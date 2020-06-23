Чиновники в Мінську забули вимкнути мікрофони та обговорювали, кого пустити рахувати голоси на виборах президента. АУДIО

У Мінську сьогодні вибирали членів дільничних виборчих комісій - тих, хто рахуватиме голоси на президентських виборах. Засідання в адміністрації Фрунзенського району Мінська транслювали онлайн. Коли комісія пішла на перерву, то забула вимкнути мікрофон.

Обговорення того, як краще голосувати, потрапило в ефір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

Більшість незалежних самовисуванців не були в комісії. Голоси чиновників отримували в основному люди з досвідом виборчої роботи і ті, кого висунули громадські організації.

Публікуємо розшифровку розмови чиновників, які в прямому ефірі стали обговорювати, як і за кого треба голосувати.





- А то починають, хтось там сказав, що всі за голосують, ну і що, - каже чоловік.

- Їм не догодиш! - погоджується з ним жінка.

- Треба визначитися, що 2-3 людини починають або ... - продовжує чоловік.

- Я краще знаю. Світлана Олексіївна, Наталя Варленівна і Сергеєв (тут нерозбірливо), - говорить учасниця засідання.

- Звісно, я один раз проголосував - і там все перебилося, - каже чоловік.

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- Там весь час "за", "за", "за", "за" - це ж теж неправильно, - чути на відео.

- Ну, а що - люди з досвідом, ми за них.

- То що, якщо вісім за, а один проти - це ж не страшно? - запитує жінка.

- Ні, це нормально, - відповідають інші.

- Головне, щоб не за того, - лунає сміх.

- Ні, коли всі будуть говорити: "Так", я скажу: "Ні", - каже одна з присутніх.

- Студент Гарвардського університету з позитивною характеристикою - ти ж розумієш. Звідки в Гарварді характеристика в Республіку Білорусь? <...> І голосуй за, - говорить чоловік.

- Йде прямий ефір - мені подзвонили сказали, - закінчила це красномовне обговорення одна з жінок. Мікрофон тут же відключили.