23:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По уши зашкварились прикормленные давно. По идее тема должна взорвать. Для сябров есть шанс проверится на вшивость. Но почему то наползает старая темка---да врядли там что будет, ведь никогда и не было то. Значит съедят что дадут.
показати весь коментар
23.06.2020 23:17 Відповісти
вот скажи мне честно, ради чего глубоко совковое обрусаченное большинство Беларусской ССР будет что-то взорвать ?
показати весь коментар
23.06.2020 23:21 Відповісти
Отвечаю честно. так ведь вторая половина моего комента об этом что спросил. Напечатал, решил не исправлять. Хотя конечно заложеное противоречие. Потому и честно.
показати весь коментар
23.06.2020 23:26 Відповісти
тобто марно сподіватись ...
показати весь коментар
23.06.2020 23:31 Відповісти
21 апреля 2019 года у Украины был шанс... на вшивость проверена...
показати весь коментар
23.06.2020 23:44 Відповісти
Вшивость началась ,когда украинцы просрали ядерное и тактическое оружие,ну а потом всё что было ,всё то было, было и ушло.
показати весь коментар
24.06.2020 00:02 Відповісти
Будем считать что отомстил. Но есть пословица---старая очень. *Под лежачий камень вода не течёт*.
показати весь коментар
24.06.2020 00:21 Відповісти
Какое взорвать? ничего не будет. Много чего взорвали ваши пленки с торгующим должностями Ермаком или с байдоновскими указаниями пятому президенту что делать, а чего нельзя? здесь тоже ничего не будет.
показати весь коментар
24.06.2020 00:19 Відповісти
Всё---больше не буду. Там чуть выше я уже согласился тоже. Оно если и правда так---то пусть остаётся. И в догон опять пословица----*Дорогу осилит идущий*.
показати весь коментар
24.06.2020 00:26 Відповісти
это как в Думбабве,

- крик, что ни кто не пришёл на выборы, нет явки, крик, вой стон

- москалик отвечает, напиши сколько надо, кто будет проверять
и сразу думбабвовец повеселел
показати весь коментар
23.06.2020 23:20 Відповісти
#забудьвыключитьмикрофон
показати весь коментар
23.06.2020 23:23 Відповісти
А в чём крамола? Обычное обсуждение. Даже корабельной сосной никого не назвали.
показати весь коментар
23.06.2020 23:28 Відповісти
Резиновая танковая рота не примет участие в параде Победы из-за поломки накачивающего насоса

Согласно сообщению телеканала «Звезда» с пометкой «молния», специальная резино-техническая рота министерства обороны Российской Федерации не сможет принять участие в параде Победы 24 июня 2020 года из-за поломки пневматического насоса для подкачки надувной техники.«В отношении командования роты будет проведена служебная проверка, вероятно была допущена преступная халатность. Данные офицеры выставляют в не лучшем виде наши вооруженные силы, надувные войска сдулись в самый последний момент. А что если бы начались реальные боевые действия? Ничего, полное поражение и никаких больше надувных Т-90 и ракет «Воевода», будут потом захватчиков в Адлере на банане катать», - заявил следователь военной полиции Денис Журов.На данный момент рассматривается вариант использовать почти сдувшуюся военную технику в качестве батутов для самых маленьких патриотов. Располагаться импровизированный парк развлечений вместе с полевой кухне будет на Новом Арбате. Любой желающий достигший семилетнего возраста сможет попрыгать на надувных моделях тяжелой танковой и ракетной техники.https://panorama.pub/40805-rezinovaya-tankovaya-rota.html

Чиновники в Минске забыли выключить микрофоны и обсуждали, кого пустить считать голоса на выборах президента - Цензор.НЕТ 3944
показати весь коментар
23.06.2020 23:29 Відповісти
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman

·https://twitter.com/donikroman/status/1275491575423029248 2 ч

Та нет его нихера в Украине. Сегодня 23 июня, а видео запостили типо завтрашним днем. Заготовка, но как всегда рукожопы лажанулись.

Чиновники в Минске забыли выключить микрофоны и обсуждали, кого пустить считать голоса на выборах президента - Цензор.НЕТ 8101
показати весь коментар
23.06.2020 23:30 Відповісти
оно обкурилось айкосов от корабельной сосны
показати весь коментар
24.06.2020 08:28 Відповісти
https://twitter.com/odinspam

https://twitter.com/odinspam Президент Один Спамс https://twitter.com/odinspam @odinspam https://twitter.com/odinspam/status/1275519517712617472 31 мин

Сосны бы делать из этих людей
Было бы больше хороших сосней!
показати весь коментар
23.06.2020 23:34 Відповісти
Уже с 2004 года повторяю всем - лучший протест в таких случаях - бойкот выборам. Только поголовная неявка может поколебать видимость которую создает на выборах диктаторский режим.
Кто не согласен пусть ответит почему при Совке так жестко каралась неявка.
Фальсификации должны быть явными, а пока вы своим присутствием легитимизируете выборы - можете хоть против хоть портить листки - да хоть насрите в кабинке - всем похеру!!
показати весь коментар
24.06.2020 09:38 Відповісти
Можуть запровадити обов'язкове голосування.
У Бельгії, наприклад, - обязательное избирательное право (то есть голосование - обязательное) существует с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины http://cikrf.ru/international/events/brasil_141010/index.html карается штрафом в 50 евро, в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого "прогула" гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.

Чиновники в Мінську забули вимкнути мікрофони та обговорювали, кого пустити рахувати голоси на виборах президента - Цензор.НЕТ 9624
показати весь коментар
24.06.2020 18:36 Відповісти
 
 