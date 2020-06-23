Чиновники в Мінську забули вимкнути мікрофони та обговорювали, кого пустити рахувати голоси на виборах президента. АУДIО
У Мінську сьогодні вибирали членів дільничних виборчих комісій - тих, хто рахуватиме голоси на президентських виборах. Засідання в адміністрації Фрунзенського району Мінська транслювали онлайн. Коли комісія пішла на перерву, то забула вимкнути мікрофон.
Обговорення того, як краще голосувати, потрапило в ефір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.
Більшість незалежних самовисуванців не були в комісії. Голоси чиновників отримували в основному люди з досвідом виборчої роботи і ті, кого висунули громадські організації.
Публікуємо розшифровку розмови чиновників, які в прямому ефірі стали обговорювати, як і за кого треба голосувати.
- А то починають, хтось там сказав, що всі за голосують, ну і що, - каже чоловік.
- Їм не догодиш! - погоджується з ним жінка.
- Треба визначитися, що 2-3 людини починають або ... - продовжує чоловік.
- Я краще знаю. Світлана Олексіївна, Наталя Варленівна і Сергеєв (тут нерозбірливо), - говорить учасниця засідання.
- Звісно, я один раз проголосував - і там все перебилося, - каже чоловік.
- Там весь час "за", "за", "за", "за" - це ж теж неправильно, - чути на відео.
- Ну, а що - люди з досвідом, ми за них.
- То що, якщо вісім за, а один проти - це ж не страшно? - запитує жінка.
- Ні, це нормально, - відповідають інші.
- Головне, щоб не за того, - лунає сміх.
- Ні, коли всі будуть говорити: "Так", я скажу: "Ні", - каже одна з присутніх.
- Студент Гарвардського університету з позитивною характеристикою - ти ж розумієш. Звідки в Гарварді характеристика в Республіку Білорусь? <...> І голосуй за, - говорить чоловік.
- Йде прямий ефір - мені подзвонили сказали, - закінчила це красномовне обговорення одна з жінок. Мікрофон тут же відключили.
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- крик, что ни кто не пришёл на выборы, нет явки, крик, вой стон
- москалик отвечает, напиши сколько надо, кто будет проверять
и сразу думбабвовец повеселел
Согласно сообщению телеканала «Звезда» с пометкой «молния», специальная резино-техническая рота министерства обороны Российской Федерации не сможет принять участие в параде Победы 24 июня 2020 года из-за поломки пневматического насоса для подкачки надувной техники.«В отношении командования роты будет проведена служебная проверка, вероятно была допущена преступная халатность. Данные офицеры выставляют в не лучшем виде наши вооруженные силы, надувные войска сдулись в самый последний момент. А что если бы начались реальные боевые действия? Ничего, полное поражение и никаких больше надувных Т-90 и ракет «Воевода», будут потом захватчиков в Адлере на банане катать», - заявил следователь военной полиции Денис Журов.На данный момент рассматривается вариант использовать почти сдувшуюся военную технику в качестве батутов для самых маленьких патриотов. Располагаться импровизированный парк развлечений вместе с полевой кухне будет на Новом Арбате. Любой желающий достигший семилетнего возраста сможет попрыгать на надувных моделях тяжелой танковой и ракетной техники.https://panorama.pub/40805-rezinovaya-tankovaya-rota.html
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Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1275491575423029248 2 ч
Та нет его нихера в Украине. Сегодня 23 июня, а видео запостили типо завтрашним днем. Заготовка, но как всегда рукожопы лажанулись.
https://twitter.com/odinspam Президент Один Спамс https://twitter.com/odinspam @odinspam https://twitter.com/odinspam/status/1275519517712617472 31 мин
Сосны бы делать из этих людей
Было бы больше хороших сосней!
Кто не согласен пусть ответит почему при Совке так жестко каралась неявка.
Фальсификации должны быть явными, а пока вы своим присутствием легитимизируете выборы - можете хоть против хоть портить листки - да хоть насрите в кабинке - всем похеру!!
У Бельгії, наприклад, - обязательное избирательное право (то есть голосование - обязательное) существует с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины http://cikrf.ru/international/events/brasil_141010/index.html карается штрафом в 50 евро, в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого "прогула" гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.